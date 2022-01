I před covidem, kdy se sezony nedohrály, jsme velmi dobře bránili a nedostávali moc branek. Kluci přede mnou jsou sehraní. Máme ustálenou sestavu, hráči jsou na sebe zvyklí a perfektně si plní defenzivní povinnosti. Je ale fakt, že tento podzim jsme byli vzadu extrémně pevní. Kéž by tak dobře fungovala i ofenzíva.

Hodně těsných porážek. To je právě důvod proč na třetí Lidečko ztrácíte sedm bodů.

Vrátím se jenom k těm porážkám, kdy jsme se neprosadili a na jednu branku padli. Doma s Brumovem B tam prošel kapitán Bublák. Mi to na našem perfektním hřišti (ironický smích) přeskočilo ruku a tím, že jsme se střelecky neprosadili, tak to prostě skončilo 0:1. S Prostřední Bečvou to bylo o jedné brance, zase jsme jí nedali my. Mohli jsme bodovat také v Lidečko minimálně bodem. Chyběla tomu střelecká nadstavba.

Vychytal jste na podzim pět nul (Krhová, Příluky, Jablůnka, Halenkov a Hovězí). Kde to bylo nejtěžší?

Asi na Hovězí. Domácí byli hodně hladoví. Přežili jsme tam i neuznanou branku pro útočný faul, nevím, zda to nebylo dokonce na mě.

Vyhráli jste 3:0 jako jediní v Halenkově. Tam to nebylo tak náročné?

Domácí nás zlobili dvojicí Zádilský, Kašpar. Když jsme za stavu 2:0 přežili penaltu, kterou dali do břevna, záhy jsme dali třetí branku a získali velmi cenné body.

Platíte do kasy v kabině poplatky za vychytané nuly?

Kdysi mě to stálo bakšiš, pak jsem platil 50 korun, ale co jsem se naposledy díval do pokladní knihy, byla u mého jména velká nula (smích). Tak uvidíme, co si na mě kluci pro jaro připraví.

Bude Vám 37 let a v Poličné Vám neroste žádný nástupce. Proč?

Když jsme přišel z Krhové, neměl jsem nikdy tady stálého parťáka. Učil jsem se od Šrámka, Bajzy, Kozáka nebo Davida Petrnka. Máme Štěpána Šedého, který by byl schopen zaskočit, ale baví ho to více v poli. Vím, že trenér Vaněk se dívá po brankářích, ale sami víte, jak to s nimi na Valašsku je. Já se však nechystám ještě končit. Rodina mi fotbal toleruje, manželka je mou oporou. Čekáme v únoru další přírůstek do rodiny a pak doufám, že se mi podaří sladit rodinu, práci i fotbal.

