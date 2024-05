Lídr fotbalové I. a třídy skupiny A z Kateřinic se o víkendu na výhru ve Valašských Příkazech hodně nadřel, Vigantice si poradily s Podlesím. Juřinka ve 23. kole srovnala s Dolní Bečvou až v závěru a Rožnov pod Radhoštěm zvládl záchranářský duel ve Valašské Polance na jedničku. Prostřední Bečva potvrdila s Velkými Karlovicemi výbornou formu, utkání Lidečko vs Vidče bylo odloženo pro nezpůsobilý terén.

Fotbalisté Valašského Meziříčí (červené dresy). | Foto: Se souhlasem Pavla Hrdličky.

VIGANTICE - PODLESÍ 2:1 (1:0)

Filip Pikal, trenér Vigantic: „ Doma hrajeme prostě na jedničku. I když nám zase chyběli nějací hráči ze základní sestavy, tak jsme k zápasu přistoupili s velkým nasezením. Možná tomu i dopomohla vysoká výhra na MS v hokeji. Chtěli jsem hrát, v osobních soubojích to konečně jiskřilo, tak jak má. Dali jsme první branku, kdy to parádně vzal na sebe David Kučera a naservíroval to jak na zlatém podnose Filipu Vyvijalovi. Podlesí bylo asi o chloupek lepším týmem, ale nás v bráně držel skvělými zákroky Jirka Slovák. Sice tým hostí srovnal hru a hrozil i dalšími šancemi. Ale jak práví pravidlo, nedáš, dostaneš, tak to bylo i v tomto utkání. Parádně koplý rohový kop a Honza Blažek to tam uklidil hlavičkou. Pak jsme si už zápas pohlídali a zaslouženě vyhráli."

Tomáš Adámek, činovník Podlesí: „Ve Viganticích jsme ztratili 3 body. Oba týmy nastoupily bez řady zraněných hráčů. Někdy od 15. min jsme aktivnějším celkem, ale dvě své největší šance neproměňujeme. Jak Nosálek ve 25. min, pak o chvíli později Geryk zakončují pouze do brankáře. Další slibné šance kazíme finální přihrávkou a nebo lepším řešením. A tak trestají domácí, ve 41.min přichází míč mezi obránce, hráč dělá kličku vyběhnutému Maleňákovi a v ten pravý čas přihrává Vyvíjalovi, který lehce otevírá skóre - 1:0. O dvě minuty později pro nás ještě mohlo být hůř, na poslední chvíli míč odkopáváme před naší brankou.

Ve druhé půli srovnáváme ve 49. min, roh domácích odvracíme a prakticky od vlastní šestnáctky utíká Nerušil a zakončuje přesně - 1:1. V 66. min domácí jdou znovu do vedení, po rohu jsme nedůslední a prosazuje se Blažek - 2:1. My se tlačíme za vyrovnáním a máme další řadu šancí, které ale buď neproměňujeme, nebo spíše častěji tyto šance kazíme ve finální fázi. Když už se radujeme ze srovnání, mává se ofsajd našeho hráče. Jak jsme začali úvod, tak to zopakujeme i na závěr - nyní jsme 3 body ztratili."

JUŘINKA – DOL. BEČVA 3:3 (1:1)

Miroslav Sovák, trenér Juřinky: „V utkání bohatém na branky jsme nakonec brali jeden bod a jsme za něj rádi. Hosté mají velmi dobré mužstvo založeno na rýchlých brejcích a to jim u nás vycházelo. Inkasovali jsme navíc branku již po pěti minutuch hry, do půle ale Vavřík z pokutového kopu srovnal. Ve druhé půli jsme měli více ze hry, ale hosté si vzali vedení nazpět. V 64. minutě Macíček vyrovnal, ale hosté o čtyři minuty později znovu vedli. Pět minut před koncem stanovil skóre na 3:3 kanonýr Vavřík. V utkání jsme měli více brankových příležitostí než soupeř, ale v zakončení nám to vázlo."

Petr Urban, trenér Dolní Bečvy: „Do Juřinky jsme přijeli v okleštěné sestavě, přesto jsme nebyli daleko od výhry. Povedl se nám úvod utkání a již v páté minutě nás poslal Jakub Růčka do vedení. Domácí srovnali z penalty na poločasových 1:1. Ve druhé půli byli domácí o něco aktivnějším celkem. Nám se podařilo skórovat po samostatné akci Jakuba Růčky. Zanedlouho jsme mohli přidat třetí branku, což se nestalo a přišel trst v podobě vyrovnání. Za chvíli se však prosadil Kraštof Špatný a opět jsme v utkání vedli. Domácí se pak hnali za vyrovnáním a pět minut před koncem utkání se jim to i podařilo. Po kvalitním výkonu ale bod z Juřinky určitě bereme."

VAL. PŘÍKAZY - KATEŘINICE 1:2 (1:1)

Václav Vobořil, trenér Val. Příkaz: „V utkání s vedoucím týmem tabulky nemám hráčům co vytknout. Bojovali, na hřišti odevzdali maximum. Na body to ovšem opět nestačilo. Dokázali jsme hrát s prvním celkem tabulky vyrovnanou partii. Počítají se ovšem body a ty opět nemáme. Připravíme se na poslední tři kola. To se utkáme s Horní Lidčí, Rožnovem a Valalaškou Polankou."

Vít Sacher, trenér Kateřinic: „Tak věděli jsme, že domácí hrají o záchranu a nedají nám nic zadarmo. To se i potvrdilo a nakonec jsme vydřeli tři body. Nám se povedl vstup do utkání a již po devíti minutách jsme se ujali Doleželem z penalty vedení. Domácí do půle ale Kušnierem srovnali a stále byli nepříjemným protivníkem. Ve druhé půli dlouho trval nerozhodný stav. Obrany pracovaly spolehlivě a příliš šancí k vidění nebylo. Výhru nám vystřel dvacet minut před koncem Hruška. Náročné utkání jsme nakonec zvládli a udrželi jsme si vedení v tabulce."

VAL. MEZIŘÍČÍ B – HOR. LIDEČ 10:0 (5:0)

Vladimír Kostka, trenér Val. Meziříčí B: „Utkání s Horní Lidčí se nám povedlo a hosty jsme přehráli ve všech činnostech. Nakonec jsme vstřelili deset branek a dalším ještě brankář hostí Kubín zabránil. Utkání se střelecky vydařilo Juříkovi, který dal tři branky, k němu se přidali i ostatní hráči. Postupně jsme poslali do hry všechny hráče, hosté v závěru už působili odevzdaným dojmem."

Anton Cintula, trenér Horní Lidče: „Ve Valašském Meziříčí jsme dostali tvrdou lekci. Přijeli jsme v kombinované sestavě, máme řadu zraněných, navíc jsme neměli k dispozici dorostence. Domácí nás předčili ve všech činnostech a ukázali, jak má vypadat přístup a nasazení v utkání. Pochválit snad mohu jen brankáře Kubína, který nás ještě podržel. Sezonu musíme nějak dohrát a pak si všechno vyhodnotit. Bez tréninku a přístupu k fotbalu to prostě nejde dělat."

VAL. POLANKA - ROŽNOV P. R. 3:6 (2:3)

Jan Tajzler, činovník Val. Polanky: „Povedl se nám záčátek utkání a půl hodiny jsme byli lepším týmem. Dvaktát jsme vedli, nejdříve po brance Kovalčíka a poté Tomšů. Hosté ale dokízali vždy zareagovat a nakonec ještě do půle dokázali vývoj utkání otočit ve svůj prospěch po našich zbytečných chybách. Poté jsme museli střídat v zadních řadách a soupeř toho dokázal využít. Výsledek je pro nás krutý, neodehráli jsme špatné utkání."

Roman Kučerňák, trenér Rožnova p. R.: „Výše skóre příliš neodpovídá poměru sil na hřišti. Také domácí měli své příležitosti a zejména v úvodu zápasu nás hodně zlobili. My jsme však měli ve svých řadách Martina Plesníka, kterému zápas sedl a nastřílel čtyři branky. V závěru jsme tuto důležitou výhru ještě navýšili. Utkání o šest bodů jsme zvládli na jedničku a jsme za tři body hodně rádi."

PROSTŘ. BEČVA - VEL. KARLOVICE 3:0 (2:0)

Daniel Šulák, trenér Dolní Bečvy: „Utkání se hrálo v Horní Bečvě, kde jsme našli skvělé zázemí. Povedl se nám vstup do utkání a již v osmé minutě se prosadil Nerád. Ve 24. minutě jsme Reisskupem přidali druhou branku, ale i hosté byli nebezpeční. Ve druhé půli chtěli Karlovjané s výsledkem ještě něco udělat a několikrát při nás stálo štěstí. V 70. minutě nedal Vrána penaltu. Třetí uklidňující trefu přidal v 74. minutě dorostenec Rádsetoulal. Pro hosty je prohra o tři branky asi krutá, my ale máme tři body a jsme spokojeni."

Jiří Gajdoš, trenér Vel. Karlovic: „V Horní Bečvě jsme s Prostřední Bečvou neodehráli špatné utkání. Ale rozdíl mezi oběma týmy byl zejména v proměňování brankových příležitostí. Navíc jsme inkasovali brzy první branku, srovnat se nám nepodařilo a domácí se prosadili podruhé. Ve druhém poločasu jsme byli často blízko ke vstřelení kontaktní branky, domácí ale s notnou dávkou štěstěny naše šance přežili. Čtvrt hodiny před koncem jsme dostali třetí branku a bylo po utkání. Výsledek neodpovídá poměru sil na hřišti, ale domácí byli v zakončení velmi efektivní."

LIDEČKO – VIDČE - odloženo pro nezpůsobilý terén

Zpráva rozhodčího: Utkání nehráno pro nezpůsobilý terén. Z větší části bylo hřiště pod vodou. Z důvodu bezpečnosti a zdraví hráčů se utkání odložilo. Hrací plocha nešla nalajnovat z důvodu podmočené hrací plochy. Vedoucí obou mužstev se na náhradním termínu nedomluvili. Byla dodržena čekací doba 20 minut,stav hřiště se nezměnil.