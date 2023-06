PETR KOSEČEK, ROZHOVOR/ Kanonýrem posledního víkendu ve valašských fotbalových soutěžích se stal Jan Heryán z TJ Vidče, hrající 1. A třídu. Do sítě Prostřední Bečvy se trefil celkem pětkrát a mnoho nechybělo, aby jeho celek načepoval hostím potupnou desítku. Jak je odchovanec rožnovského fotbalu v nedaleké Vidči spokojený, se můžete dočíst v našem rozhovoru…

Jan Heryán z Vidče nasázel Prostřední Bečvě pět branek | Foto: Se souhlasem Jana Heryána.

Prostřední Bečvu jste doma v posledním kole rozstříleli 9:2. Jak těžké utkání to pro vás bylo?

V podstatě jsme očekávali těžké utkání, neboť to byl pro nás prestižní zápas, kde jsme měli v týmu hostujících spousty známých a předpokládali jsme, že soupeř bude připraven po nepříliš uspokojivých výsledcích z minulých zápasů bodovat. Proto naše zodpovědná příprava na protihráče byla velmi intenzivní. Náramně nám vyšel i start do utkání, už ve 20. minutě jsme vedli 3:0.

Vy jste nasázel soupeři hned pět branek. Podařilo se Vám to už někdy v kariéře?

Nikdy jsem nebyl jednoznačný “střelec”, a proto to bylo v mé dosavadní kariéře poprvé.

Můžete nám všech pět střeleckých zásahů popsat?

První branka padla z rychlého brejku po tečované střele, kde hostujicí gólman na míč nedosáhl. Druhá branka padla z rychlého autu, kdy se ke mně dostal míč na velké vápno a střela skončila v brance. Třetí trefa padla opět po rychlém brejku, kdy mne na velkém vápně našel Petr Mičkal. Čtvrtá branka padla z odraženého balónu z asi pětadvaceti metrů. Pátý gól padl po centrovaném balonu Pavla Drdy a po narážečce s Davidem Šimšou.

V sezoně jste dal celkem deset gólů. Jste se svojí bilancí spokojený?

Upřimně řečeno, úplně spokojený nejsem, ideálně bych si představil dát celkově více gólů.

Vidče bralo nakonec v celkové tabulce valašské 1. A třídy 10. místo. Odpovídá to ambicím klubu?

Vzhledem k tomu, jak byla letošní sezóna vyrovnaná, tak s desátým místem jsme spokojení.

Jaké máte ve Vidči podmínky a zázemí?

Podmínky a zázemí v klubu TJ Vidče jsou naprosto perfektní. Tímto bych chtěl poděkovat za celý náš tým našemu vedení, jak dobře se o nás starají.

Kdo patří k největším oporám TJ Vidče?

K největším oporám TJ Vidče patří náš kapitán Petr Mičkal , brankář Vasyl Lobanov, Rosťa Babinec (který je aktuálně pracovně v cizině), velkým přínosem svými zkušenostmi jsou jednoznačně i naši stopeři Petr Špůrek, Milan Drda a střední záložník Pavel Drda.

Kde jste s fotbalem začínal?

S fotbalem jsem začínal v klubu FC Rožnov v Rožnově pod Radhoštěm.

Kterými kluby jste zatím prošel?

Prošel jsem zatím kluby TJ Vidče a FC Rožnov pod Radhoštěm.

Jaké jsou Vaše záliby a zájmy?

Mezi mé záliby patří primárně sport a příroda. Aktivně chodím po horách, mám rád houbaření a dopřeju si i jakýkoliv jiný sport, než je jen fotbal, ať už je to hokej, tenis nebo ping pong.

Co říkáte na chystanou reorganizaci fotbalových soutěží?

K reorganizaci fotbalových soutěží se nejsem schopen zatím vyjádřit, protože k této situaci není ještě stále veřejně dostatek informací na to, abych si z toho byl schopen udělat úsudek.