Martin Liška, trenér Bojkovic: „Myslím, že hlavně za druhou půli jsme si výhru zasloužili. Šancí jsme měli daleko víc, než napovídá výsledek, ale počet vstřelených branek nás až tak netrápí. Hlavní je, že jsme dokázali otočit vývoj zápasu a po dvou zápasech jsme konečně vyhráli. Všechna předzápasová slova byla znegovaná hned v úvodu, kdy jsme inkasovali branku. Ta poznamenala náš výkon v celém prvním poločase. Soupeř k nám přijel s jednoduchou taktikou. Hrál zezadu, spoléhal na brejky a dva rychlé útočníky. My jsme se nedokázali vyrovnat s rolí favorita, hra do zhuštěné obrany nám vůbec nešla. Kunovice hrály takticky dobře, taky dost tvrdě. Hra byla rozkouskovaná častými fauly, dlouho jsme se nemohli dostat do tempa. V naších řadách s přibývajícími minutami narůstala nervozita. Nebylo to vůbec dobré. Modlil jsem se, ať do konce první půle nedostaneme další branku, což reálně hrozilo. Soupeř klidně mohl dát na 2:0. My jsme ale taky měli šance. Bohužel opět jsme to špatně řešili nekvalitní finální přihrávkou nebo slabým či nepřesným zakončením. Naše převaha byla platonická, nijaká, bezkrevná. Věřil jsem, že nám pomůže poločasová přestávka, což se i stalo. Ve druhé půli jsme se zklidnili, hráli jednoduše. Byli jsme důraznější a chodili do zakončení. Navíc jsme začali proměňovat šance. Hned v úvodu druhou půle jsme skóre srovnali a zbytek zápasu na hřišti dominovali. Postupně jsme výsledek otočili. I když jsme hromadu šancí neproměnili a vyhráli jenom o dvě branky, jsme spokojení.“

Petr Chaloupka, trenér Kunovic: „Nástup do zápasu se nám povedl. První poločas jsme plnili úkoly, co jsme si řekli. Měli jsme hodně brejkových situací, ale pokaždé nás zastavil asistent rozhodčího, který nám pokaždé odmával ofsajd, čemuž se divili i někteří domácí diváci. Druhý poločas dali domácí tři branky a my se nemohli naopak dostat do zakončení. Je zajímavé, jak se trend v posuzování zákroků a ofsajdových situací (zejména u AR1) ve druhém poločase změnil oproti poločasu prvnímu. Tímto posuzováním zákroků se domácí dostali do tlaku, který využili. Kluci ovšem zaslouží pochvalu za bojovnost a hru, jakou se prezentovali v prvním poločase. Na tomhle bychom měli stavět a odrazit se ze situace, v jaké se nyní nacházíme.“

Branky: 57., 66. a 70. Martinec - 3. Bihári. Rozhodčí: Korch. Diváci: 167.

OSVĚTIMANY – ÚJEZDEC 4:1 (1:1)

Michal Petrucha, kapitán Osvětiman: „Jsme spokojení s výsledkem i třemi body, ale méně už s předvedenou hrou. Z naší strany to bylo spíše utrápené vítězství. Samozřejmě jsme bylo herně lepší, drželi balon, ale kombinace byly pomalé, nepřesné. Proti soupeři, který zalezl na šestnáctku a jenom se bránil a občas zahrozil z brejků, to bylo těžké. Bohužel jsme po mé chybě inkasovali gól. Jinak jsme furt dobývali branku Újezdce. Pomohlo nám vyrovnání na konci první půle. Když jsme se po změně stran dvakrát trefili v rychlém sledu, nebylo co řešit. Zápas se v poklidu dohrál. My jsme přidali ještě jednu branku, ale klidně jsme jich mohli dát i víc, hosté už nic neměli. Až na Jirku Perůtku jsme byli kompletní.“

Zdeněk Šebesta, trenér Újezdce: „Přijeli jsme do Osvětiman s defenzivní taktikou. Hned na začátku jsme před vlastní šestnáctkou zaparkovali autobus a třiapadesát minut se úspěšně bránili. Hráli jsme vyloženě na brejky, na jednoho útočníka. Jeden protiútok se nám povedl. Kdybychom dotáhli ještě jeden, mohl to mít favorit ještě složitější. Kvalita Osvětiman a Hluku je minimálně o soutěž ne-li o dvě vyšší. My navíc bojujeme nejen se soupeři, ale i s kádrem. Máme pět vážně zraněných hráčů. Na lavičce jsme měli jenom jednoho náhradníka, kterého jsem tam musel dát už v osmé minutě, a pak ještě svého syna. Musím smeknou před výkonem Veliče Šumulikoského. Dal nám jeden gól, ale hru Osvětiman neuvěřitelným způsobem šéfuje. Je něco jako Zavadil či Horváth. Kdyby nebyl v domácí sestavě, aby by ty branky asi nedali. My máme třeba Víťu Valentu. Ten ale kolem sebe nemá takové hráče.“

Branky: 41. Šumulikoski, 54. Čevelík, 56. Porč, 63. Bartoš - 26. Vítek. Rozhodčí: Zelený. Diváci: 121.

NIVNICE – HLUK 1:4 (1:1)

Pavel Barcuch, trenér Nivnice: „Hluk je kvalitní, fotbalový soupeř. Mě hlavně vadilo, že se naši hráči protivníka zalekli, báli se hrát. Oproti vydařenému minulému zápasu v Kunovicích na nich ležela nějaká deka. I když jsme vedli, nebylo to z naší strany ono. Nechci snižovat výkon soupeře, jehož fotbal se mi líbí, ale když to přeženu, ze dvou šancí nám dali čtyři góly a my měli čtyři šance a vstřelili jednu branku. Škoda, že za stavu 1:0 jsme zalezli a začali jenom nakopávat balony dopředu. Dneska se mi to nelíbilo. Snahu klukům upřít nemohu. Snažili se, bojovali, ale náš výkon mohl být lepší. My jsme to i v deseti otevřeli, snažili jsme se vyrovnat, ale dostali jsme se další dva góly. Možná to vyzní hloupě, ale mně je jedno, jestli prohrajeme 1:2 nebo 1:4. Vždycky se s tím ale musíme pokusit něco udělat.“

Antonín Zlínský, funkcionář Hluku: V neděli byly v Nivnici hody. Navíc minulý týden Nivnice vyhrála v Kunovicích 2:0, takže jsme tam jeli s velkým respektem. Od začátku jsme však byli lepší na míči a hrálo se většinou na půlce domácích. Přišla však 18. minuta, ojedinělý brejk a Dubský křížnou střelou překonal Šíchu. I potom se hrálo na půlce domácích, ale nějaké šance jsme si nevytvářeli, snad jenom střela z úhlu od Zelinky se motala na brankové čáře, ale Hladiš zachránil. Vysílali jsme nepřesné střely a ani při rozích jsme neuspěli. V 41. minutě se několikrát uvolnil na šestnáctce Martiš, našel si správné místo a Hladiš kapituloval. Ve druhém poločase jsme začali opatrně, ale v 51. minutě jsme kopali trestný kop Sopůškem a nejlépe se orientoval Vaďura a už jsme vedli. Potom byl po druhé žluté kartě vyloučen domácí Těthal a přišla naše velká výhoda. Ale v určité části jsme dobře nehráli. Byli jsme nepřesní, což domácí využívali k brejkům a jeden z nich mohl skončit v síti. Ale proti byl Šícha. Naše převaha potom nabírala na síle a byla korunována v 82. minutě, kdy se trefil do růžku domácí branky Zelinka. Domácí byli už v krizi a v 87. minutě si sebral balon Martiš, prošel až před Hladiše a technicky ho obstřelil. Myslím, že jsme byli po celý zápas lepším mužstvem, dobře jsme , kromě určité pasáže dobře kombinovali, hráli jsme zodpovědně, což museli unat i domácí diváci.“

Branky: 18. Dubský – 41. a 87. Martiš, 51. Vaďura, 82. Zelinka. Rozhodčí: Stodůlka. Červená karta: 54. Těthal (Nivnice). Diváci: 523.

BUCHLOVICE – DOLNÍ NĚMČÍ 1:1 (0:1)

Ladislav Soviš, trenér Buchlovic: „Hosté nám hned z prvního útoku dali gól, když jsme jednoho z jejich hráčů nechali na malém vápně neobsazeného. Dolní Němčí nás do patnácté minuty trošku přehrávali, pak se hra vyrovnala. Do přestávky jsme měli o něco více ze hry a vytvořili si dvě obrovské šance, které ale hostující brankář chytil. Škoda, mohli jsme to zakončit lépe a výsledek do přestávky klidně otočit. Jinak hosté si kromě gólu nevypracovali nic. Ve druhé půli byla hra vyrovnaná. V 65. minutě si Dolní Němčí dalo po centru z pravé strany vlastní gól, když si to hráč špičkou kopačky kopl k tyči. Třináct minut před koncem přišlo naše vyloučení po druhé žluté kartě. Hosté si v přesilovce vytvořili jednu velkou šanci, když míč poskakoval po brankové čáře, ale nedokázali to doklepnout. V tu chvíli jsem si říkal, dobrý bod. Jenže v posledních deseti minutách soupeř hru otevřel a my šli dva na jednoho. Bohužel jsme to špatnou finální přihrávkou zazdili. V poslední minutě přišla tatáž situace. Tomáš David ale po úniku a přihrávce ze strany kopl míč vedle. Byla to neskutečná tutovka. Tím jsme se připravili o dva body. Jinak to bylo vyrovnané utkání, konečná remíza je asi zasloužená. I když hosté působili fotbalově, měli jsme víc vyložených šancí.“

Petr Kadlček, trenér Dolního Němčí: „Remíza je spravedlivá, pro nás je to zlatý bod. Jsme spokojení. Domácí šli totiž v poslední minutě dva na jednoho, ale tutovku neproměnili. Jinak jsme na tom byli fotbalově o něco lépe. Měli jsme více ze hry a taky si vypracovali nějaké šance, ale domácí brankář je chytil. Doma ale musíme zabrat a vyhrát. Chyběl nám akorát vykartovaný Krchňáček.“

Branky: 65. R. Bobčík vlastní – 12. R. Bobčík. Rozhodčí: Veselý. Červená karta: 78. Mikula (Buchlovice). Diváci: 255.

ZLECHOV – TĚŠNOVICE 0:1 (0:0)

Jaroslav Vanda, trenér Zlechova: „Kluci byli po zápase zklamaní a smutní. Cítili, že zápas odehráli se vztyčenou hlavou. Na hřišti nechali všechno. Z naší strany to byl podařený zápas. Odbojovaný, odmakaný. Akorát nám chyběl ten gól, který by nám přinesl alespoň bod. Myslím, že bychom si ho za přístup a bojovnost zasloužili. Proti Těšnovicím jsme podali nejlepší výkon v sezoně. Možná za to může i důkladná příprava. Změnili jsme rozestavení, nastoupili s defenzivnější taktikou. Po taktické stránce to kluci zvládli dobře. Splnili všechno, co jsem po nich chtěl. Měli jsme i šance, závary. Už v prvním poločase jsme mohli dát nějaký gól. Bohužel umíráme na neproměňování ancí. Těšnovice samozřejmě měly taky pár možností, ale ve druhém poločase jsme je přehráli. Hosté rozhodli zápas z brejku. Škoda, že jsme nevyužili ani přesilovku.“

Ondřej Šilinger, trenér Těšnovic: „Ve Zlechově jsme utrpěli vítězství. Bylo to vyrovnané utkání, ve kterém jsme měli možná optickou převahu, ale v první půli jen pár náznaky šancí, nic velkého. Domácí si vypracovali jednu tutovku, při které nám fantastickým zákrokem zachránil brankář. Ve druhém poločase jsme z ojedinělé šance dali Janoštíkem gól. Více než hře jsme se ale věnovali komentování a výkonu rozhodčího, což vyústilo dvěma vyloučenými. Dohrávali jsme v devíti, náskok jsme ale udrželi. Zlechov hrál dobře, naštěstí pro nás jenom po šestnáctku. Pro nás je hlavní, že máme body. Za týden se nikdo ptát nebude, jak náš výkon vypadal. (úsměv) Čeká nás ale doma Fryšták, takže se musíme nějak vypořádat s absencemi. Janoštík dostal první žlutou kartu za faul, pak nedodržel vzdálenost od míče. Brázdil byl vyloučen v nastaveném čase, dvakrát fauloval. Zase tak vyhrocené to nebylo. “

Branky: 53. Janoštík. Rozhodčí: Nuc. Červené karty: 62. Janoštík, 90. Brázdil (oba Těšnovice). Diváci: 100.

NEDACHLEBICE – ŠUMICE 1:1 (0:0)

Miroslav Bednařík, trenér Nedachlebic: „Několik hráčů nám chybělo, ale ti, co byli na hřišti, hráli velmi dobře. Po vedoucí brance jsme měli zápas rozhodnout pro nás, ale nevím, proč jsme iniciativu na patnáct minut přenechali hostům. Objektivně však třeba říct, že dělba bodů je správná.“

Martin Zicha, trenér Šumic: „Byl to oboustranně hodně bojovný zápas se spoustou šancí. Domácí hráli trošku více jednoduše, zato měli víc šancí. I vstup do druhé půle byl z obou stran velice dobrý, diváci se měli na co dívat. Bylo to o tom, kdo dá první gól. Nakonec ho vstřelili domácí. My jsme se po obdržené brance trošku zvedli. Chtěli jsme výsledek zvrátit. Vytvořili jsme si nějaké šance, ty ale měly i Nedachlebice. Přišlo mi ale, jako by soupeři v závěru trošku došel dech. Zbytek zápasu chtěl ubránit. Byli zalezlí, spoléhali na brejky. My jsme hrozili hlavně ze standardních situací a po jedné z nich jsme skóre srovnali, kdy se po rohu dorazil míč do sítě Červenka. Nám chyběl kapitán Žampach. Sestavu jsme oproti minulému utkání trošku protočili, nakonec to stačilo na bod, se kterým jsme spokojení.“

Branky: 60. Kováč – 75. Červenka. Rozhodčí: Mitáček. Diváci: 200.

FRYŠTÁK – KORYČANY 0:1 (0:0)

Jaroslav Hrbáček, místopředseda Fryštáku: Doplníme v pondělí.

Boris Kroutilík, trenér Koryčan: „Byl to vyrovnaný zápas. Šancí bylo na každé straně hruba stejně. My jsme na rozdíl od soupeře gól dali, on ne. Byli jsme trpělivější, což nám přineslo ovoce. Rozhodnutí přišlo v 73. minutě, kdy si Gejdoš po hezké přihrávce naběhl mezi stopery a po úniku prostřelil domácího gólmana. Z našeho mančaftu musím pochválit brankáře Rottera, který zneškodnil domácím dvě vyložené šance. V prvním poločase si oba týmy vypracovaly po jedné velké příležitosti, ve druhé půli to bylo podobné. Nás těší, že se konečně všichni hráči uzdravili. Body jsme potřebovali jako sůl. Nyní musíme venkovní výhru z Fryštáku potvrdit doma s Nivnicí.“

Branka: 73. Gejdoš. Rozhodčí: Smýkal. Diváci: 100.