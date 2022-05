Začátek druhé půle a tutová šance hostů. Kapitán Surovec nachází na malém vápně osamoceného Lišku, ale ten v zakončení selhává a přestřeluje. 54.min. a domácí jdou do vedení. Centr Špůrka vypadává z rukou hostujícímu brankáři Kubínovi a pro Mičkala už není problém dorazit míč do sítě 1:0. Ten samý hráč může vzápětí přidat branku druhou. Nerád je faulován a následuje trestný kop. Střelu mířící do pravé šibenice však skvěle na roh vyráží hostující brankář. V 70.min. si z autového vhazování přebírá míč Surovec, navádí míč na střelu, kterou nedokáží domácí obránci zablokovat a ta končí přesně u levé tyče 1:1. Ihned po rozehrání ztrácejí domácí míč. Ten se dostává ke Klišovi, který uniká Němcovi, ale naštěstí pro domácí jeho střelu Petružela chytá. Obě mužstva chtějí vyhrát a tak je jasné, že ten kdo vstřelí druhou branku dnes zvítězí. Aktivní Kubját uniká hostující obraně, ale v zakončení trefuje jen boční konstrukci brány. Na druhé straně v 80.min. může rozhodnout Vaněk. Jeho střelu zpoza vápna však Petružela skvěle vyráží na roh. Blíží se závěr utkání a v něm přicházejí velké chvíle domácího kapitána. 84.min. dlouhý výkop Petružely si mezi hostujícími stopery nachází Mičkal a nechytatelně k tyči střílí vytouženou druhou branku domácích 2:1. O dvě minuty později přichází nejhezčí akce utkání. Od půlky hřiště se rozbíhá Babinec, vyměňuje si míč s Mičkalem a střílí svou první branku ve videčském dresu 3:1. Následně může přidat i druhou, ale v poslední šanci utkání jeho střelu z velkého vápna Kubín chytá. I když souběžně v sousedním Rožnově hrály Vigantice, tak si fanoušci v hojném počtu našli cestu do ochozů i u nás. Ti, kteří přišli podpořit domácí tým byli určitě těmi spokojenějšími.

Vojta Číž, trenér Hor. Lideč: „Utkání ve Vidči jsme nezvládli především v závěrečné pětiminutovce. Dlouho to vypadalo, že utkání skončí spravedlivou remízou, ale pak se ukázal jako rozdílový hráč domácí kanonýr Mičkal. V poslední době nás trápí rozsáhlá marodka a šanci tak dostávají nadějní dorostenci. Na úvodní branku domácích jsme dokázali odpovědět Surovcem, ale v závěru se naše hra sesypala jako domeček z karet. Zabodovat zkusíme v dalším utkání v Podlesí."

JUŘINKA - KELČ 7:2 (4:2)

Martin Särkozy, trenér Juřinky: „ V dalším utkání jsme vyzvali na domácí půdě tým z Kelče. Ze začátku utkání jsme inkasovali po naší chybě rychlou branku. Ale náš tým věděl, že se nic neděje a na obrat má stále skoro celý zápas. Obrat však netrval dlouho a brzy jsme vedli 3:1. Soupeř se ještě snažil kousat a přišlo snížení na 3:2. Na to ale přišla okamžitá odpověď a do šaten se šlo o poločasu za stavu 4:2. V druhé půli už byl zápas pouze v naší režii a postupně jsme upravili skóre až na konečných 7:2. Všechny body tak zůstaly doma."

Zdeněk Minář, trenér Kelče: „Do Juřinky jsme odcestovali opět v hodně omlatzené sestavě. Již v šesté minutě jsme domácí tým zaskočili úvodní brankou, kdy se prosadil Jiříček. Hosté ale rychle vývoj utkání zvrátili ve svůj prospěch. Do půle jsme ještě snížili na 3:2, ale poslední slovo měli hráči Juřinky. Ve druhém poločasu zkušenější domácí fotbalisté přidali další tři branky a zaslouženě berou tři body."

ROŽNOV P. R. - VIGANTICE 1:4 (0:1)

Pavel Kunc, trenér Rožnov p/R: „V místním derby jsme se kýženého bodového zisku nedočkali. Klíčový moment zápasu přišel za nerozhodného stavu, kdy jsme svoji šanci jít do vedení propásli. Pak už začal na hřišti úřadovat Milan Baroš a zkušenější hosté dokráčeli k výhře o tři branky."

Pavel Šturala, trenér Vigantice: „Z utkání na rožnovské umělé trávě jsme měli značné obavy, neboť její povrch má už ta nejlepší léta dávno za sebou. Věděli jsme, že domácí mají mladé mužstvo a budou spoléhat na rychlé kontry. V úvodu se hrála vyrovnaná partie a obrany obou týmů byly velmi pozorné. Ke konci první půle jsme ale začali domácí tým přehrávat a vyústilo to v úvodní branku Milana Baroše. Z kraje druhé půle jsme mohli přidat druhou branku. Domácí poté srovnali a mohli jít dokonce do vedení. Zanedlouho však Baroš přidal svoji druhou trefu, což nás hodně uklidnilo. Po hodině hry se prosadil Václavík a o tři minuty později zkompletoval Baroš hattrick. V 68. minutě se navíc domácím zranil brankář Sekyra a mohli jsme pak přidat další branky. Utkání v těžkých podmínkách a s nepříjemným protivníkem jsme zvládli na jedničku a za tři body jsme rádi. V příštím utkání hostíme ambiciózní mužstvo z Hrachovce a uvidíme, jak se nám podaří tento duel zvládnout."

VAL. MEZIŘÍČÍ B - VAL. PŘÍKAZY 3:0 (2:0)

Vladimír Kostka, trenér Val. Meziříčí B: „Zápas s Valašskými Příkazy jsme rozhodli již v první půli, kdy se dvakrát střelecky prosadila posila z divizního A týmu Gajdoš. Naše vedení mohlo být daleko vyšší, ale hostující tým držel ve hře svými zákroky brankář Valčík. Do šaten jsme tak odcházeli s dvoubrankovým vedením. Druhá půle nabídla jiný scénář, hosté začali kousat a vytvářet si i brankové příležitosti. I náš gólman Frolich vytasil několik výtečných zákroků a opět udržel čisté konto. V závěru přidal Gajdoš svoji třetí branku. Za výkon zejména v první půli jsme si ale tři body zasloužili."

Pavel Janošík, činovník Val. Příkazy: „Tradičně jsme špatně vstoupili do utkání a již po dvaceti minutách jsme prohrávali 2:0. Soupeř byl na koni a mohl ještě nějaký gól přidat. Ale nás podržel brankář Valčík, který chytil několik příležitostí domácí rezervy. Obrazně řečeno jsme si v první půli vůbec nevěděli rady s rychlostí a běhavostí soupeře, který to vše navíc podpořil i kvalitní souhrou. Druhý poločas byl z naší strany úplně jiný a dostávali jsme soupeře pod tlak. Hra se nám vcelku dařila, ale gól se nám nepodařil vstřelit, i když brankové možnosti jsme tam určitě měli. Ty ale bravurně zneškodnil brankář soupeře. Vše pak ukončil v 88. minutě domácí útočník Gajdoš a dosáhl hattricku, tudíž to také byl jediný střelec utkání. Prohospodařili jsme první půli, v té druhé nám ke zdramatizování duelu chyběla kontaktní branka."

HRACHOVEC - KATEŘINICE 3:2 (1:1)

Dušan Janošek, trenér Hrachovec: „V souboji s Kateřinicemi jsme se na tři body hodně nadřeli. Chyběl nám lepší pohyb a vázla nám i kombinace. Ujali jsme se vedení Solanským již ve 4. minutě, hosté ale po patnácti minutách hry srovnali. Poločas tak skončil smírně. Ve druhé půli se nám podařilo dát dvě branky, stejně jako při utkání rezevního týmu v Ústí u Vsetína to zařídila dvojice Vala - Žák. Čtvrt hodiny před koncem se zranil brankář Růžička. Hosté vycítili šanci a v závěru snížili na jednobrankový rozdíl. Cennou výhru jsme pak uhlídali a těšíme se na další utkání do Vigantic."

Marcel Beňo, trenér Kateřinic: „Ve středu nás čeká semifinálový duel krajského poháru s Mladcovou a tak jsem dal v utkání v Hrachovci šanci několika mládíkům. Odehráli jsme zde velmi slušný zápas a v závěru jsme sahali po bodu. V první půli bylo k vidění po jedné brance na každé straně. Ve druhé půli se domácí dvakrát prosadili po standartních situacích. Nesložili jsme zbraně, dali jsme v závěru branku na 3:2 a poté jsme si vytvořili ještě jednu šanci. Utkání by spíše slušela remíza."

BYLNICE - VLACHOVICE 2:5 (1:3)

Martin Lukšík, trenér Bylnice: „Na utkání s Vlachovicemi budeme muset rychle zapomenout. Sice nám chybí několik hráčů základní sestavy, ale to nemůže být omluva. Hosté nás v úvodu utkání třikrát vytrestali. Snažili jsme se s utkáním ještě něco udělat, postupně jsme snížili na 2:3. Do kolen nás ale srazily další chyby a Vlachovjané toho dvakrát dokázali využít. Jsme teď v nějaké krizi a musíme se z toho co nejrychleji dostat. Toto utkání může být pro nás varováním, protože náš výkon byl velmi slabý a někteří hráči zahráli pod svoje možnosti. V neděli nás čeká utkání pravdy ve Valašských Příkazech."

Karel Hověžák, vedoucí Vlachovic: „V derby s Bylnicí jsme chtěli odčinit vysokou porážku doma s rezervou Valašského Maziříčí a nakonec se nám to i povedlo. V první půli jsme domácí tým překvapili aktivní hrou a podařilo se nám vstřelit tři branky již do 22. minuty. Bylnice dokázala do půle snížit na dvoubrankový rozdíl. Ve druhé půli dali domácí v 55. minutě kontaktní branku, ale o pět minut později jsme přidali čtvrtou branku. Čtvrt hodiny před koncem jsme výhru pečetili pátou trefou. Hráči si v Bylnici dokázali, že fotbal hrát nezapomněli a domácí tým jsme dokonale zaskočili."

FRANC. LHOTA - PODLESÍ 5:4 (4:2)

Mojmír Jaroš, trenér Francovy Lhoty: „Z Podlesí k nám přijel soupeř, který má na jaře formu a věděli jsme, že nás nečeká nic lehkého. Od začátku se hrál otevřený fotbal a myslím si, že diváky to muselo bavit. Po zaslouženém vedení 4:2 po poločasu, jsme si nechali ve druhé půli vyrovnat a udělali ze zápasu drama. Naštěstí Chmela dal krásnou branku na 5:4, kdy to byl jeho čtvrtý gól v zápase a tři body tak zůstávají doma. Zápas mohl klidně skončit 10:5, kdy za hosty odchytal výborný zápas jejich brankář a hodně trápil naše kanonýry Filáka a Chmelu, když jim pochytal jejich tutovky. Po taktickém boji v Horním Lidci tentokrát přišla divočina a Francova Lhota ukázala, proč má zatím nastříleno v soutěži nejvíc branek a věřím, že ofenzivní fotbal budeme předvádět i v dalších zápasech."

Tomáš Adámek, činovník Podlesí: „Zápas ve Francové Lhotě sliboval zajímavou podívanou. A že tomu tak bylo, mohli fanoušci sledovat hned od první minuty. Kromě devíti branek, přineslo utkání další řadu šancí a také to byl zároveň souboj mezi domácím Chmelou a naším brankářem Pepou Maleňákem. Domácí kanonýr kromě čtyř branek další šance připravoval spoluhráčům a při zakončeních se pak zaskvěl náš brankář, který zlikvidoval penaltu a minimálně další čtyři gólovky domácích. V poločase jsme sice prohrávali o dvě branky, mezi 54. - 57.minutou jsme ale dvěma brankami zápas vyrovnali. Rozhodla 62. minuta a výstavní střela Chmely. O body jsme se bohužel připravili vlastními chybami ve hře resp. defenzívě, které domácí nemilosrdně trestali."