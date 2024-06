/ROZHOVOR/ Jenom jeden rok trvala krátká epizoda fotbalistů Sokola Hovězí ve vsetínském okresním přeboru. Ti zde své soupeře doslova předběhli o parník. Navíc v minulém kole si hráči Hovězí připsali historicky rekordní výhru, když roznesli tým z Jarcové 15:0. Trenérem celku z Hovězí je Radim Malaník, který ještě nedávno střežil jeho svatyni a přesunul se pak do role trenéra.

Fotbalisté Hovězí o víkendu porazili Jarcovou 15:0 a potvrdili svou suverénní pouť okresním přeborem za návratem do I. B třídy. | Foto: archiv klubu

Jak mladý kouč hodnotí spanilou jízdu jeho svěřenců v okresním přeboru a zda má jeho současný tým parametry na vyšší soutěž, se můžete dočíst níž v našem rozhovoru.

Blahopřejeme, vsetínským okresem jste projeli jako nůž máslem. Bylo to opravdu tak jednoduché?

Moc děkujeme za gratulaci k postupu. Vsetínský okres byl pro náš klub vyloženě restart, kdy jsme měli samozřejmě za cíl postoupit zpět do I. B třídy.

Před posledním kolem máte náskok osmnácti bodů. Jen ve čtyřech duelech jste nevyhráli. Ve kterých zápasech to bylo?

Prohráli jsme zatím jen jeden zápas a to s Krhová /Val. Meziříčí C - pak máme tři remízy s Novým Hrozenkovem/Velkými Karlovicemi B, Jarcovou a Stříteží/Hrachovcem B. Do konce soutěže pak zbývá odehrát už jen poslední kolo.

Vloni jste sestoupili z I. B třídy. Změnil se hodně váš současný kádr?

Po sestupu jsme si v klubu řekli, že náš cíl je jasný a to vrátit se okamžitě zpět. Současný tým se velice nezměnil, jen jsme posílili o dva hráče.

Kdo patří k největším tahounům týmu? Kteří hráči vás nejvíce potěšili?

Těžko říct, kdo je největší tahoun, v týmu je dost tahounů, každý má v týmu nějakou pozici…(smích) A všichni udělali velký pokrok! Tým je silný a má co nabídnout. V průběhu sezony mě potěšili všichni hráči!

V minulosti jste za Hovězí i chytával. Dostal jste se letos do branky?

Do brány se už jen tak nepodívám, protože mi to nedovolí zdraví.

Budete svůj tým ještě posilovat nebo už má parametry na I. B třídu?

Tým má kvalitu na vyšší, krajskou soutěž. I tak máme v plánu tým posílit, ale uvidíme v letní pauze, pokud se nám podaří všechno vyřešit.

Jste rodák ze Štítné nad Vláří. Sledujete výkony svého klubu v krajském přeboru? Jak si vedou?

Výkony svého mateřského klubu samozřejmě bedlivě sleduji, zaslouženě jim patří umístění v horní polovině tabulky! Ještě lepší je, že dostávají prostor převážně odchovanci, což se o ostatních týmech krajského přeboru říct nedá. Klobouk dolů!

Jaké máte zázemí na Hovězí? Chystáte ještě nějaké úpravy vašeho areálu Na Kaštýle?

Máme opravdu pěkné zázemí! Vybudovali jsme si nové střídačky a chystají se ještě další velké věci! (smích)

Kdo byl vašim největším soupeřem v tomto soutěžním ročníku OP?

Z mého pohledu byů největším soupeřem tým, který nás jediný porazil - a to Krhová!

O víkendu jste vyhráli s Jarcovou 15:0. To není příliš obvyklý výsledek v okrese…

To opravdu není, kluci si utkání užili a jsme za vysoké vítězství rádi. Díky tomu navíc tým splnil sezonní výzvu – přesněji osmdesáti nastřílených branek.

Hned tři hráči v tomto utkání nasázeli hattrick. Zažil jste to už někdy?

V mužské kategorii jsem to opravdu nikdy nezažil! Všichni si to parádně užili a samozřejmě jim tímto gratuluji a těším se, že v kabině bude opět plný bar! (smích)

Jak probíhaly postupové oslavy?

Postupové oslavy si užíváme už od 12. května, kdy bylo jasné, že skončíme první. Teď v sobotu nás čeká zápas v Ústí u Vsetína, kde nám budou předávat pohár vítěze okresního přeboru, takže oslavy vypuknou naplno i s našimi věrnými fanoušky!

Povedete mužstvo i v příští sezoně, tedy v I. B třídě?

Jako trenér zůstávám dál u týmu, není důvod nic měnit. Jako u České reprezentace! (smích)

Jak tedy vidíte výsledky české reprezentace na nadcházejícím Euru v Německu?

Dokonce mám v plánu šampionát navštívit. I proto doufám v postup ze skupiny a v ty nejlepší výsledky. Jsem tak připraven pořádně fandit!

PETR KOSEČEK