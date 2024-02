„Naše pozice není dobrá, ale nic nebalíme, neházíme flintu do žita. V každém duelu budeme chtít uspět,“ hřímá rozhodně Jaroš, který současně tuší, že zvrátit sestupový osud nebude snadné.

Zvláště, když se zatím nedaří sehnat posily, které by měly pomoci tým nakopnout k lepším výkonům.

„S přípravou jsme začali hned z kraje ledna, scházíme se třikrát týdně,“ na úvod upřesnil kouč. „Příprava má stejnou kostru, jak jsme zvyklí, nově do ní zařazujeme jógu, výšlap na Lysou horu a další maličkosti, ať není stereotypní a kluky baví. Základ je ovšem stejný, kdy hlavně v lednu jsme nabírali fyzický objem, v únoru rychlost. Koncem února a v březnu už přijde na řadu technika s míčem a taktické věci,“ nechal nahlédnout do svého bloku kouč Francovy Lhoty. „Soustředění bude třídenní a to začátkem března ve Štítné nad Vláří.“

První zásadní pozitivní informací je, že kádr dokázali udržet. „Nikdo neodešel, připravuje se stejný tým, jako byl na podzim. Je jasné, že jej musíme doplnit, oživit o kvalitu. Bohužel první dvě posily, co jsme měli vyhlédnuté, nevyšly, škoda,“ posteskl si Jaroš, který ale v intenzitě neubral. Přidal!

„Stůj co stůj potřebujeme dva hráče, nějaké mladíky s vizí spolupráce do budoucna,“ plánuje.

A kde Francovu Lhotu nyní nejvíce tlačí bota?

„Ve všech řadách! I proto by bylo ideální přivést do každé řady po jednoho mladém hráči. Vzhledem k tomu, že pracujeme s našimi odchovanci a nemáme placené hráče, tak chceme přivést hráče ve stejném pohledu a přístupu ke kopané. Měli by mít návaznost na Francovu Lhotu a chtějí za náš klub hrát srdcem a ne kvůli penězům!“ zdůraznil trenér, jenž sám dění u konkurence nijak zvláště nesleduje. „Vždy se připravujeme na soupeře až v týdnu, kdy s ním máme hrát mistrovský zápas,“ upřesnil s úsměvem.

Francova Lhota začíná s přípravnými zápasy až od poloviny února, nyní o víkendu vyzve Slušovice. „Chceme se co nejlépe připravit a sehrát. Našim hlavním cílem je totiž bavit naše fanoušky fotbalem a porvat se o záchranu,“ zopakoval Mojmír Jaroš.