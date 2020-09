Vratislav Chaloupka, trenér Kunovic: „Osvětimany k nám přijely v kompletním složení, měli jsme to proti nim složité. Chtěli jsme co nejdéle udržet vzadu nulu, bohužel jsme vzadu propadali a ještě do přestávky inkasovali tři branky. Na druhé straně za stavu 0:1 jsme měli vyloženou šanci, kterou Náplava nedal. Za stavu 0:2 nepískl rozhodčí jasnou penaltu. Druhý poločas jsme se zvedli, snížili na 3:2 a Křížem nevyužili vyloženou šanci. Měli jsme kopat další penaltu, faul na Náplavu ale nebyl odpískaný. Za druhý poločas kluky chválím. S výkonem mužstva jsem byl spokojený.“

Pavel Němčický, trenér Osvětiman: „V prvním poločase jsme byli herně lepší a šli do tříbrankového vedení, které určilo ráz zápasu. O poločase jsem kluky upozorňoval na to, že si zápas můžeme pokazit akorát sami, což se také stalo. Příště budu raději v šatně mlčet. (úsměv) Zápas jsme si zbytečně zkomplikovali. Nebyli jsme tolik aktivní a nehráli jsme směrem dozadu. Příště musíme být zodpovědnější směrem dozadu.“

Branky: 72. Jaroslav Náplava, 84. Daniel Flek – 13. a 32. Ondřej Zýbal, 24. Miroslav Čevelík, 87. Jiří Perůtka. Rozhodčí: Doležal. Diváci: 270

NEDACHLEBICE – BOJKOVICE 3:2 NA PENALTY (1:1)

Miroslav Bednařík, trenér Nedachlebic: „Bylo to zápas, který od první do devadesáté minuty nenudil. Vysoké tempo, obrovské nasazení plus pěkné fotbalové akce z obou stran. Nastřelili jsme dvakrát břevno, tři luxusní zákroky Urbánka v brance Bojkovic, ani přesto si nedovolím říct, kdo byl lepší. Penalta proti nám, červená karta pro Bojkovice, zápas měl šťávu. Nikdy jsem neschvaloval závěrečný penaltový rozstřel, po devadesáti minutách se má jít do šaten. Dnes jsme díky tomu získali druhý bod, ale ani to nemění můj názor na takové řešení remízového zápasu.“

Martin Liška, trenér Bojkovic: „Věděli jsme, že někde body ztratíme, ale vítěznou sérii jsme chtěli udržet co nejdéle. Remíza v Nedachlebicích byla zasloužená. Penalty už byla loterie. Rozstřel nám nevyšel po strašně dlouhé době. Vyhráli jsme snad osm za sebou, teď jsme ho prohráli. Jednou to ale muselo přijít. V Nedachlebicích je to vždycky těžké- Po jednom z minulých zápasů cítíme křivdu, takže v hlavách hráčů to určitě bylo. Čekal jsem těžký zápas, což se potvrdilo.

Utkání se po celou dobu odehrálo ve vyhrocené atmosféře, kterou podpořila celá řada tvrdých soubojů, nedovolených zákroků a taky necitlivé řízením ze strany hlavního rozhodčího. Naší hře nesvědčil ani těžký terén, který nám neumožnil přesnou kombinaci. Taky proti nám stál kvalitní výkon domácích. Ve druhém poločase, kdy se nám podařilo výsledek otočit, jsem věřil, že zápas dovedeme do vítězného konce. Domácí nás ale v závěru dostali pod tlak a nejen ze standardních situací si vytvořili několik dobrých příležitostí a jednu z nich proměnili. Paradoxně vyrovnali poměrně šťastnou branku, ale jiné, mnohem vyloženější šance, nedali.“

Branky: 12. Pavel Kováč, 79. Filip Brzica – 28. Adam Kalina, 56. Daniel Vacula z penalty. Rozhodčí: Zelený. Červená karta: 73. Kalina (Bojkovice). Diváci: 173.

TĚŠNOVICE – HLUK 0:5 (0:2)

Roman Potočný, trenér Těšnovic: „Výsledek sice hovoří o jednoznačném zápase, ale Hluk nás hrou určitě neválcoval. Byl to pro nás klasický zápas blbec. Zatímco my jsme byli maximálně neefektivní a svoje šance nedali, soupeř do čeho kopl to mu tam spadlo. I to se ale ve fotbale někdy stává. Herně to ale z naší strany nebylo úplně špatné. V poli to bylo padesát na padesát. K zemi nás srazili zahozené šance. Hluk byl efektivní, proto zaslouženě zvítězil. Ukázal nám, jak se hraje venku. Zodpovědně, zezadu a jednoduše. Hosté mělo hrozně rychlé kraje a po akcích ze strany stříleli branky. My jsme měli problémy už před zápasem. Na zápas nás přišlo jenom dvanáct a hned v první minutě se zranil Brázdil. První gól jsme dostali po rohu, druhé brance, která padla po brejku do otevřené obrany, předcházela chyba v naší rozehrávce. Na 3:0 zvýšil z trestného kopu Sopůšek.

Čtvrtý gól přidali hosté po další standardní situaci a závaru před naší brankou. Střelu hráče Hluku dvakrát zblokujeme, ale potřetí do o tyčku dorazí do sítě. Na páté brance se podílel i brankář svým špatným vyběhnutím, ale to už bylo za rozhodnutého stavu.“

Martin Dostal, sekretář Hluku: „Protože domácí opravují hřiště, tak se hrálo na tréninkovém hřišti v Kroměříže, kde hrají své zápasy žáci a dorostenci. Od začátku to byl opatrný souboj, protože se soupeři vůbec neznali. Přišla však 5. minuta a roh, který kopal Sopůšek, a skvěle hlavou zakončil Uhlíř. Domácí se sice snažili o nějaký tlak, ale trenér Vojtěšek naordinoval presink už na polovině domácích. Ti se do nějakých šancí nedostávali, ale jednu z nich skvěle vyrazil Šícha. My jsme útočili hlavně po straně Zelinkou, který se poměrně lehce dostával k brance domácích a centru. To jsme nevyužili. Až přišla 32. minuta, kdy únik a centr Zelinky zúročil Sabo. Do konce poločasu se už nic podstatného nestalo. Domácí se ve druhé půli snažili hned od začátku něco se stavem udělat, ale naše obrana i s pomocí ostatních hráčů je do nějakého ohrožení nepouštěla. V 50. minutě byl faulován Zelinka a Sopůšek z pravé strany nádherně zakroutil míč k bližší tyči. Domácí vší silou chtěli něco s utkáním udělat, ale i přes naši slabou chvíli se jim to nedařilo. Jejich obrana trpěla tím, že se snažila útočit, a to se jim nevyplatilo. V 85. minutě se dostal k míči v pokutovém území domácích mužstva Tomáš Martiš, udělal si kličku a skóroval. To však nebylo vše. Kromě toho, že Zelinka a Martiš šli sami na brankáře, ale oba si míč předhodili a pak trefili pouze domácího brankáře, tak v 87. minutě dostal pas za obranu velmi aktivní Zelinka, který obešel brankáře a do prázdné obrany poslal míč do sítě. Adam Zelinka na dva góly přihrál, po faulu na něj dal Sopůšek třetí branku a sám pak vítězství završil brankou.“

Branky: 5. David Uhlíř, 32. Jan Sabo, 50. Roman Sopůšek, 85. Tomáš Martiš, 87. Adam Zelinka. Rozhodčí: Bartoň. Diváci: 131.

KORYČANY – BUCHLOVICE 2:0 (0:0)

Jiří Vybíral, předseda klubu FC Koryčany: „V Koryčanech se hrál vcelku vyrovnaný duel. Více šancí si v prvním poločase vypracovali domácí, nicméně obrana hostí byla pozorná. Po každém ohrožení brány následovala hbitá odpověď. První velkou šanci měli už v 8. minutě Buchlovičtí. Po rohovém kopu musel z brány šanci vyhlavičkovávat domácí obránce. My jsme odpověděli bombou z dvaceti metrů. Autorem byl Káňa, ale míč těsně minul levou tyč buchlovické brány. Ve 38. minutě měl velkou možnost Gejdoš, své sólo však překombinoval. Těsně před koncem prvního poločasu vystřihli šanci hosté. Přesný centr po zemi do pokutového území domácích minuli ve skluzu hned dva hráči Buchlovic. Začátek druhého poločasu patřil Buchlovicím. Doslova vletěli na soupeře a do padesáté minuty bylo na polovině domácích velmi horko. Domácí odpověděli nejlépe jak mohli. Vzal to na sebe Petr Filipský, prokličkoval z levé strany do šestnáctky soupeře, nevolil přihrávku, ale z úhlu překvapil gólmana hostí. Buchlovice opět zabraly, ale domácí dokázali odpovědět. V 67. minutě orazítkoval tyč hostující brány Káňa. Definitivní klid na kopačky domácích přinesl v 78. minutě Gejdoš. Před Petrem Valešem nezaváhal a zvýšil na 2:0. Domácí se po dvougólovém vedení semkli a obrana odolávala až do závěrečného hvizdu rozhodčího.“

Josef Křiva, sekretář Buchlovic: „Narazili jsme na houževnatého a důrazného soupeře, který má v sestavě dva vysoké útočníky Kaňu a Gejdoše, na které to nakopávají. První poločas byl úplně vyrovnaný. Zápas ovlivnila situace ze 33. minuty, kdy David Křiva utekl domácím a poslední obránce zezadu hasil situaci faulem. Místo jasné červené karty ale rozhodčí dal Vaškovi pouze žlutou. Jinak oba týmy několikrát zahrozily střelami z dálky. Domácí vyhlavičkovali šanci Hromady z prázdné branky. Jinak to bylo hodně bojovné a vyrovnané. Začátek druhé půle patřil nám. Začali jsme výborně a měli dvě slibné šance, ale na přihrávky Janků ze strany nikdo nedosáhl. Vždycky nám chyběly centimetry. Dál jsme měli převahu a kromě tří šancí si vypracovali asi šest nebo sedm rohů. Bohužel jsme gól nedali a po hrubé chybě obránce, který trefil prvního záložníka, inkasovali branku. Ve skluzu se prosadil Filipský. I za stavu 0:1 jsme měli dvě velké šance, ale Hromada ani Křiva branku nedali. Pak Gejdoš ve skluzu dorazil balon do prázdné branky a bylo hotovo. Zatímco Koryčany proměnily obě své šance, my jsme měli sedm příležitostí a žádný gól nedali. Podle mě jsme si body zasloužili. Pokud ale nedáme, gól, nemůžeme vyhrát.“

Branky: 63. Petr Filipský, 77. Rostislav Gejdoš. Rozhodčí: Štěpánek. Diváci: 158.

ZLECHOV – ŠUMICE 3:5 (1:2)

Libor Rosůlek, sekretář Zlechova: „První poločas byl vyrovnaný. Na mokrém terénu padly tři šťastné branky. Bohužel jsme absolutně nezachytili začátek toho druhého, když jsme od 58. do 70. minuty dostali tři góly a bylo to 1:5. V tu chvíli bylo vymalován. Šumice ale zvítězily zaslouženě. Hosté byli lepší, všechny branky ve druhé půli dali po stejných akcích. Vždycky zprostředka hřiště poslali míč do strany, odkud přiletěl prudký centr do šestnáctky, po kterém soupeř vstřelil branku. My jme už jenom výsledek korigovali. Kromě dvou branek jsme ještě nastřelili tyčku.“

Martin Zicha, trenér Šumic: „Na těžkém terénu se hrál bojovný fotbal. My jsme se s náročnými podmínkami vypořádali o něco lépe. Do hry jsme dali víc bojovnosti, i proto jsme zvítězili. Zápas asi rozhodly centry ze strany. Dávali jsme střílené míče do šestnáctky, odkud jsme zakončovali pěkné akce. Za rozhodnutého stavu jsme prostřídali sestavu a do hry zapojili co nejvíc lidí. Domácí to nevzdali, ale bojovali až do konce. Zlechov je hlavně na domácí půdě nepříjemný soupeř, podal bojovný výkon. My si nesmírně vážíme každého vítězství. Potěšil mě i domácí trenér, pan Kameník. Je to slušný člověk, který se na rozdíl od jiných kolegů soustředí na sebe i vlastní tým.“

Branky: 28. a 75. Tomáš Vaněk, 89. Miroslav Velcr - 58., 63. a 70. Jan Pilka, 14. Ivan Pilka, 32. Martin Mach. Rozhodčí: Ambroz. Diváci: 95.

ÚJEZDEC – FRYŠTÁK 2:1 (1:1)

Zdeněk Šebesta, trenér Újezdce: „Pro nás to bylo hodně těžké utkání, protože jsme museli výsledek otáčet. Hosté se prosadili hned v páté minutě po prudkém centru a hlavičce. My jsme ale asi odehráli nejlepší letošní zápas a už v prvním poločase si vytvořili několik gólovek. Soupeře jsme celou dobu mačkali a ve 29. minutě předvedl další fotbalovou lahůdku Vít Valenta, který z vlastní poloviny přehodil hostujícího brankáře a srovnal na 1:1. Po Broňovi Červenkovi z minulého týdne to byla další reklama na fotbal v podání Víti Valenty. Výsledek jsme mohli už do poločasu otočit, ale další gól jsme nepřidali. Až v 63. minutě se probudil náš kanonýr Filip Lekeš, který zápas rozhodl. Až do samého konce to ale bylo maximálně vyrovnané. I když jsme soupeře do gólovek nepouštěli, byli hosté neustále aktivní a každý míč do naší šestnáctky znamenal velké nebezpečí. Kluci utkání odehráli na krev. Hodně jsem si ulevil, když rozhodčí v závěru pískl do píšťalky a utkání ukončil. Vítězství jsme vydřeli. Pomohlo nám i zranění Jirky Dobeše, který si po vstřelené brance udělal něco s kolenem. Asi po dalších deseti minutách musel střídat. My známe jeho kvalitu, jeho odstoupení nám usnadnilo cestu za třemi body. Fryšták od té chvíle nebyl směrem dopředu tolik nebezpečný.“

Jaroslav Hrbáček, místopředseda Fryštáku: „Fryšták v posledních třech soutěžních zápasech prohrál a do Újezdce jel s cílem uspět a potvrdit velmi dobrý výkon z pohárového úterního zápasu s Baťovem. Do sestavy se mohli vrátit po disciplinárním trestu Sklenář i Kučera, hrát už mohl taky uzdravený Dobeš. Právě Jirka Dobeš v 6 minutě otevřel skóre zápasu. Bohužel ve 13. minutě musel pro zranění střídat. Újezdec má ve svém mužstvu ex-ligové hráče a ve 29. minutě jeden z nich, Vít Valenta, vyrovnal na 1:1. Do konce první půle už gól nepadl a obě mužstva před nádhernou návštěvou 200 diváků šly na odpočinek. Újezdec diváci hnali do útoku a za druhou brankou. Tu po čtvrthodině druhého poločasu domácí tým dal Lekešem.“

Branky: 29. Vít Valenta, 63. Filip Lekeš - 6. Jiří Dobeš. Rozhodčí: Zicháček. Diváci: 200.

NIVNICE – DOLNÍ NĚMČÍ

ODLOŽENO NA 28. ŘÍJNA VE 14.00

Hodové utkání mezi Nivnicí a Dolním Němčí bylo kvůli jednomu domácímu hráči, který musel do karantény, a dalším fotbalistům, kteří si stěžovali na různé nevolnosti, s posvěcením KFS Zlín z preventivních důvodů odložen.

1. Osvětimany 4 4 0 0 0 14:5 12

2. Hluk 4 3 1 0 0 11:2 11

3. Bojkovice 4 3 0 1 0 12:3 10

4. Koryčany 4 2 0 1 1 6:4 7

5. Kunovice 4 2 0 0 2 12:8 6

6. Nedachlebice 4 1 1 1 1 6:5 6

7. Újezdec 4 2 0 0 2 6:7 6

8. Těšnovice 4 2 0 0 2 7:9 6

9. Šumice 4 2 0 0 2 8:11 6

10. Dolní Němčí 3 1 0 0 2 3:6 3

11. Buchlovice 4 1 0 0 3 3:13 3

12. Fryšták 4 0 1 0 3 3:7 2

13. Zlechov 4 0 1 0 3 6:15 2

14. Nivnice 3 0 0 1 2 3:5 1