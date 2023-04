Krajský přebor: v Luhačovicích sklapla Csaplárova past, Nedašov se trápí

VIDČE - KATEŘINICE 4:3 (1:1)

Vladislav Basel, činovník Vidče: „Po celotýdenním deštivém počasí těžký, nerovný terén moc kombinační fotbal nedovoloval a tak obě mužstva volila při přechodu do útoku spíše nakopávané míče na své hrotové hráče Jiřího Drdu a Petra Mičkala. Aktivněji začali domácí a již v 5.min. se na šestnáctce objevuje Novák, který ve středu zálohy nahradil na Island odcestujícího Babince. Místo střely však volí nahrávku do boku na Šimšu, jehož ránu blokuje vracející se Zetek. Vzápětí vyráží hostující brankář Konečný dobrou střelu k tyči Heryána z trestného kopu a likviduje i následnou dorážku Petra Mičkala. V dalších minutách se hra odehrává mezi šestnáctkami a ani jedno z mužstev se nedostává do výraznějších šancí. Až z ničeho nic ve 34.min. uniká po levém křídle do té doby velmi dobře střežený hostující Jiří Drda, od rohového praporku posílá míč do šestnáctky na Doležela, jehož střelu sráží Špůrek za záda bezmocného Romana Petružely 0:1. O dvě minuty později je zaslouženě srovnáno. Z dobrých dvaceti metrů se do míče opírá Novák a jeho pěkná rána zaplachtí pod břevno do sítě Konečného brány 1:1.

Start do druhého poločasu domácím hrubě nevychází. Levý obránce hostů Zuzaňák využívá nedůrazu v obranné činnosti domácích, vniká do šestnáctky a protláčí míč až na Vrbu, který jej v 48.min. pod padajícím Romanem Petruželou umísťuje do sítě podruhé 1:2. Na druhé straně trestný kop Petra Mičkala a hostující brankář i s pomocí břevna vyráží na rohový kop. Pavel Drda přesně nachází Heryána, ale jeho hlavička míří těsně vedle. 55.min. a střílený centr Jiřího Drdy vypadává z rukou domácího brankáře přesně na nohu Vrby. Ten pohotově střílí, ale Roman Petružela napravuje své zaváhání a dorážku likviduje. Vzápětí efektně chytá i ne příliš razantní střelu Čtvrtníčka k pravé tyči. Půl hodiny před koncem zápasu se domácí trenér Náměstek odhodlává k prvnímu střídání a na hřiště posílá Filipa Mičkala. Ten při svém prvním doteku s míčem má na kopačkách vyrovnání. Nákop Špůrka z poloviny hřiště propadá za hostující obranu, nicméně střídající hráč místo střely z jedné na malém vápně volí zpracování a míč mu odskakuje k Zetkovi, který jej odkopává. 70.min. a na druhé straně tentokráte Čtvrtníček míří tvrdě a přesně, domácí brankář s námahou vyráží na roh. Blíží se poslední čtvrthodina hry a na hrací plochu přichází klíčový hráč závěrečných minut Lukáš Jurča. S jeho příchodem se Heryán posouvá do středu zálohy a v 79.min. dokonale využívá nákopu Špůrka a střelou přes hlavu prostřeluje Konečného 2:2. Z vyrovnání se domácí dlouho neradují. 82.min. Kuzník přenáší hru na levou stranu na Doležela, ten centruje do šestnáctky přesně na hlavu Jiřího Drdy, jehož tutovku domácí brankář chytá, ale i s míčem se ocitá za brankovou čárou 2:3. Zdá se, že už je pro domácí utkání ztraceno, ale přichází 84.min. roh Pavla Drdy, hlavička Heryána do tyče a odražený míč doráží Jurča do sítě 3:3. To ještě není dnes ze strany domácích vše. Nastavený čas a v 91.min. faul hostující obrany na aktivního Jurču. Míč si staví Pavel Drda a přízemní střelou k levé tyči kolem zdi překvapuje hostujícího gólmana 4:3.

Dnes početná divácká kulisa viděla dramatické utkání, kterému by více slušela dělba bodů, ale domácí opět fanouškům ukázali, že se fotbal hraje až do závěrečného hvizdu rozhodčího. Stejně jako minulý týden ve Viganticích nahradili menší fotbalový um nesmírnou bojovností a za to byli po zásluze odměněni ziskem všech tří bodů."

Vít Sacher, trenér Kateřinic: „Dobře rozehrané utkání jsme v závěru absolutně nezvládli a domácí získali všechny tři body. Přitom ještě deset minut před koncem jsme vedli 2:1. Domácí srovnali, ale zanedlouho jsme si vedení vzali nazpět. Domácí zanedlouho opět vyrovnali. V nastaveném čase jsme si vypili kalich hořkosti až do dna a domácí z trestného kopu strhli výhru na svoji stranu."