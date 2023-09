/PETR KOSEČEK/ Fotbalisté Horní Lidče stále čekají na výhru, když s Dolní Bečvou pouze remizovali. Rožnov pod Radhoštěm v rámci 5. kola I. a třídy skupiny A nestačil na Velké Karlovice a Prostřední Bečva loupila v Juřince. Vidče si přivezlo z Kateřinic jeden bod. Valašským Příkazům vystřelil v samotném závěru jeden bod s Viganticemi slovenský kanonýr Kušnier. Valašská Polanka domácí duel s Podlesím absolutně nezvládla a prohrála o tři branky.

Vigantice - Rožnov pod Radhoštěm a gól brankáře Slováka | Video: Deník/Ivan Němeček a Martin Břenek

JUŘINKA - PROSTŘ. BEČVA 1:2 (1:1)

Miroslav Sovák, trenér Juřinky: „Poměrně vyrovnané utkání pro nás přineslo další ztrátu. Přitom začátek utkání nebyl z našeho pohledu špatný a ve 34. minutě jsme se dokonce ujali brankou Macíčka vedení. Nechali jsme si ale dát branku do šatny, což by se nemělo stávat. Ve druhé půli byli hosté o něco nebezpečnějším týmem a po hodině hry se ujali vedení. Sice jsme měli nějaké příležitosti, ale vyrovnat se nám již nepodařilo. Remízu jsme si možná zasloužili."

Daniel Šulák, trenér Prostř. Bečvy: „Bylo to pro zajímavé utkání z toho pohledu, že jsem nastoupil se svým mužstvem proti svému dlouholetému rivalovi Mirku Sovákovi a dlouho jsem ho neporazil. V první půli jsme inkasovali. Pak nám pomohla trefa ve 45. minutě. Druhý poločas už byl z našeho pohledu mnohem lepší a v 65. minutě nám Reisskup vystřelil tři body, za které jsme hodně rádi. Za druhý poločas jsme si výhru nejspíše zasloužili."

HORNÍ LIDEČ - DOLNÍ BEČVA 2:2 (1:1)

Anton Cintula, trenér Horní Lidče: „V duelu s nováčkem z Dolní Bečvy jsme chtěli bodovat již naplno, ale znovu se nám to nepovedlo. Přitom jsme měli skvělý start do zápasu a již o třech minutách jsme Abíkem proměnili pokutový kop. Pokračovali jsme v aktivní hře, ale druhábranková pojistka nepřišla. Hosté po dvaceti minutách srovnali na 1:1. Do půle se již stav neměnil. V úvodu druhé půle jsme zahrávali druhou penaltu, kterou Abík opět proměnil. Hosté pak šli za vyrovnáním a v 73. minutě srovnali. Utkání tak skončilo remízou, dvakrát jsme vedli, ale vyhrát se nám nepodařilo."

Petr Urban, trenér Dolní Bečvy: „V Horním Lidči jsme zaspali začátek utkání a také druhé půle. Najdříve domácí již ve třetí minutě proměnili penaltu po naší ruce. Podruhé to bylo pouhou minutu po zahájení druhé půle, kdy jsme nezachytili náběh domácího hráče a faulovali jsme. Přitom v první ůli jsme půli lepším mužstvem. Zaslouženě jsme srovnali a další obrovské brankové příležitosti jsme trestuhodně neproměnili. Ve druhé půli jsme šli za vyrovnáním. Domácí hrozili ze standartních situací. Utkání skončilo nakonec dělbou bodů, při lepší střelecké mušce, jsme si mohli odvézt všechny tři body."

ROŽNOV P. R. - V. KARLOVICE 0:1 (0:1)

Radim Polách, trenér Rožnova p. R.: „Utkání s Velkými Karlovicemi jsme výsledkově nezvládli. V první půli nám chyběla šťáva a nedostávali jsme se příliš do zakončení. Navíc jsme pět minut před koncem inkasovali z penalty úvodní branku. Ve druhém dějství jsme zvýšili obrátky, soupeř nakonec se štěstím dokráčel k tříbodovému zisku. Prohospodařili jsme první půli, druhé dějství bylo z našeho pohledu daleko lepší, ale v koncovce se nám nevedlo."

Jiří Gajdoš, trenér Vel. Karlovic: „V duelu s Rožnovem pod Radhoštěm jsme vydolovali cenné tři body. Začátek utkání přinesl spíše taktickou bitvu a příliš šancí nepřinesl. Ve 39. minutě jsme ale kopali peneltu a tu Jurajda proměnil. Do šaten jsme tak odcházeli s jednobrankovým náskokem. Ve druhé půli domácí zvýšili aktivitu a byli častěji u míče. My jsme dobře bránili a spoléhali jsme na brejky. Z nich jsme mohli několikrát výsledek pojistit. Což se nestalo a tak jsme se museli o výsledek strachovat až do závěrečného hvizdu, když si domácí také vytvořili pár dobrých příležitostí ke skórování."

KATEŘINICE - VIDČE 2:2 (1:2)

Vít Sacher, trenér Kateřinic: „Začátek utkání přinesl pěknou přestřelku a do deváté minuty jsme viděli tři branky. Nejpve jsme hostím namazoli na první trefu. Poté v 5. minutě Karlík srovnal. Hosté si v 9. minutě vzali vedení nazpět. V první půli se nám hra příliš nedařila a hosté šli do šaten se zaslouženým vedením. Ve druhé půli jsme zlepšili kombinaci a začali jsme hosty přehrávat. Vyrovnání přišlo v 67. minutě, kdy se prosadil Smilek. Utkání dvou rozdílných poločasů nakonec dospělo k dělbě bodů.“

Vladislav Basel, činovník Vidče: „Zajímavé, na branky bohaté utkání se jistě přítomným divákům muselo líbit. Na sobotní zápas do Kateřinic jsme odjížděli s vědomím, že domácím budou chybět pro ně klíčoví hráči a tudíž tak trochu i fanoušci doufali při současné formě týmu v zisk všech tří bodů. Toto přání se nám nakonec podařilo splnit jen částečně. Neprohrálo se a i bod za remízu z Kateřinic těší.

Když se na pátečním předzápasovém tréninku zranil stoper týmu, na podzim ve vynikající formě hrající Petr Špůrek, nastala otázka, koho za něj na tento klíčový post dirigenta obrany. Volba nakonec padla na toho nejzkušenějšího Pavla Drdu. Ten odehrál na pro něj netradičním postu dobré utkání, nicméně jeho absence ve středu pole byla na hře týmu znát. Vstup do utkání máme skvělý. Druhá minuta utkání, rohový kop Petra Mičkala nachází Drdu jehož ránu tečuje v závaru před bránou Zetek do vlastní sítě 0:1. Vzápětí Heryán uvolňuje Raždíka, ten svou střelu míří dobře podél vyběhnuvšího domácího brankáře Eliáše. Míč mířící na bránu dotlačil do sítě Kubját, který přetlačil snad v jediném z množství osobních soubojů urostlého Ondru a střílí druhou branku. K překvapení hostí i jejich fanoušků vidí v souboji hlavní rozhodčí hru rukou a branku neuznává. Výborná úvodní desetiminutovka pokračuje a v 5. minutě je srovnáno. Akce Vsetínských mladíků, kdy na přesný centr Di Maria si naskakuje Karlík a hlavou z malého vápna nedává Lobanovovi sebemenší šanci 1:1. V 9.min. přichází nejhezčí akce utkání. Míč na půli hřiště přebírá Petr Mičkal, posouvá jej na levou stranu na Šimšu, ten uniká domácí obraně, dává přihrávkou pod sebe a nabíhající Petr Mičkal jej nekompromisně uklízí pod břevno 1:2. Za minutu na to může být srovnáno. Akce jako přes kopírák, centr Di Maria na hlavu Karlíka, tentokráte však skvělý Lobanov umístěnou hlavičku k tyči chytá. Brankou nekončí ani dobrá hlavička Ondry po rohovém kopu Doležela mířící těsně vedle pravé tyče hostující brány ve 23.min. O deset minut později akce hostí na jeden dotek Filip Mičkal na Petra Mičkala, ten uvolňuje Pavlíčka, ale jeho střela z velkého vápna míří vedle. Střelou vedle brány končí i na druhé straně z podobné pozice zakončení domácího Smilka.

Druhá půle začíná trestným kopem domácích a do třetice hlavou zakončující Karlík, kterému míč na hlavu posazuje kdo jiný než po celé utkání výborně hrající Di Mario. Míč mířící do sítě parádně hostující brankář Lobanov vyráží na roh. Přicházejí dvě tutové šance hostí navýšit skóre a v obou se ocitá Heryán. Nejprve ve 47.min. využívá chybné rozehrávky domácí obrany a ocitá se tváří v tvář před Eliášem. Místo rychlé kličky nebo zakončení podél brankáře však váhá a už v nouzi posouvá míč na obsazeného Šimšu, který již zakončit nedokáže. V 51.min. nádherně po pravém křídle vniká do šestnáctky Petr Mičkal. Parádně servíruje míč před bránu na malé vápno na nohy Heryána. Ten však ve stoprocentní šanci míří své zakončení pouze do břevna domácí brány. K odraženému míči se již nedostává. Na druhé straně nebezpečnou střelu Ostřanského vyráží pozorný hostující brankář na rohový kop. V 67.min. po zaváhání hostující obrany domácí srovnávají. Autové vhazování propadá až na penaltu k nohám osamoceného Smilka, který chladnokrevně obrovskou chybu hostí trestá 2:2. Závěr utkání patří hostujícímu celku, který sympaticky bojuje o tři body až do samotného konce. Střela Heryána doprostřed brány nemůže ještě zkušeného Eliáše ohrozit. Nicméně brankou má skončit obrovská šance Šimši. Ten v 73.min. skvěle obchází domácího obránce, vniká do šestnáctky a již sám před brankářem zbytečně ještě nahrává. Míč mířící před prázdnou bránu možná na Kubjáta odkopává domácí levý obránce Ondra na roh. Brankou nekončí ani následná střela Raždíka z velkého vápna mířící vedle."

VAL. MEZIŘÍČÍ B - LIDEČKO 6:2 (4:1)

Vladimír Kostka, trenér Val. Meziříčí B: „Duel s ambiciózním nováčkem z Lidečka jsme nakonec zvládli na jedničku. Podařil se nám vstup do zápasu a po patnácti minutách jsme už vedli o dvě branky. Dařila se nám kombinační hra a Daniš ve 27. minutě zvyšoval již na tříbrankový rozdíl. Hosté z penalty snížili, ale posledí slovo měl Veselý, který v nastaveném času navýšil naše vedení. Hosté ve druhé půli snížili na dvoubrankový rozdíl, ale svoji výhru jsme si pohlídali. Tu jsme ještě navýšili, navíc Vozák zkompletoval hattrick. Byli jsme střelecky efektivnější a výhru jsme si zasloužili."

Radek Číž, trenér Lidečka: „Do utkání jsme nastoupili bez brankáře Romana Hyžáka, kterého zastoupil jeho bratr. Začátek utkání byl pro nás jako ze zlého snu a po třech minutách jsme po tečované střele již prohrávali 1:0. Druhý úder domácího celku přišel v 15. minutě. Když domácí přidali ve 27. minutě třetí branku, už to s námi nevypadalo příliš dobře. Z penalty jsme sice Ryzou snížili, ale domácí v nastavení zvýšili na 4:1. Ve druhé půli jsme chtěli s výsledkem ještě něco udělat. Zlepšili jsme pohyb a Číž snížil na dvoubrankový rozdíl. Domácí ale rychle zareagovali a přidali pátou trefu.Ve druhé půli jsme měli několik šancí na zdramatizování utkání. V závěru jsme dostali šestou branku a mohli jsme jet domů.“

VAL. POLANKA - PODLESÍ 0:3 (0:2)

Jan Tajzler, činovník Val. Polanky: „Krize Valašské Polanky na startu soutěže nebere konce. Série porážek se po duelu s Podlesím natáhla na tři v řadě. Tým stále trápí početná marodka, navíc s Podlesím nedohrál obránce Šafařík. Podlesí bylo v první půli aktivnějším týmem a po zásluze otevřelo skóre v 17. minutě Hrabovským. Tentýž hráč pak obstaral navýšení náskoku po úspěšné hlavičce ve 35. minutě. S Polančany mohlo být ještě před odchodem do šaten hůř, ale Blažek branku minul. Ve druhé půli byli Polančané přeci jen o něco aktivnější, ale do vážnějších šancí se nedostávali. Podlesí pak uklidnil střídající Nosálek, který ještě před tím orazítkoval i horní tyč. Tři body tak putovaly na předměstí Valašského Meziříčí."

Tomáš Adámek, činovník Podlesí: „

VAL. PŘÍKAZY - VIGANTICE 2:2 (1:2)

Pavel Juřica, trenér Val. Příkazy: „

Pavel Šturala, trenér Vigantice: „