Vladimír Kostka, trenér Val. Meziříčí B: „V první půli jsme více bojovali s umělou trávou, než se svým soupeřem. Vázla nám souhra a ve hře bylo až příliš nepřesností. Oba týmy hrály ze zabezpečené obrany a čekaly na chybu protivníka. Brankových příležitostí se mnoho neurodilo a tak poločas skončil bezgólovou remízou. Do druhé půle jsme udělaly změny v sestavě a to se nám vyplatilo. Již po osmi minutách hry dal úvodní branku Kundrát. Branka nás uklidnila, zvýšili jsme pohyb a agresivitu a vytvářeli jsme si další šance. V 74. minutě nás poslal Daniš do dvoubrankového vedení. Náskok jsme hájili až do nastavení, kde se domácím přeci jen podařilo snížit. Poté rozhodčí odpískal konec utkání a odvážíme si tři těžce odpracované body. Výhra je nejlepší pozvánkou pro diváky na derby s Hrachovcem, které se odehraji na půdě soupeře."

VIGANTICE - BYLNICE 7:1 (2:0)

Pavel Šturala, trenér Vigantice: „Po dvou vysokých prohrách s Hrachovcem a ve Valašském Meziříčí jsme se chtěli prezentovat dobrým výkonem a nakonec se nám to i povedlo. Podařilo se nám konečně poskládat kvalitní sestavu a na našem výkonu to bylo znát. Hosté přijeli v poněkud oslabené sestavě a tím nám cestu k vysokému vítězství značně ulehčili. V první půli jsme se dokázali prosadit střelecky pouze dvakrát, když jsme další brankové příležitosti neproměnili. Druhou půli režírovali exreprezentanti Milan Baroš s René Bolfem, kteří během osmi minut zařídili tři branky. Hostům se podařilo vstřelit čestný úspěch, ale poslední slovo jsme měli my a přidali jsme další dvě trefy. Výhru nijak nepřeceňujeme, přesto si hráči s chutí zastříleli a vrátili jsme se na vítěznou vlnu."

Martin Lukšík, trenér Bylnice: „Výsledek se mi těžko hodnotí, neboť jsme přijeli v hodně okleštěné sestavě a domácí celek se chtěl svým fanouškům revanšovat po debaklech s Hrachovcem a rezervou Valašského Meziříčí. V první půli jsme prohrávali o dvě branky, domácí však byli lepším týmem a další možnosti neproměnili. Druhý poločas rozhodly rychlé branky v rozmezí 52. až 60. minuty. Poté Sucháček vstřelil branku na 1:5, ale domácí v závěru pečetili svoji výhru dvěmi brankami. V domácím podzimním utkání jsme vigantický celek pohostili a ten nám to teď vrátil. Milan Baroš rozdával podpisy, takže po této stránce mohou být naši příznivci spokojení. Výše porážky je už věc druhá, zkusíme to napravit v domácím utkání s Rožnovem pod Radhoštěm."

KATEŘINICE - JUŘINKA 2:2 (0:2)

Marcel Beňo, hráč Kateřinic: „Ve středu nás čeká finálový duel proti Morkovicím na zlínské Letné, proto jsme některé hráče raději šetřili. Příležitost tak dostali někteří mladí fotbalisté. V první půli jsme ale v souboji s Juřinkou tahali za kratší konec. Po půlhodině hry vedli hosté již dvoubrankovým rozdílem, když trestali naše individuální chyby. Ve druhém poločasu jsme se ale zvedli. Pomohla nám kontaktní branka Smilka v 53. minutě. Dvacet minut před koncem Míka srovnal na konečných 2:2. V závěru jsme mohli dokonce utkání rozhodnout, ale utkání dvou rozdílných poločasů nakonec skončilo dělbou bodů."

Martin Särkozy, trenér Juřinky: „V první půli jsme byli lepším celkem a dokázali jsme využít dvojího zaváhání domácích hráčů. Nejprve se prosadil ve 14. minutě kanonýr Vavřík a ve 28. minutě také Varga. Své vedení jsme pak mohli i navýšit. Ve druhé půli domácí zlepšili hru středové řady a dostali se do utkání kontaktní brankou Smilka. Soupeř pak potrestal naše zaváhání a dvacet minut před koncem vyrovnal,. V závěru mohly o své výhře rozhodnout oba celky, což se nestalo a v duelu se urodila konečná remíza."

VLACHOVICE - HORNÍ LIDEČ 2:0 (1:0)

Karel Hověžák, vedoucí Vlachovic: „V prvním poločasu se hrála vyrovnaná partie s minimem šancí na obou stranách. V závěru poločasu jsme se tlačili víc před branku soupeře a výsledkem byl ve 44. minutě pokutový kop. Martin Sáblík ale poslal míč do břevna. Naštěstí se v nastavení trefil Tomáš Kolouch a stanovil na poločasových 1:0.

Ve druhém poločase jsme se snažili přidat další branku a v dobrých příležitostech se ocitl Kolouch a také Hověžák, který trefil tyčku hostující branky. V 72. minutě už se ale skóre měnilo, když se po trestném kopu trefil hlavou znovu Tomáš Kolouch. Hosté se v závěru pokusili ještě s utkáním něco udělat, jejich pokusy však skončily mimo naši branku a my jsme si tak připsali další důležité body."

Vojta Číž, trenér Hor. Lideč: „Domácí tým chtěl sobotní utkání přesunout na pátek nebo neděli, což nám ale nevyhovalo. Vlachovice v minulém kole vyhrály u lídra tabulky z Francovy Lhoty a svoji herní pohodu si přenesly i do utkání s námi. V první půli se hrálo dlouho bez branek, až v nastaveném času se domácí tým poprvé střelecky prosadil. Předtím ale ještě domáci zahodili pokutový kop. Vedení Vlachovic však bylo zasloužené. Druhý poločas také patřil domácímu celku, který v 72. minutě pečetil svoji výhru. Nám se v utkání příliš nedařila kombinace a někteří hráči svými výkony zůstali za očekáváním. Přesto jsme si vytvořili pár dobrých příležitostí, které jsme nevyužili. Domácí nás předčili v bojovnosti a nasazení a zaslouženě si připisují další tři body."

KELČ - PODLESÍ 3:2 (2:1)

Zdeněk Minář, trenér Kelče: „Před utkáním jsme opět složitě dávali dohromady sestavu, ale ta se nakonec ukázala jako vítězná. V 18. minutě vstřelil první branku Novák. Hosté po půlhodině hry srovnali. Vedení nám vrátil za malou chvíli kanonýr Jiříček a do kabin jsme odcházeli s jednobrankovým náskokem. Po příchodu ze šaten jsme vsítili třetí branku. Hosté si vytvořili mnoho gólových příležitostí, ale brankář Hrdlička podal výtečný výkon. Osm minut před koncem hosté snížili na jednobrankový rozdíl,ale vyrovnat se jim už nepodařilo. Po bojovném výkonu bereme tři body. "

Tomáš Adámek, činovník Podlesí: „V utkání jsme vytvořili řadu chyb v defenzívě - nedůraz, nezajištění, nepřerušení, nedostoupení a s předponou "ne" bychom mohli pokračovat. Směrem dopředu nám pak chyběla lepší mezihra. Když se nám podařilo v 32.min vyrovnat Nosálkem, hned za minutu po naší chybě znovu prohráváme. V 54.min pak přichází další chyba a domácí vedou již 3:1. S blížícím se závěrem jsme si vytvořili šance, ale ujalo se pouze snížení Pavlem Blažkem v 82.min. Další dvě gólovky jsme neproměnili a připisujeme se tak druhou jarní prohru."

VAL. PŘÍKAZY - FRANC. LHOTA 2:1 1:0)

Pavel Janošík, činovník Val. Příkazy: „Derby s Francovou Lhotou se nám výsledkově povedlo a základem byl kvalitní výkon našeho brankáře Valčíka. Utkání mělo z naší strany emoce a nasazení, což špatně snášeli hosté a stále vše rozhodčímu komentovali. Již začátek utkání byl z naší strany dobrý, kdy z trestného kopu orazítkoval břevno Vaculka. Ten následně neproměnil samostatný nájezd, ale to nám jakoby dalo vítr do plachet. A stále jsme se tlačili do zakončení, následně byl ve vápně podražen náš hráč a penaltu proměnil Ptáček. S vedením 1:0 jsme odcházeli do šaten. Ve druhé půli jsme chtěli dát co nejdříve branku, ale to se nám moc nedařilo. Přesto po hezké akci zvýšil Jirka Gargulák, ale dvoubrankové vedení moc dlouho nevydrželo, když nám pláchl Chmela a snížil na jednobrankový rozdíl. Přesto nám to neublížílo a zodpovědným týmovým výkonem jsme dokráčeli ke třem důležitým bodům."

Mojmír Jaroš, trenér Francovy Lhoty: „Zápas ve Valašských Příkazech není potřeba ani komentovat. Bohužel do hry zasáhla hodně trojice rozhodčích, kteří od začátku si šli za svým. Věřil jsem, že fotbal začíná být čestnější, ale dnešek mme vyvedl z omylu! Opět se ukazuje, že ke konci sezony se začínají dít zajímavé věci a tohle jen tak nepřekousnu. Valašské Příkazy prostě berou tři body a gratuluji jim a věřím, že s výkonem rozhodčího, nemají nic společného. Už je divné, že jsou rozhodčí na konci týdne napsání a v průběhu týdne se změní jejich obsazení. Pokud rozhodčí přijedou v saku, hrají si na velké profesionály, berou za to peníze a v zápase se chovají arogantně, nadávají sprostě hráčům, chytají hráče pod krkem, tak takový fotbal já hrát nechci a omlouvám se našim fanouškům, že se na tohle musí dívat. A jsem hrdý na svůj klub a své hráče, že tohle ustáli. A chtěl bych všem funkcionářům a posléze rozhodčím připomenout, o co ve fotbale jde. A to je fair play a že se to hraje pro diváky. Za celý rok jsem si na rozhodčí nestěžoval a myslím s,i že nám pískali většinou dobře a férově. Ale dneska to bylo tendenčně pískané a tohle do fotbalu prostě nepatří."

HRACHOVEC - VIDČE 8:0 (6:0)

Dušan Janošek, trenér Hrachovec: „Před utkáním jsme již znali výsledek z Valašských Příkaz a mohli jsme se při výhře dostat do čela tabulky. Začátek utkání byl vcelku vyrovnaný. Hosté nastřelil brankovou konstrukci. První branku jsme dali po patnácti minutách. Hosty dostaly do kolen dvě slepené branky po půlhodině hry a do půle ještě třikrát inkasovali. Ve druhé půli už jsme ubrali plynu a hráli moc na krásu. Další možnosti jsme nevyužili. Navíc ještě mladičký Vrána neproměnil pokutový kop.Hosté sice sympaticky bojovali s nepříznivým výsledkem až do konce, přesto si odvážejí vysokou prohru. Byli jsme proti oslabenému soupeři o jednu třídu lepším týmem a svoji převahu jsme zejména v první půli dokázali zužitkovat i střelecky. Teď nás čeká derby s rezervou Valašského Meziříčí, která se v jarní části prezentuje výbornými výkony. Zápas se po domluvě obou soupeřů bude hrát v neděli 29. května od 10 hodin v Hrachovci."

Jaroslav Marák, trenér Vidče: „Přijeli jsme do Hrachovce ve značně oslabené sestavě a na našem výkonu to bylo znát. Přitom začátek utkání nenasvědčoval tomu, že si odvezeme takový příděl. Své možnosti jsme nevyužili a domácí vsítili v 15. minutě první branku. Ve 29. a 30. minutě jsme inkasovali dvakrát v rychlém sledu a bylo po utkání. Domácí dali do půle další tři branky. Druhá půle se už jen dohrávala, domácí drželi míč a my jsme inkasovali jen dvakrát. V okleštěné sestavě jsme byli v Hrachovci bez šance, ale tak vysokou prohru jsme nečekali."

PETR KOSEČEK