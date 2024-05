VEL. KARLOVICE - VAL. MEZIŘÍČÍ B 1:2 (1:1)

Jiří Gajdoš, trenér Vel. Karlovic: „Hosté měli raketový start do utkání a již ve třetí minutě se ujali vedení. Nám se ale podařilo záhy srovnat, když se prosadil Gášek. Hosté byli velmi pohyblivý, drželi častěji míč na svých kopačkách a hrálo se v rychlém tempu. Ve druhé půli jsme byli o něco lepším celkem. V 60. minutě nás mohl Gášek poslat do vedení, což se nestalo a udeřili hosté. Do konce utkání zůstávalo ještě hodně času, zatlačili jsme hosty, ale brankář je podržel. Vyrovnat se nám už nepodařilo, ale remízu za předvedený výkon jsme si určitě zasloužili."

Vladimír Kostka, trenér Val. Meziříčí B: „Věděli jsme, že nás ve Velkých Karlovicích bude čekat velmi těžké utkání, což se i potvrdilo. Po sedmi minutách to bylo již 1:1. Nás poslal do vedení Juřík, za domácí srovnal Gášek. Do půle vydržel nerozhodný stav. Druhý poločas to bylo kdo z koho, nám se podařilo v 64.minutě dát Bílým druhou branku. Cennou výhru jsme i díky výborným zákrokům brankáře Hegara uhájili až do závěrečného hvizdu. Výsledky by spíše slušela remíza, ale my jsme za tři body hodně rádi."

VIDČE – HOR. LIDEČ 3:2 (2:1)

Vladislav Basel, činovník Vidče: „Bez jednoho z klíčových hráčů střední zálohy Pavla Drdy, který spolu s dalšími starosty obcí a měst České republiky odcestoval na EURO starostů (Euro of Mayors 2024) do Německa a v bráně s čerstvým padesátníkem Romanem Petruželou jsme dnes nastoupili proti nepříjemnému, houževnatému soupeři z Horního Lidče. Díky skvělé střelecké formě Michala Maléře a ve druhé půli excelentnímu výkonu Romana Petružely v bráně si i s trochou štěstí připisujeme do tabulky všechny tři body.

Nepovedený vstup do utkání a již ve 4. min. získává odražený míč ve středu pole Seidl, posouvá jej na Mišutku, který přihrávkou mezi domácí stopery uvolňuje Surovce a ten střelou z velkého vápna míří přesně k tyči 0:1. Domácí jsou v dalším průběhu hry obdrženou brankou evidentně zaskočeni a i když mají častěji míč na kopačkách, nedaří se jim kombinace. První a hned vyložená šance tak přichází až ve 20. min. Petr Mičkal vniká do šestnáctky, posouvá míč na Heryána, který ještě vylepšuje střeleckou pozici pro Šimšu. Střelu z penalty mířící do sítě blokuje na poslední chvíli na roh Ščotka. Po nudné desetiminutovce přichází na šestnáctce přiklepnutí Heryána na Maléře, ten si navádí míč na střelu, ale pozorný Kubín jeho pokus vyráží na roh. 33. min. zápasu a domácí srovnávají skóre. Nákop Drdy hlavičkuje Ščotka jen k nohám Petra Mičkala, ten z jedné posouvá krásně do uličky na Maléře a po krátké kličce následuje přesná nechytatelná střela po zemi k levé tyči 1:1. Přichází 40. min. utkání a v ní Raždík vysouvá do ulička Maléře, přesná nahrávka na penaltu k nohám Petra Mičkala, který v zakončení bohužel opět trefuje Ščotku. Odražený míč zakončuje Babinec nad hostující bránu. Na druhé straně střela Vaňka končí v náručí pozorného Romana Petružely. 43. min. a centr Babince z rohu hřiště na malé vápno, kde zcela osamocený Maléř efektně z voleje nekompromisně zavěšuje 2:1. První poločas tak končí nejtěsnějším jednobrankovým vedením domácího celku.

Úvod druhé půle otevírá šance hostů, kdy po centru Surovce míří hlavou z malého vápna vedle Vaněk. Vzápětí v obrovské šanci opět Vaněk. Mišutka posouvá míč do strany na záložníka hostí, ten z úhlu běží sám na Romana Petruželu, který jeho zakončení skvěle vyráží. Na druhé straně v 55. min. po přiťuknutí Maléře v tutovce Šimša. Dobré zakončení podél brankáře, ale míč již letící do sítě vykopává na brankové čáře Sporek. O pět minut později přesný nákop Drdy do šestnáctky na Maléře, ten však z hranice malého vápna zakončuje vysoko nad. A opět v akci domácí kanonýr. Tentokráte míří po přihrávce pod sebe od Šimši dobře po zemi k pravé tyči, ale Kubín jeho střelu skvěle vyráží. V dalších fázích utkání mají sice častěji míč na kopačkách hosté, ale za zmínku stojí snad jen střela Kliše z hranice velkého vápna, kterou Roman Petružela s přehledem chytá. Závěrečnou desetiminutovku startuje akce domácích, kdy střídající Novák dává míč pod sebe na Petra Mičkala, centr do šestnáctky a nádherně polonůžkami zakončující Maléř. Střela k levé tyči končí v síti, ale domácí se radují zbytečně. Pomezní rozhodčí zvedá praporek a signalizuje ofsajd, branka neplatí. 84. min. Petr Mičkal vysouvá do křídla Nováka, následuje přesný centr na malé vápno. Míč si nachází Maléř a hlavou odrazem od země zakončuje. Vynikající zákrok hostujícího brankáře a pro nás pouze rohový kop. Ten rozehrává Petr Mičkal na krátko s Heryánem, centr do šestnáctky a hlavou opět zakončující Maléř. Míč se odráží od tyče těsně za brankovou čáru do rukou Kubína. Hlavní rozhodčí nemůže ze své pozice míč za brankovou čarou vidět, ale pomezní ano a jasnou signalizací – rychlým pohybem směrem ke středové čáře upozorňuje hlavního na uznání branky. Hattrick je na světě 3:1. Zdá se být rozhodnuto, ale zdaleka není. 89.min. a trestný kop pro hosty z hranice velkého vápna. Precizní střela hostujícího kapitána Seidla do pravé šibenice 3:2. Ihned z rozehrávky po nákopu Špůrka využívá nedorozumění hostujícího předstopera s brankářem Novák, posouvá míč zpětně na Petra Mičkala a ten míří z dvaceti metrů do odkryté brány. Míč mířící do sítě vyhlavičkovává na brankové čáře Chovanec. Na druhé straně obrovská šance hostí na srovnání. Centr Kliše a na malém vápně se v zakončení objevuje Mišutka. Pohotová střela bez přípravy, domácí brankář Roma Petružela je rázem za hrdinu a střelu mířící do sítě na brankové čáře vyráží. Následná dorážka Chovance míří nad bránu. Dobojováno, domácí vítězí nejtěsnějším rozdílem jedné branky."

Anton Cintula, trenér Horní Lidče: „Z utkání ve Vidči jsme si minimálně bod zasloužili. Již ve 4. minutě dal Surovec úvodní branku. Pak jsme ale vypadli z tempa, domácí nás zatlačili a po zásluze výsledek ještě do půle otočili. Druhá půle byla zcela v naší režii, ale nedali jsme své příležitosti. Pět minut před koncem domácí dostali míč do branky, dle našeho názoru, ale ten nebyl celým objemem za čárou. V závěru Seidl utěšenou střelou snížil a v poslední šanci nás vychytal domácí brankář. Vyhrál tentokrát šťastnější tým, svým svěřencům nemám co vytknout, zejména ve druhé půli podali výborný výkon."

KATEŘINICE - ROŽNOV P. R. 5:3 (3:2)

Vít Sacher, trenér Kateřinic: „Utkání s Rožnovem pod Radhoštěm přineslo osm branek, navíc jsme třikrát inkasovali, což mne netěší. První půle se změnila v přestřelku, hosté šli dvakrát do vedení, přesto poločas skončil naší výhrou 3:2. Po pěti minutách druhé půli Vrba navýšil naše vedení, hosté ale vzápětí snížili na 4:3. Poté jsme nedali nějaké příležitosti a hosté cítili stále šanci. Uklidnění přinesla až branka Hrušky v 77. minutě. Utkání jsme mohli dohrát podstatně lépe, přesto je naše výhra naprosto zasloužená, zejména ve druhém poločasu jsme hostující celek přehráli."

Roman Kučerňák, trenér Rožnova p. R.: „Kateřinice jsme zaskočili aktivní hrou, dobrým systémem. A dvakrát jsme v prvním poločasu vedli, ale neměli jsme kvalitu utkání dohrát do vítězství. Hodně nás ovlivnily dvě slepené branky ve 34. a 36. minutě, kdy domácí otočili výsledek. Ve druhé půli jsme ještě snížili na jednobrankový rozdíl, ale na víc jsme v tomto utkání neměli a ve druhém dějství nás domácí přehráli."

VIGANTICE – PROSTŘ. BEČVA 2:2 (1:0)

Filip Pikal, trenér Vigantic: „

Daniel Šulák, trenér Dolní Bečvy: „Ve Viganticích jsme odehráli dobré utkání, i když jsme prohrávali již o dvě branky. Zejména v úvodu zápasu jsme mohli několikrát skórovat, což se nám nepodařilo. Domácí se pak ujali vedení 1:0 a tímto výsledkem skončil i poločas. Po hodině hry domácí po dalekonosné střele Macíčka vedli už o dvě branky. V závěru jsme ale vrhli všechny síly do útoku a během pár minut jsme srovnali. Domácích již ubývalo sil, nakonec se urodila remíza, se kterou byli spokojeni oba soupeři."

Lidečko - Juřinka 4:0 (1:0)

Radek Číž, trenér Lidečka: „Do branky se po dlouhé době postavil předseda klubu Roman Hyžák a bylo to znát. V prvním poločasu jsme byli lepším týmem a po zásluze jsme vedli po brance Dominika Ryzy 1:0. Hosty jsme na dostřel naší branky příliš nepouštěli a kanonýra hostí Vavříka jsme dobře pohlídali. Ve druhém poločasu ale hosté z Juřinky ožili, brankář Roman Hyžák tak musel předvést své nesporné kvality. Nápor Juřinky jsme tak přečkali bez úhony. Poté jsem měl šťastnou ruku se zařazením Juřičky v 70. minutě. Ten o minutu později dal svoji první branku. O dvě minuty později přidal Juřička svoji druhou branku. A aby toho nebylo málo, tak v 90. minutě zkompletoval hattrick. S výsledkem jsme velmi spokojeni a hodně jsme se přiblížili záchraně v soutěži, což byl náš předsezónní cíl."