„Osobně jsem za celý rok prohrál jediné utkání, a to ještě přátelské, tak třeba to příště bude úplně bez prohry,“ věří důrazný zadák, který se po krátkém působení u mládeže Slovácka dal na pískání a nyní působí i jako krajský rozhodčí.

Mohl pro vás být fotbalový rok 2022 hezčí? S Baťovem jste ovládli krajský přebor a postoupili do divize, kde se vám daří a s krajským výběrem Zlínska jste se kvalifikoval na amatérské Euro?

Po fotbalové stránce to je určitě nádherný rok, možná až moc náročný skrz samé oslavy, ale všechny úspěchy jsou zasloužené. Rozdíl, který úspěch je větší či menší neřeším, oba jsou pěkné. Nevím, jestli je to nejlepší rok v mé kariéře, ale nezapomenutelný určitě je. Osobně jsem za celý rok prohrál jen jedno utkání a to přátelské, tak třeba rok úplně bez prohry bude lepší. (úsměv)

Dotazník

1. Nejhezčí fotbalové zážitky? Z přípravky, kde mě trénoval táta.

2. Oblíbený klub, hráč? Arsenal, Granit Xhaka

3. Oblíbený trenér? Pavel Gerych

4. Fotbalový sen? Aby mi vydržely kopačky aspoň sezónu nerozbité

5. Kolik přátel máte na facebooku? Nevím

6. Největší fotbalový kamarád?Jirka Sotolář

7. Nejhezčí místo na Zlínsku? Domov

Jak zpětně hodnotíte účinkování v krajském výběru? Věřil jste tomu projektu od začátku?

Krajský výběr je skvělé zpestření sezony. Už od prvního srazu jsem věděl, že je tady skvělá a kvalitní parta a že určitě uspějeme, což se potvrdilo. Kvalifikační turnaj v Severním Irsku byl super. Hodně jídla, spousta srandy, sledování Pána prstenů, hraní NHL na Play Stationu. To se pak ty zápasy uhrávaly samy. (smích)

Musel jste si brát dovolenou v práci, nebo ještě studujete? Co vás živí?

Dovolenou jsem naštěstí řešit nemusel, jelikož stále studuji, a to sportovní výšku, takže na univerzitě takové reprezentování spíš podporují. Co mě živí? Přežívám tak celoročně. (smích) Hlavní příjem mám z brigád z Německa. Tréninky moc nestíhám, dojíždění z Olomouce je občas náročné a zajímám se i o jiné aktivity, ale minimálně jednou týdně se tam vždycky ukážu.

V krajském výběru bylo nejvíce hráčů z Baťova. Je to náhoda? Zasloužili by si nominaci i další kluci od vás z týmu?

Náhoda to určitě není, kvalita na Baťově je veliká. Jelikož jsou teď k dispozici další dvě místa, tak bych se vůbec nedivil, kdyby trenér sáhl ještě do našich řad.

Hvězdný výběr kraje: Švec odmítl Uherský Brod, místo MSFL jej čeká EURO

Jak hodnotíte podzimní část v klubu? Čekal jste po postupu, že budete s Baťovem v divizi hrát nahoře?Podzim bereme pozitivně. Pozice, na které jsme, si vážíme. Snad na podzimní výsledky navážeme i na jaře. Myslím si, že jsme stále nastaveni na téměř samá vítězství z krajského přeboru, takže i když jsme kolikrát nebyli lepším mužstvem, tak jsme to prostě nějak urvali na naši stranu, což je velice důležité.

Je pro vás osobně i pro Baťov divize stropem, nebo byste se rádi dotáhli na Kvítkovice? Věřil byste si na MSFL?

Momentálně to je pro mě i Baťov strop. Takže myšlenky na MSFL určitě nemám a Kvítkovice neřeším.

Pohledem trenéra Lukáše Motala

„Bavič a šoumen našeho týmu. Taky patří ke klukům, které znám déle. Bezpochyby je to kvalitní fotbalista, který to umí přibrousit. Svými výkony především v Severním Irsku mě velmi mile překvapil. Hrál na pozici levého stopera. V budoucnu z něj může být i dobrý rozhodčí, protože coby hráč má správné cítění. Ale nemyslím si, že by měl nějaké velké ambice. Pískání jej baví, ale do ligy to asi nedotáhne. (úsměv) To platí i o hráčské kariéře. Na Baťově je spokojený.“

Chvíli jste byl i ve Slovácku. Proč jste tam nevydržel déle? Jak na to působení v Uherském Hradišti vzpomínáte?

Chvíli jsem tam byl. Déle jsem tam nevydržel, protože jsem na to neměl. Vzpomínky mám smíšené, protože jsem ze Slovácka odcházel poměrně znechucený fotbalem. Hold ne každému ten tlak v prvoligové akademii sedne. Naštěstí se mi ta chuť k fotbalu na Baťově opět vrátila a teď si jej užívám.

Kromě hraní jste i rozhodčí. Jak jste se k pískání dostal?

Šel jsem to zkusit hned po Slovácku, protože k hraní jsem se fakt už moc neměl, ale u fotbalu jsem chtěl zůstat. Myslím si, že pár hráčů to ví, že jsem i rozhodčí. Je zajímavé teď pískat krajský přebor, který jsem vlastně několik let za Baťov hrál.

Kam to coby rozhodčí chcete dotáhnout? Láká vás profesionální fotbal?

To si momentálně nemyslím, protože s fotbalem končit nechci a skloubit hraní a pískání ve vyšších soutěženích nejde, proto to beru jako doplněk k hraní, čehož nelituji, jezdíme s kolegou, spoluhráčem a velkým kamarádem Romanem Vitáskem po dobrých utkání v krajském přeboru a spíš to bereme jako takový koníček.

Sledujete mistrovství světa v Kataru? Kdo je vaším favoritem, komu fandíte?

Mistrovství světa sleduji, minimálně výsledky. Z mého pohledu je k vidění občas až moc taktiky, ale musí to být pro hráče náročné takhle během sezony přejít z klubu do reprezentace a hrát na šampionátu. Titul přeji Anglii. Že se šampionát hraje v Kataru mi vadí, ale to je tak vše, co s tím mohu udělat.

Těšíte se na Vánoce? Jak a kde budete trávit svátky?

Na Vánoce se velmi těším. Mám tuto tradici rád a tento rok budou Vánoce výjimečné, jelikož je budu strávit s přítelkyní na Tenerife, takže pěkně v teple. Nicméně ryba a bramborový salát a Pelíšky v televizi budou i tam. (úsměv) Silvestr řešíme vždy na poslední chvíli.