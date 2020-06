Zásadní změnu hlásí před novou sezonou fotbalový klub I. A třídy skupiny A z Podlesí. Po podzimu pátý celek kvůli koronaviru nedohrané sezony již nepovede Michal Borák, jehož u trenérského kormidla střídá bývalý hráč Sokola Roman Adámek.

Ilustrační foto | Foto: Vítek Šmahel

„Borák skončil na vlastní žádost. Co se nového trenéra týče, byla to jasná volba, neboť je to trenér, který má vazby na náš klub a dokonale zná místní prostředí," prohlásil sekretář Podlesí Tomáš Adámek,