Miloš Chocholatý, hráč Juřinky: „Hosté z Podlesí k nám přijeli velmi dobře takticky připraveni a v úvodu zápasu byli aktivnějším týmem. Zahrávali několik standardních situací, ale naši obranu se jim i přes některé velmi dobré šance překonat nepodařilo. První půle tak skončila bez branek, ale hosté měli více střeleckých příležitostí. Druhý poločas byl z naší strany již o poznání lepší a uklidnili nás dvě vstřelené branky z úvodu druhého dějství. Postupně jsme navýšili skóre až na 4:0 a na hřišti jsme dominovali. Hosté dokázali dát v závěru výsledku kosmetickou úpravu po hezké střele Košuta. Máme za sebou pět zápasů, z nichž jsme vytěžili patnáct bodů a tuto sérii budeme chtít prodloužit co nejdéle."

Tomáš Adámek, činovník Podlesí: „Muži hráli v sobotu na Juřince v netradičním dopoledním termínu a po vyrovnané první půli šli do kabin za stavu 0:0. Pak ale bohužel během necelé minuty jsme dostali dvě branky a celkem za dvanáct minut jsme obdrželi čtyři branky. To se pak těžko s výsledkem něco může udělat. První branka domácích byla ještě po hezké "fotbalové" akci. Zbývající tři branky jsme ale domácím opět doslova darovali po hrubých chybách, které nás stále srážejí. V závěru konečné skóre na 1:4 upravil po utěšené střele Košut. Po dobrém výkonu v prvním dějství nakonec odjíždíme s prázdnou."

Branky: 47. Šobora, 48. Příhoda, 56. Vavřík, 64. Příhoda - 84. Košut.

FRANC. LHOTA - HORNÍ LIDEČ 4:0 (2:0)

Karel Matůš, činovník Francova Lhota: „Derby nabídlo všechno co má správné derby mít. Obrovské nasazení, tvrdé ale v celku čisté souboje a branky pouze v soupeřově síti. Navíc utkání řídila paní či slečna rozhodčí, z čehož bylo na začátku trochu obav, ale zápas odřídila velice dobře. Šancí na obou stranách bylo míň, než jsme zvyklí, nicméně jejich proměňování bylo tentokrát dokonalé. Ve 12.min. se po rychlé kombinaci dostal do úniku z levé strany Tomáš Kovář a bombou křížem branky otevřel brankový účet. 1:0 V 19.min. zaspali hosté při rozehrávce trestňáku z naší poloviny, když si do oveřené obrany zaběhl Radek Chmela. Přízemním centrem našel na malém vápně Ondru Filáka, který usměrnil míč do prázdné branky. 2:0 Všechno soupeřovo zakončení skončilo v rukavicích velice jistého Lukáše Spitzera. Druhá půle nabídla stejný obrázek. Vyrovnaný fotbal, ale větší šance na domácích kopačkách. V 72. min. si naběhl na rohový kop Pavel Juráň a tvrdou hlavičkou zvýšil náskok. 3:0 Čtyři minuty na to se poroučel do sprch hostující Sporek, když zastavil Radka Chmelu, který by jinak šel sám na gólmana. V 86.min. dokonal brankostroj Ondra Filák. Pěkně umístěnou střelou z kruhu se trefil po zemi za tyčku. 4:0 Horní Lideč se ukázala herně jako zatím nejtěžší protivník, ale lhotská defenziva tentokrát obstála na jedničku a nedovolila hostům žádné velké šance."

Vojta Číž, trenér Hor. Lideč: „V posledních zápasech se trápíme v zakončení a v souboji s Francovou Lhotou se to opět potvrdilo. Ve hře jsme nebyli horším týmem, docela slušně jsme kombinovali, ale v koncovce jsme byli bezzubí. Nelze nám upřít snahu a bojovnost, domácí však byli přesnější v zakončování svých akcí. Stejně jako v minulém utkání s Juřinkou byl klíčovým mužem Vavřík, zde hrál hlavní roli domácí snajpr Ondřej Filák. Nicméně musíme hodit porážku z derby za hlavu a připravit se na dva další domácí zápasy, které budou pro nás z pohledu podzimní části dost důležité."

Branky: 12. Kovář, 19. Filák, 72. Juráň, 86. Filák.

VIDČE - VIGANTICE 2:1 (0:1)

Vladislav Basel, sekretář Vidče: „Fanoušci obou táborů se ještě ani nestačili usadit na svá místa a už se měnilo skóre utkání. Dlouhý nákop brankáře hostí Slováka se odráží po nedorozumění Milana Drdy s Fryšarou k Pavlíčkovi. Ten hledá před bránou volného Baroše, ale ve snaze odehrát míč do bezpečí jej umísťuje nešťastně do vlastní sítě vracející se Fryšara. Čtyřicátá sekunda zápasu, hosté vedou 1:0. V 10.min. mohlo být s domácími ještě hůře. Na centr Václavíka si nabíhá Baroš, tentokráte se již k zakončení dostává, ale ke štěstí domácích končí jeho rána na levé tyči. Teprve po tomto varování domácí zvyšují aktivitu v poli a rázem si i vytvářejí šance. Centr Pavla Drdy nachází Mičkala, ale ten nepřehazuje vyběhnuvšího Slováka a následně Babinec v dobré pozici na hranici velkého vápna míří vedle. Pokud první půle moc dramatických situací divákovi nenabídla, tak ta druhá přinesla všechno, co k pravému derby zápasu patří. Hned v jejím úvodu se k zakončení dostává Milan Drda, ale jeho střelu mířící do sítě skvělým zákrokem likviduje Slovák. Ten chytá i střelu Zubíka po centru v zápase výborně hrajícího Kubjáta. Přichází pasáž utkání, kdy mají pro změnu více ze hry Vigantice. Prudký centr Baroše na zadní tyč prochází vápnem a střela Paprskáře jen těsně míjí pravou tyč Petruželovy brány. V 73.min. se ke slovu dostává domácí kanonýr Mičkal. Na rohu šestnáctky přebírá přihrávku Špůrka, navádí si míč na střed a přesnou střelou k levé tyči nedává Slovákovi šanci 1:1. Za dvě minuty domácí dokonale otáčejí skóre utkání. Pavel Drda posílá míč do levého křídla, kde jej přes stopera hostů Lukáš Petružela přihrává na Zubíka, který nachází zcela volného Milana Drdu a ten je v zakončení neomylný 75.min. - 2:1. Závěrečnou infarktovou pětiminutovku nejprve odstartuje vyloučení Paprskáře. Domácí mohou zvýšit vedení, ale krásná střela střídajícího Dobeše končí mimo a stejně tak i lob Mičkala. Hosté i v deseti hrají vabank. Dožadují se pokutového kopu, ale rozhodčí stejně jako v první půli na druhé straně nastřelení ruky u těla nepovažuje jako penaltové. V 90.min. skvěle zasahuje Petružela a na čáře chytá střelu Horáka a již v nastavení brankář hostí Slovák po rohovém kopu míjí hlavou v poslední velké šanci utkání bránu domácích."

Pavel Šturala, trenér Vigantice: „První branku jsme dali již v první minutě hry, navíc si domácí hráč míč poslal do odkryté branky. Poté jsme měli hru ve své režii, bohužel se nám nepodařilo vstřelit druhou uklidňující branku. Domácí však úporně bránili své obranné území a snažili se přecházet do brejkových situací. Navíc Milan Baroš nastřelil jen tyčku domácí svatyně. Druhý poločas přinesl podobný obrázek, přes zahuštěnou obranu jsme se nedokázali prosadit. Přišel tak první trest v podobě vyrovnávací branky v 73. minutě. O dvě minuty později domácí druhou trefou výsledek otočili. Poté nám byl vyloučen Paprskář. V hektickém závěru nám sudí nepískl jasnou penaltu a domácí těsnou výhru uhájili až do konce."

Branky: 73. Mičkal, 75. Drda - 1. vl. Fryšara.

VAL. MEZIŘÍČÍ B - VLACHOVICE 7:0 (2:0)

René Fröhlich, trenér Val. Meziříčí B: „V souboji s posledním týmem tabulky jsme chtěli potvrdit výhru z Kelče. Začátek utkání ale patřil hostím a nastřelili tyčku. My jsme působili ospalým dojmem. Po patnácti minutách jsme se probrali z letargie a během dvou minut se nám podařilo vsítit dvě poměrně šťastné branky. To nás uklidnilo a začali jsme předvádět svůj kombinační fotbal. A hosté se také snažili s výsledkem něco udělat, tak se hrála otevřená partie. Druhý poločas byl již v naší režii a v 50. minutě jsme přidali třetí branku. Oslabení hosté už nestačili s našimi mladíky po fyzické stránce a tak jsme postupně navyšovali skóre až na sedmibrankový rozdíl. Výhru nepřeceňujeme, ale je určitě příslibem do dalších bojů."

Karel Hověžák, vedoucí Vlachovic: „V prvním poločase jsme se dostali do několika dobrých příležitostí, ale většinou nás vychytal brankář domácích. První branku jsme inkasovali po nedorozumění brankáře s obráncem a v následující minutě jsme nepokryli standardku domácích a bylo to 2:0. Když jsme pak během osmi minut ve druhém poločase inkasovali dvě branky, bylo utkání rozhodnuto a my ho už jenom dohrávali. Na tento zápas musíme rychle zapomenout."

Branky: 16., 77. a 88. Gajdoš, 58. a 73. Daniš, 17. Kelárek, 50. vl. Kolouch.

BYLNICE - KELČ 3:0 (1:0)

Martin Lukšík, trenér Bylnice: „V souboji s Kelčí jsme chtěli navázat na předešle dobré výkony a nakonec se nám to i podařilo. I když se naše výhra nerodila lehce. Sice jsme dali rychlou úvodní branku Lysákem již v 8. minutě, ale ta jako by nás ukolébala. Přestali jsme hrát a hosté se dostávali do zápasu. Naštěstí své příležitosti nedokázal zužitkovat. O přestávce jsme si vše vyříkali a vyšel nám i začátek druhého poločasu. Hbitý Lukáč dal uklidňující trefu na 2:0. Stejný hráč po hodině hry pečetil výsledek na konečných 3:0. Naše výhra je zasloužená, byli jsme střelecky efektivnější. Pro hosty je konečný výsledek možná dost krutý. Co mne těší, je poprvé nula v našich zadních řadách, herně to však stále může být i lepší."

Radim Minář, trenér Kelče: „V souboji s nováčkem soutěže nám nevyšel start do utkání a brzy jsme prohrávali. Pak jsme přeskupili řady a začali jsme domácí celek v poli přehrávat. Vítr z plachet nám vzala druhá branka těsně po příchodu ze šaten, kdy se srazil stoper s gólmanem a domácí toho využili. Snažili jsme se s výsledkem ještě něco udělat, ale třetí branka v naší síti zhatila veškeré naděje. Domácí si celkově výhru zasloužili, byli o něco lepším mužstvem."

Branky: 8. Lysák, 49. Lukáč, 59. Lukáč.

ROŽNOV P/R - KATEŘINICE 5:2 (2:2)

Pavel Kunc, trenér Rožnov p/R: „Utkání z jedním z aspirantů postupu jsme nakonec zvládli na výbornou. Již po šestnácti minutách jsme vedli o dvě branky. Hosté ale nesložili zbraně a do půle stačili vyrovnat. Ve druhém dějství jsme se zaměřili na pozornou obranu a vyráželi jsme k rychlým brejkům, které jsme dokázali realizovat. Dali jsme branku na 3:2, poté hosté zahodili pokutový kop. Přežili jsme následný tlak Kateřinic, které již hrály vabank. Utkání jsme pak rozhodli v samotném závěru po dvou slepených brankách."

Marcel Beňo, trenér Kateřinice: „Do utkání s Rožnovem jsme nastoupili v improvizované sestavě, někteří hráči vypomáhali rezervnímu týmu a někteří dokonce odmítli na umělé trávě hrát. Vyloženě jsme zaspali úvod utkání a po čtvrt hodině jsme prohrávali o dvě branky. Pak jsme se probudili z letargie a do půle jsme agilním Fojtů srovnali. Další příležitosti jsme ale nevyužili. Druhou půli jsme měli ve své režii, ale doůlů nás srazili naše chyby v defenzívní činnosti. Po hodině hry se domácí ujali vedení. Zanedlouho mohl srovnat Smilek, ale penaltu neproměnil. Vrhli jsme pak vše do útočení, ale zapomínali jsme na zadní vrátka. Domácí toho využili a během dvou minut utkání definitivně rozhodli."

Branky: 7. Bortl, 16. Maléř, 61. Kovács, 83. z pen. Kolařík, 84. Palla.

HRACHOVEC - VAL. PŘÍKAZY 2:1 (1:0)

Radek Vaigl, as. trenéra Hrachovec: „Na tři body v souboji s Valašskými Příkazy jsme se nakonec hodně nadřeli. Hosté předváděli poměrně běhavý fotbal a tak se hrálo nahoru - dolů. Prvním opatnáct minut byli aktivnějším celkem V závěru prvnho dějství jsme si vytvořili Valou několik nadějných příležitostí, ale prosadili jsme se až pět minut před pauzou z pokutového kopu. Hostím vyšel nástup do druhé půle a záhy srovnali. K vidění byl zajímavý fotbal a výborné výkony podali oba brankáři. Utkání nakonec minut před koncem rozhodl aktivně hrající Volek. Naši hru oživili i střídající hráči, kteří měli možná vyšší kvalitu než tomu bylo u soupeře. Výhra nás stále hodně sil a Valašské Příkazy se u nás prezentovali velmi sympatickým dojmem."

Pavel Janošík, činovník Val. Příkazy: „ Určitě jsme nejeli do Hrachovce s žádnou poraženeckou náladou a chtěli jsme bodovat. Trošku jsme udělali pár změn na jednotlivých postech a chtěli jsme disciplinovaným výkonem získat body. Snažili jsme se trpělivě kombinovat a hned v 10. minutě jsme kopali roh, kde se k balonu dostal Michal Doležal, ale z penalty velmi slabou střelou nijak zvlášť brankáře domácích neohrozil. Poté malinko otěže hry převzali domácí, ale dnes výtečný brankář Michal Valčík vychytal domácí střelce, kteří měli tři obrovské šance. Ale domácí neměli střelecký den. Ve 43. minutě si náš obránce nepočínal moc dobře a povalil domácího hráče, z čehož rezultoval pokutový a tím byl ukončen první poločas. Do druhé půlky jsme vstoupili aktivně a hned ve 46. minutě po centru Adama Pechy hlavou srovnal Michal Doležal. Následné minuty byly plné soubojů a neurovnaný z obou stran a hrou po pokutové území bez šancí na obou stranách. Až 75. minutě po dlouhém autu míč propadl na zadní tyčku, kde byl domácí hráč a zvýšil na 2:1. Nám se již nepodařilo vyvinout žádný tlak a tak rozhodčí ukončil v 90. minutě zápas a my odjíždíme bez bodu."

Branky: 40. z pen. Orság, 73. Volek - 46. Doležal.