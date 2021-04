„A to neříkám proto, že nás čekají záchranářské práce, ale protože zde půjde o zdraví. Vždyť jsme prakticky sedm měsíců nemohli pořádně sportovat, navíc při posledním lockdownu jen rouškou a to odradilo i ty nejsvědomitější hráče. Kondiční propast většiny je obrovská a bude chvíli trvat, než se zase dostaneme do normálu,“ zvedá varovně prst trenér Boršic.

Na možnost trénovat dychtivě čekají také v Přílukách na Zlínsku. Po podzimu třetí tým okresního přeboru by však místo dohrání soutěže za každou sezonu spíše absolvoval sérii přípravných zápasů a kvalitně se připravil na novou sezonu. „Není kam spěchat, navíc jakékoliv rozhodnutí dohrát či nedohrát nebude spravedlivé. Vždy na to někdo doplatí. Ale selský rozum říká, začněme co nejdříve, zvykněme si opět na fotbalový režim a v nové sezoně si to rozdejme. Spravedlivě,“ přeje si hrající kouč Příluk Zdeněk Julina, podle kterého je to nejzásadnější zdraví. „Nikdo nejsme profíci a musíme chodit do práce. Pokud se zraníte, musíte pak na nemocenskou a v této ekonomicky nelehké době to není žádná výhra,“ dodal Julina.

Naopak ve Fryštáku, celku I. A třídy skupiny B, by byli raději, kdyby se všichni pokusili soutěž dohrát. „Žádné rozhodnutí nebude spravedlivé. Ale před sezonou jsme si odsouhlasili, že více jak padesát procent odehraných zápasů bude stačit k uzavření soutěží, tak se o to pokusme,“ nabádá předseda fryštácké kopané Vratislav Rudolf. „Jasné, někdo na zkrácený model doplatí, někdo na tom vydělá, možná bude i více zaraněných. Ale podle mne bude nejdůležitější začít opět sportovat a dostat i fotbal zase do normálu. Za nás uděláme vše pro dohrání soutěže, samozřejmě budeme potřebovat pár týdnů na společnou přípravu a přáteláky,“ dodal Rudolf.

Tady názory dalších činovníků klubů:

Jiří Saňák, trenér Slovácko B: „Nevím, jak to s MSFL bude. Samozřejmě nás to mrzí, že se nehraje, protože se nám letos dařilo a i spolupráce s prvním mužstvem funguje na výbornou. Myslím si, že nejen mladým hráčům, kteří mají smlouvu a trénují s námi, ale i těm, co jsou v áčku, pravidelná zápasová zátěž chybí. Uvidíme, co bude dál. Naštěstí můžeme alespoň trénovat, což je pozitivní. S restartem bychom problém určitě neměli. Samozřejmě si uvědomujeme, že jiné týmy v naší soutěži nemají takové podmínky. Předpokládám, že by po rozvolnění opatření chvíli trvalo, než se třetí liga rozjede. My ale pracujeme hlavně proto, aby kluci byli kdykoliv připravení pomoct ligovému áčku, které v dubnu čeká sedm utkání. Závěr sezony je pro ně docela brutální. Proto klukům neustále opakujeme, že nikdy neví, kdy se na ně ukáže. Proto naši soutěž nyní neřešíme, protože stejně není co.“

Josef Pospíšil, předseda klubu TJ Lutopecny-Měrůtky: „Pořád přemýšlíme, co bude dál, ale moc velký optimista nejsem. V nějaký zásadní obrat k lepšímu nevidím. Spíš si myslím, že se to rozjede až od nové sezony. I když chápu, že se to některým mužstvům, co jsou třeba první nebo druhé nemusí líbit, ale sezonu bych raději odpískal. Třeba Zborovice se hodně posílily, béčko Hanácké Slavie nebude chtít zůstat ve trojce. Tlaky od těchto mančaftů na dohrání mohou být, ale zdravotní hledisko má přednost. Tyto celky bych klidně nechal zahrát si o postup, ale celkově si dohrání sezony moc představit neumím. Abychom se do toho znovu dostali, potřebujeme minimálně tři týdny spolu potrénovat a odehrát alespoň dva nebo tři přáteláky.“

Miroslav Gajdůšek, předseda klubu FK Komárno – Osíčko: „Je to strašně těžká otázka. Na jedné straně je to pro všechny motivace. Člověk by chtěl, aby nejlepší postoupili a nejhorší sestoupili. Na druhé straně také z vlastní zkušenosti vím, že některé mančafty třeba mívají horší podzim a na jaře se zničehonic zvednou, takže já jsem spíš proto, aby se sezona stejně jako před rokem anulovala. Ať se dohraje první a druhá liga, zbytek si musí rok počkat. Rozhodovat se podle devíti nebo třinácti zápasů není dobře.“

Radomír Pala, sekretář klubu Sokol Žalkovice: „Čekáme na zprávu, kdy a za jakých podmínek budeme moct zase hrát a trénovat. Podle toho se zařídíme. Do té doby nemá smysl cokoliv komentovat, když nevíme, co bude za týden. Pokud by se začalo někdy v dubnu, dá se to stihnout, ale začínat koncem května nebo v červnu nemá smysl. Všichni budou chtít jet na dovolenou, užít si léto.“

Rostislav Kreisl, sekretář a jeden z trenérů FK Ostrožská Nová Ves: „Byl bych rád, kdyby se soutěž za předem domluvených podmínek dohrála a ročník mohl být uzavřen. Pauza už je hodně dlouhá, fotbal všem chybí, podle mě se ale sezona znovu ukončí. „Začínám mít obavu, že hlavně starší kluci zpohodlní, zvyknou si na klidný rodinný život a na trávník už se nevrátí. Ale není to jenom obava o náš klub, ale myslím, že to fotbal v nižších soutěžích odnese celkově. Hráčů ubývá, nebude jednoduché poskládat mančaft.“

Libor Kolínek, sekretář Sokol Nezdenice: „Myslím, že lidé v této době mají úplně jiné starosti než hrát fotbal. A dokud nebudou děti chodit zase do školy, nemá cenu bavit se o nějakém restartu. Přece nebudu podporovat fotbal v době, kdy chlapi nechodí do práce a mládež sedí doma u počítačů a učí se na dálku. Je blbost, aby se za téhle situace rozjížděly fotbalové soutěže. Pro mě je zásadní, aby děti konečně začaly chodit do školy. Přece nebudu podporovat fotbal dospělých, když mládež sedí doma.“

Ivan Pecha, trenér SK Újezd: „V tuto chvíli nejde ani tak o sestup či postup, ale o to, aby se lidem do hlavy dostaly jiné věci, nežli covid, covid a zase covid. V žádném případě nechci tohle zlehčovat, jenže se s tím musíme naučit žít. Lidé nemají hospody, kostely ani fotbal. Díky nepřetržité mediální masáži o covidu mají jen strach, což nejen jim moc radosti nepřidá. Takže už jen z tohoto důvodu bych rád viděl zelené trávníky a na nich fotbalisty třeba hrát jen pro radost a spokojené fanoušky s pivem a párkem kolem hřišť.“

Vlastimil Bořuta, trenér SK Hvozdná: „Já i kluci jsme nachystaní. Když se to rozvolní, svolám všechny na trénink a znovu začneme. Do čtrnácti dnů můžeme hrát. Přáteláky si domluvíme během chvilky, ale nevím, jestli je rozumné po tak dlouhé době sezonu vůbec dohrávat. I když se začne, nikde není jisté, že se hned tři kluci nenakazí a mužstvo půjde do karantény. Může se stát, že se budou zápasy kontumovat a v tom případě soutěž nebude regulérní. Proto bych radši počkal, pořádně se nachystal a od léta zase začal.“

Miroslav Andrlík, trenér Záhorovic: „Situace je velmi špatná. Chápu, že kluby, které chtějí postupovat, mají zájem, aby se soutěže dohrály, ale podle mě se stihne maximálně zbytek podzimních kol. Vím, že to tak bylo před sezonou schváleno, ale podle mě nikdo moc nepočítal, že se pandemie koronaviru takto protáhne. Podle mě by se za této situace sestupovat ani sestupovat nemělo. Je to neregulérní. Navíc pokud se budou na konci května nebo v červnu po tak dlouhé pauze dohrávat čtyři kola, navíc třeba bez diváků, nebude to ono.“

Zdeněk Čevela, předseda TJ Zdounky: „Kdybychom skončili v kompletně nedohrané soutěži na postupovém místě, byl bych první, který by s postupem nesouhlasil. To znamená, že je jedno, co se ještě dohraje, je to spravedlivé tak na půl.“

Pavel Hubáček, předseda SK Březolupy: „Osobně nejsem zastáncem změn pravidel uprostřed jakékoli hry, ale v této době asi nic jiného nezbývá. Byla by škoda skoro polovinu soutěže hodit za hlavu. Kluby to stálo jakési úsilí, čas a samozřejmě finance. Všichni na tom budou podobně, navíc několik utkání se hrálo bez diváků, pravá domácí kulisa chyběla. Takže za mě ano. Ať se dohraje jen polovina soutěže. Chybí asi pět zápasů, to by mohlo v průběhu května až června klapnout, víc se podle mě nestihne. Co je a není spravedlivé, je vždycky věc názoru. Fotbalový život není dlouhý a ztratit rok možnosti postupu pro mnohé týmy by mohl být osudový, na druhou stranu chápu týmy hrající o záchranu, že budou mít například podle losu jiný názor. Proto rozhodnutí vedení fotbalových soutěží nezávidím.“

Michal Lukůvka, trenér Nedakonice: „Doba je šílená. Nedovedu si představit, jak to bude pokračovat dál. Původní plán byl ten, že se začne v březnu a bude se nejdřív dohrávat podzimní část sezony. Nyní víme, že je to absolutně nereálné. Asi budeme všichni rádi, když se do léta dohrají alespoň čtyři kola z podzimu a sezona mohla být regulérně uzavřená. Před rokem, kdy byl začátek covidové doby, bylo 150 nakažených a už se vyhlašoval lockdown. Teď máme pozitivních několik tisíc lidí a nikdo neví co bude za další rok. My jen můžeme doufat, že se to zlepší a my se konečně vrátíme k normálnímu životu i ke sportu.“

David Kocourek, kapitán Brumova: „Tento krok určitě vítám, protože si myslím, že fotbal chybí už opravdu všem. Neřekl bych však, že je to tlačené na sílu. Většina z nás musí chodit v zaměstnání na pravidelné testování. Takže pokud to tak bude i ve fotbale, neviděl bych v tom problém. A co se týče možného zranění po tak dlouhé pauze? To se neobávám. Většina hráčů se určitě po celou dobu individuálně připravovala.“

Roman Matějka, trenér Otrokovic: „Byl bych šťastný, kdyby se tak stalo. Uvěřím však tomu, až se tak přihodí. Než vláda zakázala pohyb mezi okresy, jsme trénovali v nějakém režimu. Nyní hráčům posílám individuální plány, pro fotbal je to však k ničemu, absolutně nedostatečné. Bylo by dobré dohrát alespoň polovinu sezony, aby se mohlo postupovat, sestupovat a nedopadlo to jako loni. Jsou týmy, které druhou sezonu hrají na špici a takhle by to dvakrát měli znemožněné. Vůči těmto mančaftům to je nespravedlivé. Kdyby nám na přípravu dali tři týdny, tak zbývajících sedm podzimních zápasů by šlo zvládnout. Takhle bych se ale zranění neobával, to spíš až při dohrání soutěže. Jsem pro, aby se sedm zápasů nějak dotočilo.“

Miroslav Mičega, trenér Vsetína: „Je pro mě překvapení, že by to takhle pustili. I když hráči trénovali individuálně, tak po více než půl roce pauzy hrozí problémy a nejenom svalová zranění, tělo si musí zvyknout na určitou zátěž. Jiné je odběhat tréninkový plán a jít do praxe. Za dva tři týdny navíc s mužstvem nic nespravíte, po takové době bude dlouho trvat, než se hráči dají do kupy. Trenéři budou čekat, v jakém stavu se jim vrátí, je to dělané na sílu, aby se soutěž zregulovala. Měl by vyhrát zdravý rozum. Od konce dubna by nás spíše měli pustit se postupně připravovat na novou sezonu. Jednoznačně si myslím, že soutěž by se měla anulovat. Toto s fotbalem nebude mít nic společného.“

