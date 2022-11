Juřinka - Vidče 1:1 (1:1)

Martin Särkozy, trenér Juřinky: „V utkání s Vidčí jsme vyhořeli v zakončení. Soupeř k nám přijel s obrannou taktikou a z ojedinělé akce dal první branku. Do půle se nám podařilo srovnat. Ve druhém poločasu jsme věřili, že utkání překlopíme ve svůj prospěch. Branka hostí však pro nás byla zakletá a Vidče několikrát podržel i gólman. Hráčům nemám co vytknout, naše hra byla solidní, až na tu koncovku. V posledním utkání v Rožnově zkusíme zabojovat, abychom měli klidnější zimu."

Bude na jaře oslavenec Milan Baroš pokračovat? Kouč Vigantic má jasno!

Vladislav Basel, činovník Vidče: „Hostévýsledkově podtrhli kvalitní podzim, ve kterém získali výborných dvacet bodů, což je řadí ve vyrovnané tabulce do jejího středu na 7.místo po polovině soutěže. Nutno však podotknout, že remíza byla s velmi dobře hrajícími domácími doslova vydřená a s lvím podílem skvěle chytajícího Lobanova.

Úvod utkání plně v režii domácích a již v 5.min. nebezpečnou střelu Goláně k tyči Lobanov vyráží na roh. Vzápětí se do odraženého míče na hranici velkého vápna opírá Příhoda, ale jeho rána naštěstí pro hosty míří vedle. V 10.min. se ke slovu dostávají hosté, ale trestný kop Mičkala nemá razanci a střelu doprostřed brány Blaha bez problému chytá. Následují dvě velké šance domácích, kdy nejprve Paťava nachází ve vápně přesně hlavu Příhody, jeho hlavičku pohotovým zákrokem Lobanov chytá. Poté opět Paťava tentokráte přízemním centrem hledá znovu Příhodu, ale ke štěstí hostí míč propadá skrze celou bránu za autovou čáru. Ve 25.min. akce hostí, Kubját posunuje míč na Mičkala, následuje dobrá střela hostujícího kapitána, pozorný Blaha chytá. O tři minuty později se již hosté radují ze vstřelené branky. Šimša parádně vysouvá do uličky mezi domácí stopery Kubjáta, ten je u míče rychleji než vyběhnuvší domácí brankář a podél něho směruje míč do sítě 0:1. Domácí inkasovaná branka vybízí ještě k větší aktivitě a vyrovnání visí ve vzduchu. 33.min. centr Kolečka a hlavička Vavříka doprostřed brány, Lobanov pozorný a chytá. 36.min. a opět centr od lajny, tentokráte Macíček nachází Příhodu, pohotová přesná hlavička do šibenice, Lobanov neskutečným zákrokem vyráží na roh. Avšak v 39.min. si hostující brankář vybírá slabší chvilku v utkání, kdy po nedorozumění se stopery a uklouznutí se míč směřující do šestnáctky odráží zpět na velké vápno k Paťavovi a ten nechytatelnou střelou vymetá pavučiny z pravé šibenice. Poločas 1:1.

I ve druhém poločase se hraje zajímavý a fyzicky velmi náročný fotbal. Domácí tlačí, směřují jeden centr za druhým do šestnáctky, hosté pozorně brání a spoléhají na brejky. Do první šance druhého poločasu se dostává Koleček, svou střelu z úhlu však směruje pouze do boční sítě. Vzápětí je v obrovské šanci Vavřík, který si nabíhá na centr Příhody, ale naštěstí pro hosty hlavička míří vedle. Na druhé straně v 60.min. Zubík připravuje míč ideálně pod sebe na šestnáctku pro Babince. Ten míří dobře k tyči, ale pozorný Blaha vyráží na roh. Šance se přelévají z jedné strany na druhou. Tentokráte parádně z dobrých pětadvaceti metrů míří přesně pod břevno Paťava. Lobanov vyráží. V 67.min. se po nedorozumění domácích stoperů při odkopu míče zmocňuje Mičkal, střílí pohotově, avšak slabě a doprostřed bány. Závěrečnou čtvrthodinu startuje velká šance domácích, kdy centr Kolečka na zadní tyč vrací hlavou skrze celou bránu Vavřík, naštěstí pro hosty míč přeletí i dobíhajícího Příhodu. A v samotném závěru uniká po křídle střídající Bačák, ale místo zakončení volí střílenou přihrávku, na kterou ani jeden z domácích útočníků nedosahuje.