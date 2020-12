„Tým prošel velkou obměnou. Po herní stránce to špatný nebylo. Srážela nás koncovka a výsledky nepřicházely. Škoda, že se podzimní část nedohrála. Čekaly nás ještě zajímavé zápasy,“ zalitoval Důbrava.

Proč jste nezůstal v Kloboukách, když hrají jako Příkazy 1. A třídu?

Chtělo to změnu, novou motivaci a impuls. Příkazy mi přišla jako vhodná alternativa.

Kolik jste toho odchytal a jakou jste našel novou partu v Příkazech?

Za nedohranou podzimní část jsem stihl odchytat čtyři zápasy. Parta je tu výborná. Hodně kluků jsem již znal. Se všemi si rozumím. Jakmile to proticovidová opatření dovolí, uspořádáme ukončenou. (smích)

Zůstáváte v Příkazech i na jaro?

Zůstávám. Už teď se těším na jaro. Tým má potenciál na to vyhrávat a nacházet se ve vyšších patrech tabulky.

Proč jste se stal brankářem?

S fotbalem jsem začal ve svých 10 letech, kdy mě k němu přivedl můj dobrý kamarád a bývalý spolužák ze základní školy. Prvně jsem začal hrávat v poli, kde mi to moc nešlo a chtěl jsem skončit. Při přechodu do mladších žáků mě trenér v jednom ze zápasů zkusil dát na druhý poločas do branky a i přesto, že konečný výsledek nedopadl zrovna nejlépe, začalo mě chytání bavit a tak nějak jsem se i našel. (smích)

Jakými soutěžemi jste prošel jako mládežník Valašských Klobouk?

Prošel jsem skoro všemi kategoriemi od starší přípravky až po muže. Rok jsem strávil na střídavém startu v Brumově.

Kolik Vám bylo a za jakou kategorii jste hrál, když Klobouky byly v krajském přeboru? Pamatujete tyto zlaté časy?

Pamatuji. V té době mi bylo 11 let a hrál jsem za mladší žáky. Tehdejší tým vedl trenér Pavel Charvát, který dokázal s týmem během dvou let postoupit z 1.B třídy až do krajského přeboru.

Proč nastal úpadek fotbalu v Kloboukách?

Odešlo hodně zkušených hráčů. Skládal se nový tým z mladých kmenových hráčů. Partia byla super, ale chyběla tomu ta správná kostra týmu, o kterou bychom se opřeli. Věřím, že se časem do Klobouk opět vrátí zlaté časy.

Jaký máte brankářský vzor?

Můj vzor je a dlouho bude Iker Casillas.