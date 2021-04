Fotbalová Krhová chystá nové zázemí

V Krhové by v letošním mohly vyrůst nové kabiny a to bude pro účastníka 1. B třídy velmi výrazný počin, který ho zase více přiblíží do krajské elity.

Fotbalová Krhová chystá nové zázemí | Foto: se souhlasem FK Krhová

„Vzestup místního fotbalu v Krhové šel ruku v ruce s tím, jak se obec osamostatnila v rámci původní městské části Valašského Meziříčí. Podařilo se dlouholeté škvárové hřiště změnit v travnaté díky pánům Pavlicovi a Bažackém, kteří odstartovali s podporou obce projekt na získání finančních prostředků. Byli jsme na Valašsku jedním z posledních klubů, který se dočkal trávy. Od roku 2010 se zvedáme a uvidíme, kde se náš vzestup zastaví. Máme to štěstí, že hřiště bylo původně veliké a zachovali jsme jeho regulérní velikost,“ říká k prvnímu kroku vzestupu fotbalu Krhové člen současného vedení Vladislav Grygařík. „Další věci šly postupně. Následně jsme udělali zavlažování a tlačili jsme na zvelebení areálu. Omítli jsme staré kabiny. Věděli jsme, že jako samostatná obec budeme mít ve fotbale větší podporu než jako část města Valašského Meziříčí. Obec nám přispívá i na mládež. Konečně se blíží doba, kdy postavíme v Krhové nové kabiny,“ věří Vladislav Grygařík. „Bez peněz nejde nic. My se můžeme za své staré kabiny stydět, ale věřím, že do roka je budeme mít jako sousední Hrachovec, který je nyní dokončil. Máme v areálu víceúčelové hřiště, které je součástí školy, připravuje se work outové hřiště. Nové kabiny budou mít tvar písmene L. Bude to multifunkční objekt, který bude sloužit občanům jako klubovna a zázemí pro spolky, aby se lidi mohli scházet. Víceúčelové hřiště bychom chtěli na umělé trávě využívat po domluvě s obcí a školou v rámci naší přípravy. Budeme žádat v nové sezoně vedení KFS Zlín a soupeře, abychom celou následující sezonu odehráli na hřištích soupeřů a mohli kabiny otevřít na sezonu 2022/2023,“ představuje Grygařík plán stavby nových kabin. „Posléze po otevření kabin již nyní víme, že budeme shánět finanční prostředky na nové branky, střídačky a oplocení našeho areálu,“ dodává člen vedení Jiskry Krhová Vladislav Grygařík.