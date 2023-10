VEL. KARLOVICE - LIDEČKO 3:3 (2:1)

Jiří Gajdoš, trenér Vel. Karlovic: „Zápas s Lidečkem přinesl hodně emocí a nám dva vyloučené hráče. Hosté těžili ze standardních situací a ve třetí minutě se ujali vedení. Poté jsme přebrali otěže zápasu do svých rukou, Koňařík po třinácti minutách srovnal. Po půlhodině přidal Vašut druhou branku. Mohli jsme přidat třetí trefu, ale hosty podržel brankář. Ve 39. minutě nám byl vyloučen Měrka. Ve druhé půli hráli hosté dlouhou přesilovku a podařilo se jim vyrovnat. Z trestného kopu čtvrt hodiny před koncem šli hosté do vedení. Deset minut před koncem musel jít pod sprchy Vašut. V dlouhém nastavení se nám podařilo z penalty vyrovnat."

Radek Číž, trenér Lidečka: „Zápas ve Velkých Karlovicích jsme velmi dobře rozehráli a ve třetí minutě nás poslal Fusek do vedení. Po deseti minutách ale domácí srovnali. Domácí branka nakopla a začali nás přehrávat. Po tečované střele z trestného kopu se ujali domácí hráči ve 30. minutě vedení. Poté musel skvělý zákrok vytáhnout brankář Hyžák. Pět minut před koncem první půle dostal domácí hráč poměrně přísnou červenou kartu. Ve druhé půli jsme hráli dlouhou přesilovku a již v 54. minutě Juřička srovnal. Šli jsme za vítězstvím a Ryza z trestného kopu nám v 74. minutě zajistil vedení. V 81. minutě byl domácím vyloučen druhý hráč. Zápas jsme kontrolovali. Sudí Korch nastavil devět minut, v páté minutě nastavení ale proti nám nařídil pokutový kop, který viděl jenom on sám. Domácí pak srovnali na 3:3. Cítíme velkou křivdu, neboť sudí si penaltu vymyslel, což potvrdil i delegát utkání. Okradl nás o dva body, které nám mohou v konečném účtování chybět."

HOR. LIDEČ - JUŘINKA 1:0 (0:0)

Anton Cintula, trenér Horní Lidče: „Hodně důležití utkání jsme nakonec v domácím prostředí zvládli. Hosté z Juřinky byli ale velmi nepříjemným soupeřem, naštěstí se v zakončení neprosadili. Při několika situacích při nás stálo štěstí. O hubené výhře se tak rozhodlo po hodině hry, kdy se prosadil Ščotka a vystřelil nám tři body. V závěru jsme cennou výhru uhájili. a jsme za ni rádi."

Miroslav Sovák, trenér Juřinky: „V zápase v Horním Lidči jsme ztratili body. Trápili jsme se v koncovce, navíc jsme dvakrát nastřelili brankovou konstrukci. Domácí vytěžili z minima maximum a v 60. minutě se dostali do vedení. Ze závěrečného tlaku se nám srovnat nepodařilo, i když jsme byli několikrát ke vstřelení branky blízko. Pokud nedáme branku, nemůžeme vyhrát. Podzimní sezonu zakončíme domácím soubojem s Rožnovem pod Radhoštěm."

VIDČE - PODLESÍ 0:2 (0:1)

Vladislav Basel, činovník Vidče: „Proměňování šancí, v tom byl dnes podstatný rozdíl mezi oběma celky. Herně jsme byli prvnímu týmu tabulky více jak vyrovnaným soupeřem, ale na rozdíl od soupeře jsme i ty největší šance bohužel dnes neproměnili. Dvacátá vteřina utkání a první gólovka domácích. Ihned z rozehrávky využívá volného prostoru na pravé straně Šimša, posouvá míč do šestnáctky Mičkalovi, ten pod sebe na Raždíka. Střelu mířící na bránu ještě dobře tečuje před brankářem Šimša, ale hostující gólman Maleňák skvělým postřehem míč mířící do sítě vyráží na roh. Třetí minuta a opět Mičkal nachází přihrávkou pod sebe na velkém vápně zcela volného Drdu. Rána z dobré střelecké pozice míří mimo bránu. Domácí hrají výborně a po akci Petružely se v zakončení na rohu malého vápna ocitá Mičkal. Zakončení horší levou novou vedle. 8.min. a v ní akce dorostenců, kdy Pavlíček nádherně uvolňuje Šimšu. Ten dělá kličku Maleňákovi, obchází jej, ale v zakončení volí slabou ránu (možná nahrávku), kterou Skalický vykopává z brankové čáry. O minutu později dobře napadající Drda vybojovává míč pro Mičkala, ten se obtáčí kolem obránce a ocitá se tváří v tvář hostujícímu brankáři. Ten zmenšuje střelecký úhel a skvěle střelu nohama v pádu vyráží na roh. Vedoucí branka domácích je doslova na spadnutí. Rohový kop rozehrává Mičkal na Babince, krásná střela z velkého vápna pod břevno, ale Maleňák konečky prstů míč vyráží a ten se od břevna vrací zpět do hry. Jak se proměňují šance nám hosté ukazují ve 14.min., kdy necháváme až moc prostoru na rozehrávku Blažkovi. Ten krásně do uličky vysouvá Hrabovského, který je u míče dříve než domácí obránce Špůrek a nad padajícím Lobanovem míč s přehledem uklízí do sítě 0:1. Následuje trestný kop Zetka, který Lobanov s klidem chytá. Ve 22.min. mají na kopačkách domácí srovnání. Mičkal využívá nedorozumění v hostující obraně a běží takřka z poloviny hřiště sám na hostujícího brankáře. Místo zakončení posouvá míč do boku na ještě lépe postaveného Šimšu. Jenže ten místo střely podél vyběhnuvšího Maleňáka volí nepochopitelně kličku na brankáře a ten stoprocentní šanci likviduje. Na druhé straně ve 35.min. uniká Nerušil po levém křídle, mezi domácími stopery posouvá míč na Blažka, který ve dvojici s Adzimou běží na posledního hráče domácích Petruželu. Ten nejenže dobře vykrývá nahrávku na Adzimu, ale v poslední chvíli i blokuje zakončení Blažka a jeho střela míří jen do boční sítě. Poslední šance první půle a opět na kopačkách hostí. 38.min. rohový kop nakrátko na Zetka, centr přes celou bránu a nabíhající Adzima zakončuje naštěstí pro domácí do břevna.

Rovněž druhá půle za krásného slunečného počasí nabízí kvalitní podívanou. Od úvodních minut se tlačíme za vyrovnáním. Po centru Mičkala zakončuje Petružela, střela je hostující obranou blokována na roh. Ten zahrává Drda přesně na malé vápno na Raždíka, jehož hlavička míří vedle levé tyče hostující brány. Vedle letí i střela téhož hráče z hranice velkého vápna. Po hodině hry vysouvá Drda Raždíka, ten se v šestnáctce dostává před Holčáka a střílí dobře křižně na vzdálenější tyč. Skvělý Maleňák efektně vyráží. O deset minut později trestný kop Mičkala ze dvaceti metrů míří do zdi a odražený míč posílá Fryšara pouze do rukou hostujícího brankáře. Co naplat, že máme častěji míč na kopačkách a dobře kombinujeme, když v 72.min. faulujeme na polovině hřiště Zetka. Ten za nezájmu domácích hráčů ihned trestný kop rozehrává na Adzimu, který je u míče nejenže rychleji než bránící Petružela, ale zároveň obchází vyběhnuvšího Lobanova a s přehledem nabídnutou šanci proměňuje 0:2. Je rozhodnuto. Domácí již nenacházejí vnitřní sílu zápas ještě zdramatizovat a hosté v pohodě kráčejí za vítězstvím. Dnešní utkání i když se výsledkově nepovedlo nabídlo velmi kvalitní podívanou. Byla radost vidět kombinace a klid v rozehrávce ve středu pole jak ze strany hostujících špílmachrů Geryka, Blažka a Zetka, tak i domácích borců Drdy, Raždíka a Babince. Příští týden poslední podzimní utkání, pozor změna v sobotu ve Valašském Meziříčí."

Tomáš Adámek, činovník Podlesí: „Domácím patří úvod utkání. V první desetiminutovce mají tři velké šance. Jednou míč vykopáváme z brány, podruhé nám pomáhá břevno a potřetí pak gólovku likviduje Pepa Maleňák. My kazíme spoustu míčů a vůbec se nám nedaří. Přesto přichází 14.min, Pavel Blažek hezkou uličkou posílá do úniku Hrabovského a ten kolem brankáře otevírá skóre - 0:1. Tato branka nás mohla trochu uklidnit, ale místo toho málem přichází vyrovnání. Ve 23.min chybujeme na půlce, po křídle uniká Mičkal, který přihrává spoluhráči na šestnáctku. Naštěstí Pepa Maleňák včasným vyběhnutím doslova ukradl míč domácímu hráči, který byl možná až moc překvapen a vůbec nezakončil. Ve 35.min pak po rohu nastřelujeme tyč.

Ve druhé půli pokračuje podobný obraz hry. Řada soubojů, ztrát na obou stranách. Domácí jsou v úvodu aktivnější, ale bez větší gólové šance. V 72.min zvyšujeme vedení po nenápadné, ale rychlé a chytré akci. Na půli přichází faul, Zetek rychle rozehrává a posílá do úniku Adzimu, ten ideálně přebírá míč, dělá kličku gólmanovi a posílá míč do sítě - 0:2. Ve zbytku zápasu jsme se soustředili na pozornou obranu, souboje a často jednoduchost. Prakticky žádný větší tlak ani šance od domácích nepřicházejí. Připisujeme si tak další důležité tři body, ale dnes se jen potvrdilo, že zápasy mezi námi a Vidčí nikdy nemají favorita. Často je to více o bojovnosti, nasazení než o fotbalovosti."

KATEŘINICE – PROSTŘ. BEČVA 4:0 (2:0)

Vít Sacher, trenér Kateřinic: „Do utkání jsme velmi dobře vstoupili a již po pěti minutách jsme se Doleželem ujali vedení. Hosté se snažili o vyrovnání, ale vítr z plachet jim vzala branka Ondry z dvacáté minuty. Do konce první půle se již stav na ukazateli skóre neměnil. Hosté v úvodu druhé půle chtěli s výsledkem ještě něco udělat a začali se tlačit dopředu. Nám se otevírala možnost na brejky a v 68. minutě toho Ostřanský také využil. O minutu později přidal Vrba čtvrtou trefu a bylo rozhodnuto. Pro hosty je výsledek možná krutý, ale příliš šancí si nevytvořili. Nám se utkání naopak střelecky povedlo a bereme tři body."

Daniel Šulák, trenér Prostř. Bečvy: „Věděli jsme, že domácí hrají v posledních zápasech v dobré formě. již po pěti minutách jsme inkasovali. Pak jsme zlepšili kombinaci a začali jsme domácí celek přehrávat. Naše akce však končily před pokutovým územím. Po dvaceti minutách jsme už prohrávali o dvě branky. Kontaktní branku se nám vstřelit do kabin nepodařilo. Ve druhém dějství jsme dvacet minut měli více ze hry. Domácí čekali na brejky a během minuty se jim podařilo vstřelit dvě branky a bylo hotovo. Výše prohry sice neodpovídá poměru na hřišti, ale takový už je fotbal."

ROŽNOV P. R. - VAL. PŘÍKAZY 5:1 (1:0)

Roman Adámek, trenér Rožnova p. R.: „Klíčový duel jsme nakonec zvládli na jedničku a mohli jsme vyhrát i větším brankovým rozdílem. Již v prvním dějství jsme si vytvořili řadu brankových příležitostí, trefil se až Baroš těsně před odchodem do šaten. Ve druhé půli jsme k dobrému výkonu přidali i další branky. Dvakrát se trefil Kolařík a po brance přidali Vachník s Pechou. Hosté v závěru vsítili čestný úspěch. Hosté ve druhé půli nebyli nebezpeční a rychle jim ubývalo sil. Naše výhra tak mohla být i vyšší."

Pavel Janošík, činovník Val. Příkazy: „Ve Valašské Bystřici jsme se utkali v souboji o šest bodů s Rožnovem pod Radhoštěm. Bylo to velmi důležité utkání, které jsme absolutně nezvládli a zaslouženě prohráli , ale určitě nepanikaříme a po zápase s Valašskou Polankou, což bude poslední podzimní utkání, vše vyhodnotíme a rozhodneme se jak dál. Domácí nám dali lekci z produktivitu a spadlo jim tam skoro všechno. Za nás snížil až v samotném závěru Kušnier. Zápas o záchranu jsme ale neodehráli dobře a domácí vyhráli zaslouženě."

VAL. POLANKA - VAL. MEZIŘÍČÍ B 0:3 (0:2)

Jan Tajzler, činovník Val. Polanky: „Valašské Meziříčí začalo aktivně a po zásluze se již ve 3. minutě radovalo z vedoucí branky. Míč obdržel na dvacítku Vozák, obešel bránícího Trčku a prostřelil Nováka v brance Valašské Polanky. Hosté byli nadále aktivní v držení míče a Polančany zřídka pouštěli na obrannou polovinu. Postupně se však i domácí dostávali k ofenzivní snaze. Z minima maximum mohl těžit po výzvě Punčocháře Novák, ale jeho střela skončila mimo. Hosté byli střelecký aktivní, ale také jim chyběla k navýšení náskoku větší přesnost. Ve 33. minutě byl blízko z trestného kopu Gajdušek, ale jeho čas měl teprve přijít. Polančané mohli prokázat efektivitu ve 36. minutě, střelu z trestného kopu v podání Žídka brankář Hegar vyrazil pouze před sebe, Punčochář však z dorážky hlavičkoval mimo. V závěru první půle mohl ještě vyrovnání pro domácí obstarat po centru Stanislava Adámka Sívek, ale ve slibné pozici branku netrefil.

Po výměně stran byla na domácích cítit touha vyrovnat. Blízko k tomu měli již ve 49. minutě. Střídající Jiří Daněk přihrával na osamoceného Barana, polanský kapitán ale pouze trefil hostujícího brankáře. Vzápětí přišla červená karta pro hostujícího Josefa Sušně. Ihned z trestného kopu Polančané rozehráli, Tomšů poslal míč na Barana, který střílel na branku hostů, ale Heger byl připraven zasahovat.

Zbytek přesilové hry už Polančanům nic nepřinesl. Naopak hosté z Valašského Meziříčí ukázali kvalitu a dokonale trestali chyby domácích. V 56. minutě měl problémy v rozehrávce Ondřej Adámek, napadající Juřík na nic nečekal a po zisku míče přeloboval střídajícího brankáře Kolínka. Valmez se pohodlně bránil i v početní nevýhodě, navíc pohodu hostů prezentoval v 77. minutě přesnou střelou z dvacítky Gajdušek a tři body tak putovaly na sever Valašska."

DOL. BEČVA - VIGANTICE 3:3 (2:3)

