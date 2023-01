„Mít o tolik více a být mezi šesticí nejlepších, byli bychom spokojení. Tak nás čeká ne zrovna snadné jaro,“ připouští trenér Jablůnky. Milan Gajdůšek, jenž u prvního týmu působí šestým rokem. „Hrajeme s tím a na co máme. To jsou naše možnosti,“ pokrčil smířlivě rameny 70letý bývalý profesionální trenér, jenž v minulosti pět let vedl druholigový Přerov, či působil v HFK Olomouc.

Druhé lednové úterý se jeho svěřenci opět potkali ke společné přípravě. Žádný přetlak v kabině se nekonal, složení a počet byly tradiční. „Vzhledem k tomu, že naše tradiční kvalitní kvarteto fotbalistů k nám dojíždí jen na předzápasový trénink z Frýdku-Místku, další pracují na směny, studují, sešlo se nás něco málo přes deset hráčů. To není špatné číslo, jsme na něj tady zvyklí, umíme v tomto počtu pracovat,“ potvrzuje zkušený trenér, stejně jako je rád, že kvalitní, ale současně úzký kádr nikdo během zimní pauzy neopustil. „Nevím o nikom. Ztrátou je zranění Murína, jehož čeká operace, plastika kolena,“ upřesnil.

O to větší radost v Jablůnce mají, že dokázali do svého středu zlákat dva kvalitní fotbalisty. „Jindřicha Rolka ze Vsetína, jenž by měl vyztužit a zrychlit hru defenzivy. Mezi tyčemi nám pro změnu pomůže mladý brankář Valašského Meziříčí Martin Petrnek. Další hráče nepotřebujeme, nehledáme. Pokud nám bude přát zdraví a štěstí, okolo osmnáctky hráčů včetně dvou dorostenců je to velmi dobrý základ pro kvalitní odvetnou část,“ míní Gajdůšek.

Jablůnka se připravuje výhradně ve svých podmínkách. „Žádné soustředění v plánu nemáme. Čekají nás čtyři přípravné duely – Kopřivnice, Hutisko, Velké Karlovice a Vigantice,“ vyjmenoval trenér, jehož tým, už má v nohách dva duely s Leskovcem (8:1 a 5:5). „Ideální protivníci, kteří prověří naši připravenost a sílu pro jaro!“

Cíle pro odvetnou část jsou jasné. „Vyhnout se záchranářským starostem, hrát pěkný fotbal, v klidném středu a zabudovávat mladé hráče typu Slováčka či Kovalčíka. Nemáme postupové ambice! A kdo vyhraje naši soutěž? Dolní Bečva, jen nejlepší, mají nejkvalitnější kádr,“ dodal rozhodně trenéír Fotbalistů Jablůnky Milan Gajdůšek.