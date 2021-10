Adam Skřivan, záložník Osvětiman: „Poslední domácí utkání tohoto roku jsme zvládli a porazili Nedachlebice 7:2. Od začátku zápasu jsme kontrolovali hru, drželi jsme míč na kopačkách, ale často jsme v kombinaci hráli pomalu nebo jsme byli nepřesní. Soupeř hrozil nejvíce ze vzduchu, kde jsme zejména první poločas špatně přebírali hráče. Soupeř otevřel skóre po standardní situaci, kdy jejich hráč chytře zakončil hlavou na zadní tyč. Za tři minuty jsme však dokázali vyrovnat. Ve 29. minutě jsme zahrávali po ruce soupeře pokutový kop, který s přehledem proměnil Veliče Šumulikoski. O pět minut později jsme vedli už o dvě branky, když se nám podařilo přesně zakončit rychlý brejk. Druhý poločas pokračoval ve stejném stylu. Soupeř postupem času začal fyzicky odpadávat a my jsme dokázali přidat další branky. Na 7:1 upravoval v 81.minutě Marek Přílučík, který se krásně prosadil patičkou. Soupeř z Nedachlebic dokázal výsledek zápasu už jen zkorigovat, z pokutového kopu snížil Šuranský.“

Miroslav Bednařík, trenér Nedachlebic: „Doplníme v pondělí dopoledne“

Branky: 12. a 34. Adam Skřivan, 57. a 66. Ondřej Porč, 29. Veliče Šumulikoski z penalty, 61. Jan Bartoš, 81. Marek Přílučík - 9. Michal Bartoš, 88. Ondřej Šuranský z penalty. Rozhodčí: Vitásek. Diváci: 123

HLUK – DOLNÍ NĚMČÍ 3:0 (2:0)

Jiří Vojtěšek, trenér Hluku: „Jsem rád, že jsme to zvládli, protože derby nikdy nemá favorita. V Hluku jsem zažil tři, čtyři zápasy, které byly trošku divočejší. Dneska to ale bylo v rámci možností slušné. Nebylo tam nic, co by vybočilo nesportovních věcí. Nástup do utkání byl podle našich představ, nicméně nám gól ve druhé minutě spíše uškodil. Třicet minut jsme působili takovým těžkým dojmem. Dolní Němčí nás v tu dobu přehrávalo, výkon nebyl optimální, přesto jsme měli další šance a klidně mohli přidat další branky. Ke konci prvního poločasu jsme se ale zlepšili a zvýšili na 2:0. Druhý poločas už z naší strany vypadal po herní i pohybové stránce o hodně lépe. Přidali jsme třetí branku a zápas zaslouženě dovedli do vítězného konce. Jelikož znám Dolní Němčí a vím, že v sestavě mají hodně fyzicky urostlých kluků, nechtěli jsme dát do branky Adama Gáška, který má pořád osmnáct let. Proto došlo na Filipa Kovaříka. Jsme rádi, že v brance byl protože zneškodnil jednu nebo dvě šance soupeře a pomohl nám udržet čisté konto.“

Petr Kadlček, trenér Dolního Němčí: „Klukům i přes prohru nemohu nic vyčíst. Jedině snad neproměněné šance. Neříkám, že jsme jich měli moc, ale v první půli jsme klidně nějaký gól mohli dát. Hlučané byli produktivní, využili téměř každou svoji příležitost. Klukům jsem o přestávce káral za bránění rohových kopů, po kterých jsme mohli inkasovat tři branky. Je trošku problém, když hned ve druhé minutě obdržíte gól, ale myslím, že jsme se s tím srovnali docela dobře. Nehráli jsme nejhorší fotbal. První půle byla z naší strany dobrá, druhá část už byla taková neurovnaná.“

Branky: 2. Zdeněk Horák, 38. Ondřej Machala, 81. Tomáš Šimoník. Rozhodčí: Horváth. Diváci: 250.

KUNOVICE – ŠUMICE 1:3 (0:2)

Petr Chaloupka, trenér Kunovic: „Podle mého názoru výsledek neodpovídá dění na hřišti. Měli jsme minimálně na remízu. Hlavně v prvním poločase jsme si vypracovali velké množství šancí, stejně tak ve druhém, ale jelikož jsme je neproměnili, prohráli jsme. Velkou šanci zazdil kapitán Flek, který pak nastřelil tyč. Mně chytil gólman tutovku hlavou. Také Andreas Chaloupka nastřelil tyč a měl tam další dvě krásné střely. Hosté toho využili, byli lepší v koncovce, dali tři góly a vyhráli. Šumice hrály chytře, ze zabezpečené obrany, na brejky. Byly šťastnější. Kluku nemohu upřít snahu, i v takto okleštěné sestavě bojovaly. Dovolím si tvrdit, že tento výkon byl jeden z nejlepších na podzim. Škoda, že jsme hned v úvodu přišli o Pavla Kříže, který musel se zraněnou achilovkou brzy po začátku střetnutí střídat. Na lavičce jsme pak neměli už nikoho.“

Martin Zicha, trenér Šumic: „Já jsem sice přijel o něco později, ale vstup do zápasu nám i beze mě vyšel. Dali jsme rychlý gól a ve dvacáté minutě vedli 2:0. Domácí na velkém hřišti dobře kombinovali, hráli dobře po křídlech. Dostávali se i do šancí, ale gól nedali. Měli dvě tyčky, jinak nás podržel i gólman. Do druhého poločasu jsme vstoupili dobře, drželi jsme míč. Kunovice ale dobře kombinovaly, díky akcím po stranách si vytvářely šance. My jsme ale dali gól ze standardky. Soupeř už v závěru stačil výsledek po naší chybě na straně jenom zkorigovat. Ke konci zápasu jsme prostřídali hráče a tím jsme soupeře dostali více do hry. Kunovice postupem času zjednodušily hru a měly i další šance. Posledních dvacet minut jsme mohli dohrát jinak, ale chtěli jsme, ať si zahrají i ostatní. S nějakými chybami jsme počítali. Jsme rádi, že jsme utkání i bez nějakých hráčů zvládli a že domů vezeme všechny body.“

Branky: 87. Albert Šašinka - 3. Tomáš Andrlík, 20. Stanislav Pilka, 57. Radim Jurák. Rozhodčí: Bršlica. Diváci: 121.

ÚJEZDEC - FRYŠTÁK 4:2 (2:0)

Zdeněk Šebesta, trenér Újezdce: „I když jsme hráli proti poslednímu týmu tabulky, určitě to nebyl jednoduchý zápas. Fryšták podle mě rozhodně nepatří mezi tři nejslabší celky v soutěži. Má kvalitní tým, ale se čtyřmi body na něm leží deka. PO herní stránce ale nebyl vůbec špatný. My jsme strašně rádi, že jsme to zvládli a doma splnili povinnost. Všem se nám hodně ulevilo. Všichni jsme moc chtěli odčinit porážku a nevydařený výkon v Šumicích, což jde pro nás největší derby. Tam to byla ostuda. Teď kluci chtěli, bojovali. V prvním poločase jsme hráli na velké riziko. Při útočných standardkách jsme to vzadu nechávali jeden na jednoho. Z toho pramenilo to, že se hosté, kteří hráli zataženě, dostali do několika nadějných brejkových situací. My jsme se s nimi nestačili vracet. Opravdu měli hodně příležitostí, ale špatně a velmi zbrkle to řešili, takže náš brankář nemusel skoro zasahovat. My jsme šli do vedení ve 39. minutě, kdy Indra trefil po standardní situaci a vráceném balonu. O chvíli později Šmíd vracel balon po standardce zpátky před branku a Pilka hlavou krásně upravil na 2:0. Za tohoto stavu jsme o přestávce změnili taktiku, přestali hrát na riziko. Vzadu jsme to zavřeli a nechali hrát soupeře. Pomohl nám i třetí gól Červenky, který se z trestného kopu trefil krásně do šibenice. Zase ukázal, jaký je to hráč. Není to jenom o gólech, ale i tom, jak k tomu ve svch letech přistupuje. V zápase byl jeden moment, kdy se po útočné standardní situaci jako první vrátil zpátky do obrany a na brankové čáře zablokoval hstujícímu borci dorážku. Je opravdu neskutečné, co v tolika letech předvádí a co pro nás znamená. My jsme za sice dostali pak gól na 3:1 a na 4:2, ale zápas jsme v podstatě kontrolovali až do konce.“

Jaroslav Hrbáček, místopředseda Fryštáku: „Doplníme v pondělí“

Branky: 48. a 82. Bronislav Červenka, 39. Patrik Indra, 44. Libor Pilka – 62. Marek Vavruša, 83. Lukáš Skalička z penalty. Rozhodčí: Ševčík. Diváci: 152.

KORYČANY – TĚŠNOVICE 2:2 (0:0)

Boris Kroutilík (trenér Koryčan): „Začali jsme dobře, aktivně, měli víc ze hry. Akorát byla špatná finální a předfinální fáze. Bohužel jsme kazili jednoduché centry. I přesto jsme si v prvním poločase vypracovali tři gólové šance, které jsme bohužel neproměnili. I druhý poločas jsem začali dobře. Kaňa hned po přestávce z trestňáku otevřel skóre. Vzápětí jsme Hanákem přidali druhý gól. Od sedmdesáté minuty začal hrát soupeř, který z brejku snížil na 2:1 a potom střelou ze šestnáctky k tyči srovnal na 2:2. Remíze je pro nás ztráta, protože jsme vedli už 2:0. Bohužel jsme v závěru nedokázali udržet balony nahoře. Těšnovice potvrdily, že mají zkušený mančaft, který dokáže i z minima šancí dát branky. Jinak to byl poklidný zápas, nám chyběl akorát vyloučený Jan Věžník.“

Ondrej Šilinger, trenér Těšnovic: „Z naší strany to byl špatný a nevýrazný výkon. Hráli jsme pomalu, směrem dopředu nebyli vůbec nebezpeční. První poločas jsme vyloženě prospali. Možná za to mohli i absence, už v týdnu nám totiž vypadli nějací další hráči. Koryčany byly o fous lepší, ale nějaké velké šance neměly. My jsme si do přestávky nevypracovali vůbec nic. Ve druhé půli jsme dostali gól z trestňáku po zbytečném faulu, ani zákrok brankáře nebyl stoprocentní. Od té doby jsme měli hlavy dole. Koryčany byly lepší a přidaly druhou branku. My jsme za nepříznivého stavu sestavu prostřídali a kluci, kteří přišli, úplně změnili ráz utkání. Od šedesáté minuty jsme začali být lepší a Janoštíkem snížili. Měli jsme i další šance a zaslouženě srovnali na 2:2. Bod bereme, protože herně nebylo z naší strany utkání příliš povedené. Věřím, že za týden s Nivnicí to bude mnohem lepší. Pochválit musím střídající hráče, hlavně zásluhou Slováčka jsme neprohráli. To on naši hru rozběhal a pozvedl. I když jsme chtěli vyhrát a remíze je pro nás ztráta, bod bereme.“

Branky: 47. Dominik Kaňa, 53. Filip Hanák – 64. Radek Janoštík, 83. Jan Urubek. Rozhodčí: Mičkal. Diváci: 100.

NIVNICE – ZLECHOV 1:1 (0:0)

Pavel Barcuch, trenér Nivnice: „Myslím, že remíza je spravedlivá. Počítali jsme s tím, že k nám Zlechov přijede s defenzivní taktikou a bude jen bránit a zdržovat, toto přesně ale na nás stačilo. My jsme málo běhali v záloze, nevytvořili jsme si nějaké velké šance. Za celý zápas jsme měli asi jenom dvě nebo tři. Bohužel jsme si nechali dát gól po standardní situaci. Naštěstí jsme poměrně brzy vyrovnali, když centr Dubského do vápna hostující gólman vyrazil a Velecký to hlavou dorazil. Sice nám zase chyběli nějací hráči, ale podle mě máme kádr na to, abychom si s tím uměli poradit a kluky nahradili.“

Pavel Cigoš (trenér Zlechova): „Jsem rád, že kluci dodrželi pokyny, které jsem jim před zápasem dal. Vyšla nám taktika, s jakou jsme do Nivnice přijeli. Pokud by takto poctivě hráli i dřív, mohli mít bodů daleko víc. Do Nivnice jsme nejeli hrát žádný excelentní fotbal, ale spíš znepříjemnit soupeři jeho hru, aby nemohl hrát svůj fotbal, což se nám stoprocentně podařilo a za to klukům děkuji. Vzadu jsme hráli poctivě, disciplinovaně, defenzivu skvěle dirigovali stopeři Golian s Bělaškou. Ve druhé půli už se projevila naše slabší fyzická kondice. V době,kdy nám začaly docházet síly, už kluci nestíhali dodržovat pokyny a taktiku. Soupeř nás s přibývajícími minutami začal zavírat, ale hrál víceméně jenom po šestnáctku . Nivnice vyrovnala dost šťastným gólem, kdežto my jsme měli tři tutovky, které jsme neproměnili. S remízou jsme spokojení, je spravedlivá. K bodu nám pomohl Golian, který minulý zápas chyběl. Středovou řadu jsme vyztužili Duchtíkem. V záloze jsme hráli na pět hráčů, což dělalo Nivničanům největší problém.“

Branky: 62. Vlastimil Velecký – 49. Hynek Vaněk. Rozhodčí: Štipčák. Diváci: 140.

BOJKOVICE – BUCHLOVICE 3:0 (0:0)

Martin Liška, trenér Bojkovic: „Vyhráli jsme zaslouženě. Sice to podle výsledku vypadá na jednoznačný výsledek, ale nebylo to až tak jednoduché, byť hosté nepředvedli nic mimořádného. Od soupeře, který byl v tabulce před námi, jsme čekali víc. My jsme hráli stejně jako v předcházejících domácích zápasech. To znamená, že jsme drželi balon a kombinovali, ale nedokázali z herní převahy nic velkého vytěžit. Bohužel do zavřené obrany neumíme hrát. V koncovce jsme byli standardně nedůrazní. I když jsme do šestnáctky soupeře dostali balony, nedokázali jsme je procpat, prostřelit do sítě. Snaha i převaha byly, ale v první půli nám nepřinesly žádné ovoce. Vpředu nám chyběl drajv. Buchkovice hrály zezadu a na brejky. Měli jsme tam nějaké situace, které ale pokazily v přechodu mezi polovinou hřiště a naší šestnáctkou. Hned po změně stran jsme dali z tlaku vedoucí gól. Myslel jsem si, že nás to uklidní a že Buchlovice budou muset změnit hru. Ale paradoxně se dostaly víc do hry. Za stavu 1:0 jsme měli ve hře hluchou pasáž, ve které mohli hosté vyrovnat, ale šanci neproměnili a my pak v závěru přidali další dva góly a zápas v klidu dohráli.“

Ladislav Soviš, trenér Buchlovic: „Do Bojkovic jsme přijeli oslabení o pět hráčů základní sestavy, pouze v jedenácti lidech. Nejcitelnější byla ztráta kapitána Křivy. A to ještě někteří kluci nastoupili nedoléčení, takže sestavu jsme dávali dost těžce dohromady. Domácí nás v první půlce mírně tlačili. My jsme čekali na svoje brejkové příležitosti, které přišly, bohužel jsme žádnou z nich nedotáhli do konce. Několikrát jsme šli 2 na 1, 3 na 1 nebo 2 na 2, ale v předfinálním prostoru nám žádná přihrávka nevyšla, abychom ohrozili brankáře. Domácí hrozili hlavně ze standardních situací, vyloženou šanci taky neměli. Bohužel hned ve 48. minutě jeden z domácích hráčů střelou zboku na přední tyč trošku nachytal naše brankáře. Byl to dost lacinější gól. Za stavu 1:0 jsme měli kopat penaltu, kterou ale rozhodčí nepískl. Následně Hromada u zadní tyče ve vyložení pozici promáchl míč, který mohl dorazit do brány. Domácí se potom taky dožadovali pokutového kopu, který asi taky byl, takže to sudí nejspíše kompenzoval. Největší šanci jsme měli v 68. minutě, kdy šel Tomáš David sám na brankáře Bojkovic, který mu šanci zmařil a nohou míč vykopl ven. Tyto dvě obrovské šance na vyrovnání jsme promarnili a pak už jsme nic neměli. Domácí přidali druhý gól střelou z dálky k tyči a následně se prosadili potřetí a už bylo po zápase. Myslím, že Bojkovice vyhrály zaslouženě. Soupeři jsme ale vzdorovali, jak jen to šlo. Na víc jsme tentokrát bohužel neměli.“

Branky: 48. Adam Kundrata, 85. Vít Dolina, 87. Petr Gago. Rozhodčí: Zelený. Diváci: 200.