„Sám jsem zvědavý a plný očekávání. Nechceme být žádným outsiderem, jako spíš oživením soutěže. Věřím, že na to máme,“ prohlásil Cintula.

Zkušený kouč patří mezi ambiciózní trenéry, hrát jenom o záchranu se svým týmem nechce. Loňské deváté místo pro něj bylo velkým zklamáním.

„Umístění neodpovídalo kvalitám našeho mančaftu. Bohužel jsem pokazili několik zápasů a ztráty v tříbodovém systému už nedohnali,“ štve Cintulu.

Přípravný fotbal -

TJ HORNÍ LIDEČ – FC BRUMOV B 3:1 (1:1)

Branky: Tkadlec 2, Ščotka – Struhař.

„I letos chceme hrát co nejlepší fotbal. Máme mladý mančaft, dobrou partu. Kluci jsou šikovní, dokážou běhat, kombinovat. Uvidíme, co z toho nakonec bude. Pokud soupeři budou nad naše síly, v zimě kádr doplníme,“ říká.

Někdejší vynikající fotbalista zná Dolní Němčí a jiné celky z hráčské kariéry, nyní se do známých míst vrátí coby trenér.

„V moravském fotbale působím už dlouho. Vím, že týmy na Slovácku jsou techničtější, fotbalovější. Bojkovice, Dolní Němčí, ale i jiné mančafty dříve hrávaly vyšší soutěže, mají širokou základnu, dobré zázemí. My se na souboje s těmito týmy těšíme, bude to pro nás příjemná změna, protože poslední roky jsme hrávali se stejnými soupeři. Do zápasů ale půjdeme s velkým respektem,“ prohlásil Cintula.

Kádr Horní Lideče doznal v krátké letní pauze několika zásadních změn. Největší ztrátou je konec Milana Abíka. Zkušený fotbalista po osmi letech opustil klub a zamířil do Hutiska.

„Pro nás je to velká ztráta. Milan byl srdcař, klíčová postava našeho týmu. Tvořil celou naši hru,“ uvedl Cintula.

V Horní Lidči po minulé sezoně skončil brankář Martin Kubík, který odešel do Brumova, kde bude chytat za béčko.

Novou jedničkou se stal Lukáš Spitzer z Ústí. Z dorostu do mužů natrvalo přešli Vaněk se Ščotkou, tři dorostenci mají vyřízený střídavý start v krajském přeboru za Lidečko.

„Změn je za tu krátkou dobu velmi mnoho a není sranda mužstvo doplnit. Rozhodli jsme se zapracovávat dorostence, nakupovat hráče nyní nechceme. Jdeme to zkusit a budeme bojovat,“ slibuje Cintula.

„Uvidíme, jak se změny projeví na našich výkonech a výsledcích. Po podzimu si to vyhodnotíme a podle umístění se i zařídíme,“ přidává.

Horní Lideč v letní přípravě sehrála dva zápasy. Ve Valašské Polance remizovala 2:2 a v sobotu doma zdolala Brumov B 3:1.

„I když nám chyběli Šerý, Surovec a Sporek ze základní sestavy, byla to pro nás dobrá prověrka s kvalitním soupeřem,“ pochvaluje si Cintula.

„Proti nám stál mladý a běhavý protivník, který měl v brance našeho bývalého brankáře Kubína. Herně to bylo vyrovnané, soupeře jsme předčili v produktivitě,“ dodává Cintula.

Dvakrát se trefil Tkadlec, jednou Ščotka. Za hosty v první půli srovnával Struhař.