„Rád bych ji získal, ale přednější je náš týmový úspěch v soutěži,“ říká čtyřiadvacetiletý forvard.

Na podzim nastoupil pouze do dvanácti zápasů, v nich odehrál pouze 678 minut, přesto si připsal deset přesných zásahů, Slušovice táhl.

„Branek ale mohlo být daleko víc. Pořád je na čem pracovat,“ ví dobře.

I přes nějaké zahozené šance nahání vedoucího Mikloviče, kromě slovenského snipera ve službách Strání překonali hranici deseti branek také Berky z Kvasic, Furmánek z Osvětiman či luhačovický objev Kulisch.

„Všichni jsou na tom gólově dobře a myslím si, že bude velmi těžké je porazit,“ tuší Kvasnica.

Dotazník

1. Nejhezčí fotbalové zážitky? Určitě kvalifikace v Belfastu.

2. Oblíbený klub, hráč? FC Slušovice a mezi mé nejoblíbenější hráče bych zařadil Zlatana Ibrahimoviče a Erlinga Haalanda.

3. Oblíbený trenér? Samozřejmě Jan Večeřa.

4. Fotbalový sen? Postup se Slušovicemi do divize a vyhrát Euro!

5. Kolik přátele máte na facebooku? Hodně, ale přesný počet netuším.

6. Největší fotbalový kamarád? Lukáš Klečka. Hodně jsme toho spolu odehráli a velmi dobře si rozumíme na hřišti i mimo něj.

7. Nejhezčí místo na Zlínsku?Určitě mrakodrap 21 ve Zlíně.

Hlavní je, aby se dal v zimě dokupy a vydržel zdravý. Letos si se zraněním užil víc než dost. Výčet problémů je poměrně dlouhý.

„Nejdříve podvrtnutý kotník, potom naražená žebra, hematom na ledvině,“ líčí forvard.

Kvůli zdravotním problémům několikrát chyběl. Jen málokterý zápas se cítil stoprocentně. „Vynechal jsem toho dost. Doufám, že ve druhé polovině sezony už na tom budu lépe,“ přeje si.

I přesto Slušovicím pomohl ke slušnému podzimu, druhému místu v tabulce.

„Podzimní část sezony nám vyšla lépe, než to na začátku vypadalo,“ souhlasí.

Předehnat vedoucí Strání ale nebude vůbec jednoduché. Ztráta na ex-divizní tým už je dost velká. „Smazat osmibodový náskok bude těžké, ale uděláme, co budeme moct. Do divize bychom se samozřejmě rádi podívali,“ říká.

Jako odchovanec Slušovic má ke klubu vztah. Hrát jinde by nechtěl, byť by jej vyšší soutěž samozřejmě lákala a už byl jednou nohou v jiném klubu. Lákavé nabídce nakonec odolal a v mateřském oddíle setrval. „Zatím to vypadá jako dobré rozhodnutí,“ usmívá se. „Jsme ve Slušovicích velmi dobrá parta a těžko by se komukoliv z nás odsud odcházelo. Do vyšší soutěže bych se rád podíval, ale nejradši se Slušovicemi,“ přidává.

Hvězdný výběr kraje: Pro Severoirčany jsem byl chvíli Coufal, říká Jakubowicz

I když patří mezi rodáky známého třítisícového města, slavnou éru zná jenom z vyprávění. Druhou ligu nezažil, úspěchy mu připomíná snad jenom zázemí, které patří k nejhezčím v soutěži. „Stadion máme krásný, ale čas se na něm už dost podepsal. V dohledné době bychom se však měli dočkat menší rekonstrukce,“ věří.

Nyní Kvasnica žije s přítelkyní ve Zlíně. Pracuje ve stavebninách DEK a kvůli účasti v Regions' Cupu si musel brát dovolenou. „Přišel jsem o hodně dní, ale stálo to za to,“ prohlásil.

Na spanilou jízdu v dresu Krajského výběru jenom tak nezapomene. Stal se reprezentantem Zlínska, v Severním Irsku navlékl dres se lvíčkem na prsou a hrdě zastupoval nejen Slušovice, ale i region a celou republiku.

„Kvalifikační turnaj v Belfastu byla úžasná zkušenost, jednoznačně zatím nejlepší zážitek mojí kariéry. Zažili jsme tam spoustu krásných momentů,“ líčí.

Pohledem trenéra

„Patrik má pomohl hlavně v úvodních zápasech, střelecky nás držel, táhl. Je to typický gólový hráč do šestnáctky, střelec. Pokud střílí branky, sebevědomí mu roste a i jeho výkon jde nahoru. V Severním Irsku branku sice nedal, ale hlavně první zápas dobře odpracoval. Pak měl drobnější zranění, tak jsem sestavu trošku protočili. Na hrotu hrál i Pavel Krajča a Marek Chovanec. Jinak ale Patrik splnil očekávání, byl platný členem kádru.“

Trenér Lukáš Motal

Přitom před prvním srazem o Regions' Cup nikdo z hráčů příliš nepřemýšlel.

„Přišlo mi to jako velké zpestření obyčejné sezony,“ říká.

„Tomuto projektu jsem věřil od začátku, i když jsem přesně nevěděl, co mě čeká. Asi po třetím zápase jsem začal přemýšlet o tom, kam až tohle může vést,“ přidává.

Díky triumfu nejen v celorepublikovém finále, ale i v Belfastu, a postupu na amatérské EURO byl pro něj rok 2022 nejlepším v kariéře.

Úspěchu v Regions' Cupu by se mohl přiblížit jedině postup Slušovic do divize. „To ovšem bude ještě dlouhá a náročná cesta,“ ví dobře.

V klubu i krajském výběru měl stejnou roli. Jako správný kanonýr měl pomáhat týmu hlavně důležitými brankami. „Prostě jsem měl stát, kde mám, a dát nějaký gól,“ směje se.

A to mu celkem šlo. Na hrotu útoku se střídal s brumovským Markem Chovancem a oporou Baťova Pavlem Krajčou. Na obřím úspěchu se ale podílel celý tým.

Bez fotbalu nebyl ani o Vánocích. Mezi svátky absolvoval menší turnaj, jinak se spíše věnoval přítelkyni, odpočíval. „Vánoce jsme si užili doma,“ dodává.