/FOTOGALERIE a VIDEO/ Domácí víkendovou výhrou nad Bystřicí pod Hostýnem oslavili fotbaloví dorostenci SK Lidečko nejen vítězství krajské soutěže skupiny A, ale především historický postup do krajského přeboru.

Fotbaloví dorostenci Lidečka převzali trofej pro vítěze krajské soutěže. | Video: SK Lidečko

„Jsme moc rádi, že ogaři tento těžký zápas zvládli a po zásluze mohli po utkání zvednout pohár a dostat medaile od sekretáře Zlínského KFS Radovana Lukáše, místostarosty Horní Lidče Stanislava Petříka, Františka Váně a našeho faráře Petra Martinku,“ poděkoval trenér dorostenců SK Lidečko Josef Hyžák.

ANALÝZA: Fotbalové postupy a sestupy. Kdo je stále v ohrožení a či má v naději?

„Chci kluky za celou sezonu pochválit, jakým způsobem společně pracovali, trénovali, do všech zápasů dávali všechno. My trenéři, jsme na ně strašně hrdí a postup do krajského přeboru jim moc přejeme! A budeme se společně snažit je nachystat tak, abychom tuto soutěž zvládli. Závěrem chceme poděkovat všem fanouškům, rodičům od ogarů, že nás podporují. Moc si toho vážíme,“ dodal na závěr hrdě Hyžák.

SK Lidečko - FK Bystřice pod Hostýnem 4:1 (1:1)

Branky: 24., 53., 69. Vaněk, 73. Šerý – 44. Bouchalík.

SK Lidečko: Lukáš Hyžák – Adam Brhel, Ondřej Fusek, František Novák, Filip Kulíšek – Vojtěch Mikulášek, Matěj Zádrapa, Marek Šerý, Jan Vaněk – Jan Janáč, Jakub Číž, Dominik Hyžák, Jonáš Filák, Vojtěch Buček, Jan Mikulášek, Matyáš Faldík, Robin Tichý, Matěj Mikulášek