Ta první byla po přímém kopu, kdy jsem střílel přímo na bránu a se štěstím to gólmanovi propadlo pod tělem - pro mě šťastný gól, pro něj hodně smolný. Je to mladý kluk a takové věci se holt stávají… (úsměv) Vzápětí nám vychytal další tutovky, takže se z toho oklepal velmi rychle a po celý zápas nás připravil o dalších minimálně šest gólů. Druhý gól byl z penalty, kdy jsme si ve středu hřiště před dvacítkou vyměnili balon s Vláďou Surovcem a ten se přes obránce dostal až před gólmana. Vláďa však byl faulován, takže mi nezbývalo, než penaltu proměnit.

Na utkání jsme se těšili, bylo krásné počasí a věděli jsme, že přijde hodně lidí na první domácí utkání. Za každou cenu jsme chtěli vyhrát a vrátit tak Krhové porážku z podzimu. Měli tam mladé šikovné kluky, ale podařilo se nám naštěstí dát rychlou branku a být často na balonu, takže super. Jen škoda, že jsme těch gólů nepřidali více - šancí na to bylo dostatek. První poločas jsme měli hodně pod kontrolou, ale začátek druhého poločasu moc fotbalu nepřinesl. Přišlo klasické dohadování a kouskování hry, což nám jen škodí. Takhle hrát nechceme, ale bohužel to tak občas je a my bereme tři body, což je pro nás důležité.

Hovězí to myslí s návratem do I. B třída vážně. Máte náskok již osmi bodů na své pronásledovatele. Bude to stačit?

Ano, všichni chceme jít zpět nahoru. Myslím, že jsme tu udělali nějaké změny a cesta je nastavena dobře, jen na tom musíme nadále pracovat a vydržet. Taky je třeba zapracovat do týmu mladší kluky, kteří to pak časem budou táhnout a my je budeme doplňovat a už jim jen vypomáhat. Náskok neřešíme - Je nám jedno, kdo je za námi, nebo kolik máme bodů náskok - my jdeme zápas od zápasu a chceme vyhrát vše.

Jak velký je podle Vás výkonnostní rozdíl mezi I. B třídou a okresním přeborem?

Rozdíl tam je, ale myslím, že náš tým na to má. Ještě je ale začátek jarní části a může se stát opravdu cokoliv - přijít zranění, nebo rodinné důvody, což je problém pro každý klub - takže uvidíme jak to nakonec všechno dopadne.

Má podle vás Hovězí konkurence schopné mužstvo na I. B třídu?

Máme stejný tým, jako při sestupové sezóně. V průběhu minulé sice došel Valda Durmoň, ale to už bylo na záchranu bohužel pozdě. Letos přišla další posila - Vláďa Surovec, takže jsme kádr doplnili - myslím až nadstandardně na okresní přebor. Tak doufejme, že se nám postup podaří a my zjistíme, jak naše mužstvo bude konkurovat 1.B skupině. Ale já mu stoprocentkně věřím, že to společně zvládneme!

Vypsal trenér Radim Malaník za postup nějaké prémie?

Odměny? Myslím, že mezi řečí padlo, že když se postoupí, tak pojedeme s týmem na dovolenou na Maledivy. Ale jelikož hodně kluků má závazky - děti, rodiny, přítelkyně - tak jsme došli k závěru, že zůstaneme doma a budou se dít velké divy! (smích)

Působil jste i ve Valašské Polance. Té se ale v I. A třídě letos příliš nedaří?

Máte pravdu, hrával jsem zde a sleduju je. Držím jim moc palce a věřím, že to zvládnou. Ono je problém v každém klubu - když nemáte dostatek hráčů, hrát jakoukoliv třídu je pak těžké. Opory jsou zraněné a těžko se nahrazují. Ale jsou to bojovnici a věřím jim, že to udrží a další rok budou o to silnější…

Hrával jste i hokej za Vsetín. Proč jste si vybral nakonec fotbal?

Hrál, ale bohužel už jsem na to kvalitou neměl. Hrál jsem naposled druhou ligu mužů, kvalita se zvyšovala a já ucítil, že je čas skončit. Aať nedělám ostudu, takže jsem to ukončil a vrátil se už jen k fotbalu…

Jak tipujete baráž s Kladnem?

Fandím jim. Je sen každého hokejisty oslavit mistra před zaplněným Lapačem! Já sám jsem to zažil při postupu do extraligy juniorů a byl to největší zážitek, na který nikdo z nás nezapomene. Baráž? K tomu se těžko vyjadřuje, je to k smíchu. Kladno už má být pár sezon dole, prostě poslední z extraligy spadne, první z Chance ligy jde nahoru. Myslím, že tohle by bylo mnohem atraktivnější pro všechny, a ne se tam držet takovýmto způsobem. Takže jim přeji pokud postoupí, ať Kladno potrápí. Ale ty síly budou chybět a domácí zázemí Lapače taky.

Dělal jste i barmananskou show. Pracujete v tomto oboru i nadále?

Barmanskou show teď momentálně nedělám. Pracuji jako číšník U Lva na Vsetíně, takže mi to časově nevychází, ale když se mi barmani ozvou rád jim vypomůžu na větších akcích.

Kdo je při fotbalových utkáních vašim největším fanouškem?

Největším říct nemůžu, celá rodina mě podporuje a fandí nejen mě, ale nám všem. Ale jsem opravdu moc rád, že se stále chodí dívat můj děda. A když mu to zdraví dovolí, tak rád jezdí i na venkovní zápasy. Za což sem hrozně rád.

PETR KOSEČEK