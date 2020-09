„Bylo to už okolo čtyřicáté vteřiny. Podobně rychlou branku jsem vstřelil ještě v dorostu na stejném hřišti a také slabší nohou,“ usmívá se mladý hráč, který také nastupuje na pozici středního záložníka.

Jak se k tak rychlé brance dostal? „Přihodilo se tomu po nedorozumění a nedůrazu hostujících obránců. Kolem velkého vápna jsem se prodral k balónu a střelou levačkou k pravé tyči jsem skóroval,“ těšilo Jurajdu.

Druhou branku přidal za šest minut. „Kdo by nechtěl vstřelit hattrick,“ usmíval se borec, který se do poločasu prosadil ještě dvakrát.

Nejhezčí trefa přišla čtyři minuty před koncem zápasu. „Na velkém vápně jsem si zpracoval míč, otočil se a po kličce na brankáře střílel mezi nohy dobíhajícího obránce,“ zavzpomínal.

Osobní střelecký rekord v jednom zápase ho něco bude stát. „V kabině hned řekli, že dva hattricky mě přijdou hodně draho,“ směje se.

Během kariéry dosud jiný klub pořádně nepoznal. Jednou si zahrál přípravný zápas za dorost Vsetína. „Dlouho jsem přemýšlel, zda tam nakonec jít. Rozhodl jsem se zůstat v Karlovicích, jelikož už před rokem jsem hrával za B-tým a chodil na lavičku prvního týmu,“ vysvětlil.

Do budoucna by jednou rád poznal vyšší soutěž než tu krajskou. „Momentálně je mým cílem být stabilním členem "A". Jednou bych se rád dostal někam výše. Bylo by to super. Bude to však těžká a dlouhá cesta," uvědomuje si.