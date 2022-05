Josef Pospíšil, trenér Napajedel: „Ve 12. minutě jsme prohrávali, kdy se krásně trefil hostující útočník zpoza šestnáctky. Poté to byl identický zápas jako minulý týden s Morkovicemi. Celý zbytek utkání jsme dobývali obranu hostů, bohužel naše zakončení je již několikátý zápas nedostatečné, a i když si vypracujeme opravdu dost gólových situací, nejsme schopni toho využít. Momentálně je to naše největší slabost a musíme se v této činnosti rozhodně zlepšit. Hosté zápas odbojovali, dali gól, vyhráli.“

Jan Tajzler, vedoucí mužstva Valašské Polanky: „Je to paradox. Odehráli jsme spousty zápasů, kdy jsme si tvořili šance a nakonec soupeři potřebné branky nedali. V Napajedlech jsme udeřili hned z první příležitosti. Domácí nás tlačili, musím uznat, že po většinu zápasu byli lepším týmem a vyrovnání viselo na vlásku. Podržel nás brankář Dobeš. Ve druhé půli jsme mohli rozhodnout z brejků, když domácí otevřeli hru, ale nakonec to byly nervy až do konce. Do Napajedel jsme cestovali se základní jedenáctkou, ale chyběli nám borci na střídačku. Měli jsme dorostence Kováře, který ale hrál výborně, když od 36. minuty zastoupil zraněného Štrbíka. Pomohl nám po zranění i Novák a do dresu se do dokonce oblékl i trenér Kučerňák. Zisku tří bodů z půdy kvalitního soupeře si velmi ceníme. Pro záchranu v soutěži uděláme maximum.“

Branka: 13. Tomšů.

MORKOVICE - BAŤOV 3:3 (1:1)

Vladimír Andrýsek, trenér Morkovic: „Byl to zápas, který jsme mohli vyhrát i prohrát. K vidění byl oboustranně otevřený, útočný fotbal nahoru – dolů. V první půli jsme měli více šancí než soupeř, ale až v závěru jsme vyrovnali. Po přestávce jsme otočili zápas bojovností. Kluci podali nadstandardní výkon, bohužel Baťov z trestňáku po nešťastných odrazech dokázal vyrovnat. I přesto bod bereme, Baťov zaslouženě soutěž vyhrál.“

I. B tř. sk. B: Mladcová zaváhala, Lhota má skalp Chropyně. Hrál Beran Ondráček

Petr Zapletal, trenér Baťova: „Vyrovnané utkání skončilo zaslouženou remízou. Z naší strany mi tentokrát chyběla větší pohyblivost a přesnost v kombinaci. Ale nejsem nespokojený, protože soupeř hrál dobře a prohrát si určitě nezasloužil.“

Branky: 41. Večerka, 76. Kulíšek, 82. Knap - 34. Krajča, 62. Tkáč, 87. Bršlica

NEVŠOVÁ - BRUMOV 2:3 (0:2)

Ivana Urbanová, předsedkyně Nevšové: „V první půli byl lepší soupeř a dokázal potrestat každou naši chybu gólem, my se k pořádné šanci dostali až před přestávkou. Bohužel ani po ní jsme nezachytili začátek a Brumov vedl 3:0. Tento náskok jsme dokázali góly Hladíka a Tomšů stáhnout, ale na vyrovnání jsme již nedosáhli. Soupeř tak byl odměněn za svoji bojovnost a vůli po vítězství.“

Lukáš Juřica, vedoucí FC Brumov: Utkání, které díky našemu hernímu projevu vedeme 3:0, si zbytečně zkomplikujeme a v závěru se bojíme o výsledek. Pro náš mladý tým je průběh utkání typický, sami si ho dokážeme znepříjemnit, ale věřím, že nás to posune zase o krůček dál. V výkonem hráčů jsme spokojeni. Škoda branky na 1:3 a těch našich spálených šancí ve druhé půli, ale to nechci každý týden rozebírat v tisku.“

Nechtěli jsme, aby slavili u nás, culí se gólman Ludkovic Mikel. Dostává šmudly

Branky: 55. Hladík, 83. Tomšů - 7. Chovanec, 37. Dubčák, 46. Chovanec)

V. KARLOVICE - BORŠICE 1:3 (0:0)

Pavel Kučera, trenér Boršic: „Přijeli jsme bez šesti hráčů, osy týmu. Zpočátku byly Karlovice aktivnější, nebezpečnější, hlavně ze standardek, kdy nás několikrát podržel brankář Boček. Zejména po dvaceti minutách hry, kdy ustál i pokutový kop, Karlovice trefily tyčku! Od té doby se hra vyrovnala, poté začali domácí uvadat, neměli sílu. Po přestávce jsme byli aktivnější, domácím došly síly. Čehož jsme maximálně využili. Hodně nám pomohl vedoucí gól, poté jsme z brejku přidali druhý. Domácí střelou z 30 metrů snížili, naštěstí jsme na to rychle reagovali. Vyhráli jsme zaslouženě, potěšil brankář Janečka, který musel nastoupit do pole a dal první gól.“

Branky: 81. Škrobák - 62. Janečka, 71. Bartošík, 85. Suchánek)

SLUŠOVICE - LUHAČOVICE 0:1 (0:0)

Jan Večeřa, trenér Slušovic: „Naše první domácí prohra a dá se říct, že zasloužená. Fotbal, který předvádíme, neodpovídá postavení v tabulce. Ani se nepřibližujeme podzimní výkonnosti. Obrana hraje bez důrazu, rozehrávka neexistuje, útok zase bez nápadu, pohybu, pressing je nám cizí. Za celý zápas vystřelíme dvakrát na bránu, máme jeden roh, pár centrů do vápna na nikoho. Snad kluci pochopí, že tudy cesta nevede a už v dohrávce v Karlovicích předvedeme fotbal, který nás zdobil.“

I. A třída sk. B: Je neuvěřitelné, co si rozhodčí dovolují, zlobí se Fryšták

Martin Bernátek, asistent trenéra Luhačovic: „Měli jsme opět trochu problémy se sestavou. Ještě při rozcvičení se zranil T. Hruboš, a tak jsme museli pozměnit rozestavení. Náš cíl byl hlavně zahustit střed hřiště. Což se klukům dařilo celý zápas. Střed obrany vyztužil hrající trenér Pazdera a jeho zkušenosti byly znát. V první půli se hrál opatrný fotbal s minimem šancí. Až těsně před poločasovou přestávkou jsme si vytvořili tři slibné příležitosti, které jsme ale nevyužili. Druhý poločas naše obrana hrála zodpovědně a soupeři nedovolila tvořit si šance. Naopak dopředu jsem byli nebezpeční my. Štěpán Červenka jako osamocený útočník výborně uhrával míče a tím pomáhal celému týmu. V 73. minutě Popelka technickou střelou k tyči protáhl gólmana, aby se o chvíli později s pomocí teče obrany rozhodl zápas. Závěr jsme zkušeně uhráli a soupeři nedovolili žádný tlak. Kluci hodně dobře pracovali, dalším pozitivem je uhraná nula směrem dozadu. Doufám že do příštích utkání se nám vrátí alespoň někdo z rozsáhlé marodky.“

Branka: 78. Popelka.

ŠTÍTNÁ N. VL. - BYSTŘICE POD HOSTÝNEM 2:2 (0:1)

Pavel Prešnajder, trenér Štítné n. Vl.: „Špatně jsme začali. V první půli byli kluci všudec pozdě, nenavázali na poslední výkony. Soupeř vyhrával všech osobní souboje, měl hodně šancí. Když po změně stran zvýšila Bystřice na 2:0, zdálo se, že je po nás. Pak ale přišlo vyloučení hostů po surovém zákroku na našeho mladého hráče, naštěstí nedošlo ke zlomenině. Tento moment nám paradoxně pomohl, my ovládli hřiště a nejenže jsme vyrovnali, ale mohli jsme i výsledek otočit. Divoký zápas skončil spravedlivou remízou.“

I. B třída sk. C: Posila! Zlínský hokejista Sedláček nastoupil za Velký Ořechov

Roman Ondroušek, trenér a předseda Bystřice p. H.: „Kluci poctivě makali, moc se chtěli dostat z deky, která na nich leží. Byli jsme lepší a když jsme zvýšili na rozdíl dvou branek, vše vypadalo nadějbě. Pak ale Křivánek tvrdým atakem dohrál hráče, trefil jej na stojnou nohu a byl vyloučen. Od 60. minuty jsme hráli hráli oslabeni a bránili se. Bohužel domácí z poslední akce vyrovnali. Byli jsme blízko třem bodům, před zápasem bychom brali i ten jeden.“

Branky: 67. Malaník, 90. Vaculík - 26. Costa, 49. Votava.

NEDAŠOV - KVASICE 3:2 (1:1)

David Solař, hráč Nedašova: „Úvod zápasu patřil hostům, kteří si vytvořili řadu nebezpečných šancí včetně pokutového kopu. Naštěstí jsme to dokázali ustát a po půlhodině šli do vedení. Kvasice však dokázaly do přestávky vyrovnat . Začátek druhé půle nám vyšel, šli jsme do vedení, ale soupeř opět srovnal krok. Rozhodnutí tak přišlo dvacet minut před koncem, kdy se výstavě trefil z přímého kroku Josef Pagáč. Velmi i vážíme tří získaných bodů proti kvalitnímu soupeři, které pro nás mají v záchranářských bojích cenu zlata!“

Jindřich Lehkoživ, trenér Kvasic: „Pořád máme problémy se sestavou, nyní na marodku přibyli ještě Majkrič s Vojtáškem a tak jsme čekali až dohrají dorostenci, abychom vůbec poskládali základní sestavu. Do zápasu musí nastupovat nedoléčení hráči a samozřejmě se to projevuje na jejich výkonech. I tak jsme měli zápas zvládnout. Zahodili jsme ale penaltu a vytvořili si spoustu šancí ke vstřelení branky. Bohužel pro nás jsme proměnili jen dvě a naopak tři laciné inkasovali a proto nemáme ani bod.“

Branky: 32. Kolínek, 49. Novák, 71. Pagáč - 36. Zapletal, 62. Zapletal).