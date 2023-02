S Baťovem ovládl krajský přebor a postoupil do divize, kde se mu daří a hlavně s krajským výběrem Zlínska se kvalifikoval na amatérské Euro.

„Rok 2022 byl po fotbalové stránce jeden z nejhezčích. Jízdu krajským přeborem i kvalifikací jsme si velmi užili. Jediné, co mě mrzí, je to, že se nám nepodařilo uspět v krajském poháru, protože si myslím, že jsme měli na to, abychom uspěli na obou frontách,“ říká šestadvacetiletý fotbalista.

Jak jste vlastně Regions' Cup na začátku vnímal? Věděl jste do čeho jdete?

Upřímně jsem vůbec nevěděl oč jde a ze začátku jsem byl vůči tomu trochu skeptický. Ale po prvním srazu se vše změnilo a byl jsem rád, že jsem se dostal do finální nominace a byl součástí tohoto fantastického týmu.

Dotazník

1. Nejhezčí fotbalové zážitky? Regions' Cup v Belfastu

2. Oblíbený klub, hráč? Chelsea FC, Rodri de Paul

3. Oblíbený trenér? otec

4. Fotbalový sen? Vyhrát Regions' Cup

5. Kolik přátel máte na facebooku? 422

6. Největší fotbalový kamarád? Pavel Tkáč a Marek Bína

7. Nejhezčí místo na Zlínsku? Roubenka na Vlčkové

V krajském výběru bylo nejvíce hráčů z Baťova. Je to náhoda?

Podle mě není. Na Baťově máme dobře poskládaný tým plný individualit, kvalitních hráčů. Takže nominaci by si jistě zasloužili i další kluci. Ale myslím si, že trenéři sestavili velmi dobrý tým, který drží při sobě a táhne za jeden provaz.

Jakou úroveň měly zápasy v Regions' Cupu? Byl to oproti divizi ještě větší fofr?

Úroveň zápasů byla na vysoké úrovni a troufl bych si říct, že i na vyšší úrovni než v divizi. A díky týmům ze Severního Irska a Walesu jsme se setkali s úplně jiným herním stylem, na který z českého fotbalu nejsme vůbec zvyklí.

Jak jste si užil právě kvalifikační turnaj v Belfastu? Cítil jste se tam jako reprezentant?

Kvalifikační turnaj byl jedním slovem úžasný. Organizace celého turnaje, jak od pořadatele tak i našeho realizační týmu, mě velmi překvapila. Díky tomu jsme se mohli, alespoň na chvíli, cítit jako opravdoví reprezentanti. Když jsme se šli projít po městě, tak se lidé otáčeli, zastavovali nás a někteří se chtěli i vyfotit.

Obránce Pafka míří do Baťova. Proč a přes koho své služby nabídl?

Musel jste si brát dovolenou v práci? Co vás živí?

Ano, musel jsem si brát dovolenou. Jinak pracuji ve firmě Lapp jako analytik. Tímto dodatečně moc děkuji, že mi ve firmě vyšli vstříc a mohl jsem odletět do Belfastu, protože jsem v té době ve firmě teprve začínal.

Pohledem trenéra Lukáše Motala

„Hlavně na turnaji v Belfastu táhl naši ofenzivu. Znám ho už z dřívějšího působení ve Skašticích, kde jsem s ním hrával. Musím říct, že je to velmi šikovný fotbalista. Kdyby měl trošku více píle a byl na sebe náročnější, určitě by měl na vyšší soutěž. Minimálně třetí ligu by mohl hrát. Při hře je na něj hezký pohled. Je to levák, má ladný pohyb, dlouhý krok. Je rychlý, pohyblivý. Každý trenér ale na něj musí být náročný, protože když povolí, okamžitě si dáchne, něco vypustí. Jinak ale předvádí dobré výkony. Ve výběru udělal spoustu práce.“

Jak hodnotíte podzimní část v klubu? Čekal jste po postupu, že budete s Baťovem v divizi hrát nahoře?

Podzimní výsledky mě až tak nepřekvapily. Divizi znám z působení ve Skašticích a věřil jsem, že máme dobrý tým na to, abychom se pohybovali ve vyšších patrech tabulky. Ale musím dodat, že soutěž je velmi vyrovnaná a v některých zápasech jsme měli i štěstí.

Je pro vás osobně i pro Baťov divize stropem, nebo byste si věřil i na třetí ligu?

V současné chvíli to tak asi je. Ale pokud by byla možnost postupu do třetí ligy, tak bych se tomu osobně nebránil. Ale hlavním cílem je si udržet dobré výsledky i na jaře, ať se pohybujeme v horní polovině tabulky.

V mládeži jste byl ve Zlíně. Jak na působení na Vršavě vzpomínáte?

Velmi rád. Zažil jsem tam lepší i horší časy, ale celkově to hodnotím pozitivně. V ročníku jsme byli dobrá parta a jsem rád, že se s kluky potkáváme na fotbalových trávnících, protože jich hodně působí ve stejné soutěži. Během mého působení jsem zažil hodně trenérů, ale nejraději vzpomínám na Radka Gábu.

Váš táta je ředitelem ligového Zlína. Bavíte se o fotbale hodně? Je na něm znát, když se ševcům nedaří? Bývá k vám kritický?

O fotbale se bavíme hodně. Mluvíme jak o Zlíně, tak i Baťově. I přes ne příliš vydařené výsledky týmu se snaží zůstat vždy pozitivní a hledat řešení pro zlepšení. Přiznám se, že v této sezóně jsem se mockrát na Letnou nepodíval, ale za to můj otec s mamkou jezdí na mé zápasy pravidelně. Jsem za to velmi rád, protože se vždy o tom pobavíme, řekneme si co bylo dobré a co naopak ne, ale nikdy se nejedná o kritiku.

Fotbalista Baťova Jan Gojš nastřílel Jaroslavicím v krajském poháru šest branek.Zdroj: pro Deník/Jan Zahnaš