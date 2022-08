ROŽNOV P/R - HRACHOVEC 1:2 (0:1)

Radim Polách, trenér Rožnova p/R: „S jedním s favoritů této soutěže jsme drželi po celou dobu krok a vyrovnané utkání nakonec rozhodla velmi diskutabilní penalta. Podařilo se nám eliminovat tvůrce hry hostí Malého a měli jsme v první půli jsme měli míč častěji na kopačkách. Dostali jsme nešťastnou úvodní branku v samotném závěru první půle. Dvě minuty po přestávce se nám podařilo Malinou srovnat. Poté mohlo každé mužstvo zápas rozhodnout ve svůj prospěch. Inkriminovaný okamžik přišel dvacet minut před koncem, kdy sudí pokutový kop odvolal a poté jej znovu nařídil na popud svého asistenta. Odehráli jsme výborné utkání, bohužel bez bodového zisku."

Dušan Janošek, as. trenéra Hrachovce: „Sobotní zápas v Rožnově na umělé trávě byl velmi těžký. Domácí mladí hráči byli velmi běhaví a nedali nám prostor, nedali místo. První poločas, si myslím, že měli i občas trošičku navrch, i když byl zápas bez šancí. My jsme šli do vedení ve 45. minutě, když Žák hlavou proměnil. Hned na začátku druhého poločasu domácí vyrovnali, tam si myslím, že jsme občas byli lepším týmem a měli i nahoru. Paradoxně jsme dali gól z pokutového kopu, další brejky nám nevyšly. Ten pokutový kop byl takový nemastný, jednou byl, potom nebyl, rozhodčí ho odvolával, potom ho zase nařídil. Byl to takový zvláštní pokutový kop. Výhra nás samozřejmě těší, ale domácí z toho musí být velmi zklamaní. Máme devět bodů a chceme dvanáct bodů po čtyřech kolech. Jdeme za tím krok po kroku, i když to pro nás bylo šťastné a vydřené vítězství."