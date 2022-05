Vyloučení Baroše? Sprosťárnička! Sudí se na něj zaměřil, zlobí se kouč Vigantic

Ondřej Machálek, trenér Halenkova: „Utkání v Jablůnce jsme ztratili v samotném závěru, kdy jsme inkasovali branku z přísné penalty. Přitom nám vyšel na jedničku začátek duelu a již v první minutě nás poslal do vedení Zádilský. Domácí srovnali po třinácti minutách. Do šaten se tak odcházelo za nerozhodného stavu. Ten vydržel až do 86. minuty, předtím jsme však přežili několik šancí domácího týmu. Ale od 66. minuty jsme hráli bez vyloučeného Maliňáka. Nebyli jsme daleko od bodového zisku. Situace na konci tabulky se začíná dramatizovat a teď nás čeká duel o šest bodů s Choryní."

KRHOVÁ - SLAVIČÍN B 8:0 (3:0)

Alois Bayer, činovník Krhové: „Utkání s rezervou Slavičína jsme zvládli nad očekávání. Soupeř k nám ale dorazil v okleštěné sestavě Již v první půli jsme si vypracovali pohodlný tříbrankový náskok. Ve druhém poločasu jsme si s chutí zastříleli a nové kabiny jsme tak pokřtili vysokým vítězstvím. Střelecky se blýskl Blažek, který zaznamenal hattrick. Závěr soutěže bude hodně těžký, máme před sebou teď anglický týden. V týdnu hostíme Jablůnku a o víkendu k nám zavítá lídr z Dolní Bečvy."

Regions Cup na scéně! Reprezentace KFS Zlína bude bojovat v Holešově

Jiří Váňa, trenér Slavičína B: „Další soutěžní utkání jsme sehráli na hřišti v Krhové. Od samého počátku jsme předváděli velmi ustrašený výkon a domácí pohodlně a jednoduše trestali naše naprosto „školácké“ chyby. Za stavu 1:0 jsme sice měli velkou šanci na vyrovnání, ale Fojtů v samostatném úniku nepřekonal brankáře domácích. Do poločasu to ještě nevypadalo z našeho pohledu tak tragicky, ale po několika drobných i větších zranění jsme do druhé půle vstupovali již zcela zdecimovaní a šance na úspěch se úplně vytratila. Několik hráčů dohrávalo zápas jen se sebezapřením a tak jsme nakonec odjížděli s pořádným „rancem na zádech“. Výsledek je pro nás krutý, ale domácí nám uštědřili těžkou lekci s produktivity a naprosto zaslouženě vyhráli, i když takové množství branek je nepřijatelné i za takovéto situace."

CHORYNĚ - DOLNÍ BEČVA 2:2 (2:1)

Simon Kocman, trenér Choryně: „Ve svém azylu ve Lhotce jsme měli na dosah skalp lídra tabulky a dělili nás od něj jenom vteřiny. Začátek duelu patřil favorizovaným hostím, kteří se již po šesti minutách ujali vedení. Obdržená branka nás však probudila a začali jsme být velmi aktivní. Do půle se nám podařilo vývoj utkání otočit. Nejprve se ve 35. minutě prosadil Josef Landa a o šest minut později se trefil Vedral. Hosté byli změnou stavu zaskočeni a do kabin jsme odcházeli s jednobrankovým náskokem. Ve druhé půli jsme se zaměřili na kvalitní defenzívu a chtěli jsme vyrážet k rychlým brejkům. Hosté se začali více tlačit dopředu. Utkání jsme mohli definitivně rozhodnout. V posledním minutách jsme ale hráli pod velkým náporem Dolní Bečvy. Když se už zdálo, že utkání dovedeme do vítězného konce, tak přišel poměrně přísný trestný kop. A to v nastaveném času, který už ani neměl být tak dlouhý. Z trestného kopu se podařilo hostím šťastně vyrovnat. Určitě to zamrzí, neboť v naší situaci by se nám výhra náramně hodila."

Krajský přebor: oslabenou Nevšovou spasil kanonýr Tomšů

Zdeněk Maléř, trenér Dol. Bečvy: „Zahráli jsme pod svoje možnosti a náš výkon nebyl vůbec optimální. Věděli jsme, že domácí mají solidní mužstvo a potrápili nás již v podzimním utkání. Přitom začátek duelu byl v naší režii a Fiurášek nás poslal do vedení. Mohli jsme své vedení navýšit, což se nestalo a domácí vycítili svoji šanci. Pak přišla naše hluchá dvacetiminutovka a domácí dvěmi brankami šli do vedení. Druhý poločas byl v naší režii, zlepšili jsme pohyb a dařila se nám i kombinace. Své velké možnosti jsme však nevyužili. Srovnali jsme až v nastaveném čase, kdy se z přímého kopu trefil Dědič. Bod za remízu musíme brát všemi deseti, navíc máme před sebou náročný program. Ve středu hrajeme dohrávku v Prostřední Bečvě. A o víkendu nás čeká další těžké utkání v Krhové."

BRUMOV B - HOVĚZÍ 1:1 (0:1)

Miroslav Vaněk, trenér Brumova B: „Zápas s Hovězím jsme nezvládli. I když především ve druhé půli jsme si vytvořili velkou převahu. Z kraje utkání jsme si vytvořili první brankovou příležitost. Udeřilo ale na druhé straně a hosté se ujali ve 20. minutě vedení. Poté měli ještě další příležitost. Snažili jsme se o vyrovnání, přesto jsme do šaten odcházeli s jednobrankovým mankem. Druhá půle již byla v naší režii. Hosté ale zaparkovali před svým pokutovým územím autobus a s touto defenzívní jsme si nevěděli rady. Vysvobození přišlo až v samotném závěru, kdy zkušený Zvoníček z nařízeného pokutového kopu srovnal. Za svoji snahu jsme si ale bod určitě zasloužili."

I. B. tř. sk. B: Mladcová navýšila náskok. Březnice „na letišti“ prohrála

Antonín Trlica, trenér Hovězí: „V Brumově jsme nastoupili v kombinované sestavě, přesto jsme zejména v prvním byli dějství domácímu týmu vyrovnaným protivníkem. Po dvaceti minutách nás poslal Zádilský do vedení a vzápětí jsme mohli přidat i další branku. Ve druhé půli nás domácí zatlačili a naše obrana odolávala až do 89. minuty, kdy domácí celek z přísně nařízené penalty srovnal. Sahali jsme po třech bodech, nakonec bereme jenom jeden."

LIDEČKO - RATIBOŘ 2:4 (1:2)

Radek Číž, trenér Lidečka: „V souboji s Hovězím jsme chtěli napravit nezdar z utkání v Hovězí. V úvodu utkání jsme si vytvořili několik velmi dobrých příležitostí, ale udeřilo na opačné straně. Po půlhodině hry kanonýr Aleš Číž srovnal. Po naší chybě v samotném závěru první půle šli hosté opět do vedení. So šaten jsme tak odcházeli s jednobrankovým mankem. Ve druhé půli jsme hosty zatlačili a Aleš Číž v 61. minutě vyrovnal. Hostujícímu týmu vrátil vedení o dvě minuty později zkušený Sovák. Poté jsme přišli o vyloučeného Bučka. Sudí na nás měl poněkud přísnější metr a dvakrát jsme se dožadovali pokutového kopu. V závěru jsme si navíc vstřelili vlastní branku. Hosté nám dali lekci z produktivity a trestal naše individuální chyby."

Vít Sacher, trenér Ratiboře: „Domácí mají mladý tým a v úvodu nám jejich pohyb dělal potíže. Přežili jsme však několik příležitostí Lidečka a po patnácti minutách nás Hurta poslal do vedení. Domácí pak srovnali, ale poslední slovo v první půli měl opět agilní Hurta. Druhá půle začala náporem domácím a přišlo vyrovnání. Vzápětí jsme ale šli znovu do vedení po brance Sováka. Dvacet minut před koncem viděl domácí hráč červenou kartu a my jsme ještě pojistili výhru. Po bojovném výkonu vezeme domů cenné tři body a jsme za ně rádi."

PŘÍLUKY - POLIČNÁ 2:0 (1:0)

Jaroslav Brabec, sekretář Příluk: „Nedělní utkání na Příluku bylo dalším bojem Příluku o body do tabulky záchrany. Domácí první minuty zaspali a testovali, co na to hosté. Probuzení přišlo až ve 14. min., kdy se po centru dostal k míči Machalíček a obráncem tečovaná střela skončila v bráně – 1:0. Následně se dostal po pasu Peterky k míči domácí Pajtáš a sám na v šestnáctce v tutové šanci přestřelil bránu. To samé si zopakoval stejný hráč za dvě minuty, se stejným efektem. Domácí následně dominovali a hrálo se převážně na půlce hostí. Hosté se vzpamatovali až pět min. před koncem poločasu, kdy měli dvě nebezpečné střely v podání Šedého, ale brankář domácích stál na správném místě a poločas skončil hubeným výsledkem 1:0.

I.A třída sk. B: Barcuch chválil Fryšták, který podlehl Nivnici a je poslední

Po přestávce se hosté snažili o vyrovnání, ale buď se nedostali přes domácí obranu, a nebo zasáhl výborně chytající Kopřiva. Vítězství nakonec pojistil až v 84. min zkušený Julina, který si všimnul, že brankář hostí je dále z brány a vystřelil prudším lobem směrem k bráně. Brankář Ručka si sice na míč ve výskoku sáhnul, ale míč přeci jen doplachtil do brány hostí – 2:0. Příluky vyhrály díky své bojovnosti zaslouženě a mají na jaro šestou výhru ze sedmi zápasů a posouvají se ke kýžené záchraně."

Václav Vondráček, činovník Poličné: „Utkání v Přílukách jsme nezvládli. Přitom hlavně ve druhém dějství jsme byli lepším týmem, ale již několik utkání se trápíme v zakončení. Domácí vytěžili z minima maximum a dokázali využít našich individuálních chyb."

PRLOV - PROSTŘ. BEČVA 1:4 (0:2)

Jaroslav Novosad, trenér Prlova: „V pátek jsme dohrávali soutěž duelem s rezervou Brumova, kde jsme uhráli remízu. Druhý tým tabulky z Prostřední Bečvy se u nás prezentoval ve velmi dobrém světle. Hosté dobře kombinovali a podařilo se jim vstřelit brzy branku. Pak se hra srovnala, ale do půle ještě hosté přidali druhou trefu. Ve druhém poločasu jsme chtěli s výsledkem ještě něco udělat, ale v 55. minutě se hosté trefili potřetí. Dvacet minut před koncem navíc přidali čtvrtou branku. V závěru jsme korigovali výsledek utěšenou střelou Helise. Výsledek je možná pro nás krutý, ve druhé půli jsme už neměli dostatek sil na zvrat."

I. B třída sk. C: Malenovice ztratily vedení 3:1, Velký Ořechov trénoval ve dvou

Daniel Šulák, trenér Prostř. Bečva: „Hráli jsme v Prlově velmi odpovědně a dařila se nám kombinace, byli jsme silní na míči. Navíc soupeř měl v nohách páteční dohrávku s rezervou Brumova a bylo to vidět. V první půli jsme si vytvořili tři šance a dali dva góly. Druhá půle už byla v naší režii a potrestali jsme chyby soupeře, kterému nelze upřít snahu až do konce. Inkasovali jsme po prudké ráně z přímého kopu. Dnes jsem byl s přístupem týmu velmi spokojený a zaslouženě si odvážíme tři body. V týdnu nás čeká dohrávané utkání s Dolní Bečvou a bude to pikantní souboj o první místo a musíme se na něj velmi dobře připravit."

PETR KOSEČEK