/KRAJSKÝ PŘEBOR, FOTOGALERIE/ Ve šlágru úvodního jarního kola krajského přeboru, duelu nováčků slavili úspěch fotbalisté Spartaku Hluk, kteří po skalpu Hrachovce a odloženém zápase Kvasic v Bystřici pod Hostýnem se vyhoupli do čela.

Fotbalisté Hluku (fosforové dresy) ve šlágru 14. kola krajského přeboru Zlínska zdolali vedoucí Hrachovec 3:2. | Foto: Deník/Libor Kopl

SPARTAK HLUK – HRACHOVEC 3:2 (2:0)

Václav Uhlíř, trenér Hluku: „Jsme rádi, že jsme porazili první tým tabulky. Kluci zaslouží pochvalu, ale závěr zápasu musíme odehrát jinak. Vedli jsme už 3:0 a měli další šance, které měli skončit gólem. Místo toho, abychom přidali další branky a bylo po zápase, tak jsme si konec sami zkomplikovali inkasovanými brankami a až do poslední vteřiny se třepali o výsledek, což je neskutečné. Kluci si mysleli, že je hotovo, ale fotbal se hraje devadesát minut. Vadí mi laxnost v zakončení, což je naše slabina. Hrachovec ale ukázal svoji kvalitu, nebyl to v žádném případě jednoduchý soupeř. Pořád pro mě společně s Kvasnicemi zůstává hlavním favoritem na postup. My jsme byli až na Kuklu kompletní.“

Dušan Janošek, trenér Hrachovce: „Pro diváky to byl velmi dobrý zápas na super připraveném trávníku. Domácí byli prvních dvaceti minut lepší a zaslouženě šli do vedení. My jsme se nemohli dostat do tempa. Postupem času jsme hru trošku vyrovnali, vypracovali si dvě šance, ale nedali jsme. Hra se po změně stran přelévala z jedné strany na druhou. Po třetím inkasovaném gólu jsme to nezabalili a bojovali až do konce. Dvěma brankami jsme závěr zdramatizovali a nakonec jsme mohli i srovnat, ale domácí vyhráli zaslouženě. My máme strašně moc zraněných hráčů, což se projevilo na našem výkonu. V Hluku nebyli Bodnia, Heřmánek a Miroslav Varga, navíc nedohrál ani Pokorný, který má svalové problémy. Pro nás porážka nic neznamená. Mě těší ten závěr, že jsme to nevypustili a že jsme konec zdramatizovali.“

Branky:13. a 75. Sopůšek, 9. Skovajsík – 86. Malý z penalty, 92. Žák. Rozhodčí: Rybka – Filgas, Vitásek. Diváci: 250.

SLUŠOVICE - BRUMOV 1:2 (0:0)

Jan Večeřa, trenér Slušovic: „

Alois Kachlík, trenér Brumova: „Do Slušovic jsme jeli s jasným cílem, dobře vstoupit po kvalitní přípravě do jara a nejlépe si odvést nějaký bod. První poločas byl z naší strany dobrý, opticky jsme byli lepším týmem, ale hrálo se spíše mezi vápny. Skóre v druhém poločase otevřel Bublák, kdy jeho střelu tečoval obránce Slušovic a brankář byl bezmocný. Druhé brance předcházela po centru Bůbely jasná ruka v pokutovém území a Chovanec s přehledem proměnil pokutový kop. V poslední půlhodině jsme se začali bát o výsledek a hráli nervózně. Domácí ze závěrečného tlaku vytěžili jednu branku a tak jsme si mohli odvést tři body. Kluci po celé utkání plnili taktické pokyny a bojovali, zaslouží pochvalu.“

Branky: 78. Divoka - 53. Bublák, 61. z pen. Chovanec.

LUHAČOVICE – NEVŠOVÁ 2:1 (1:0)

Martin Bernátek, trenér Luhačovic: „Bylo to derby jak má být. Byly tam šance, góly, emoce. K tomu se přidali diváci, kteří vytvořili skvělou atmosféru, za co jim děkuji a věřím že se jim zápas líbil.

Od začátku měl zápas tempo. Již v první minutě jsme mohli jít do vedení po chybě hostujícího brankáře, ale nedokázali jsme trefit odkrytou bránu. Naopak hned vzápětí zahrozili hosté, kdy se ocitl osamocen před našim brankářem hostující útočník, ale taky neproměnil. Zbytek poločasu byl jak na houpačce, hra se přelívala ze strany na stranu. Hosté hrozili převážně ze standardních situací, které mají velmi dobře nacvičeny. Naše snaha byla o rychlé kontry a to se nám dokonale povedlo ve 42.min kdy se po naší rychlé akci prosadil George, 1:0.

Když už jsme si mysleli že je konec poločasu, přišla chyba našeho zadáka a zkušený Švach směřoval sám na naši bránu. Naštěstí nás podržel brankář Kuba Slovák, který šanci chytil a tak jsme šli do kabin s vedením 1:0. Vstup do druhé půle se nám povedl, dobře jsme kombinovali a vytvářeli jsme si šance. Bohužel ani Slobodian ani Hruboš své vyložené šance neproměnili. Od 60. min Nevšová přebrala iniciativu a standardních situací přibývalo. V 67.min se po jedné z nich prosadil R. Demjan, 1:1. Jsem rád že nás tahle branka nepoložila a vrátili jsme se k aktivní hře. A to vedlo v 81. min. k vítězné brance, kdy Zoubek ideálně uvolnil George a ten se nemýlil, 2:1.“

Vladislav Durďa, trenér Nevšové: „Pro nás je to krutý výsledek, minimálně bod jsme si zasloužili. Na první zápas sezony jsme hráli velmi dobře, dařila se nám eliminovat kvalitní hra Luhačovic. Měli jsme v zápase několik gólovek, ale regulérní branku jsme nedali, na rozdíl od dvou brejkových akcí domácích. I za stavu 1:0 jsme chtěl výsledek strhnout, hrát na vítězství, věřili jsme si. Dokonce se nám podařilo vyrovnat, ale trefa na 1:1 nám pro faul na brankáře nebyla uznána. Až příliš jsme chtěli vyhrát a to nás ve finále stálo body, rozhodla větší efektivita Luhačovic. I přes ztrátu bodů mě těší, že jsme výrazně přispěli k líbivému kvalitnímu fotbalu, který se fanouškům musel líbit. Nyní to musíme doma se Štítnou zlomit. Pokud podáme stejný výkon, jako v pátek, věřím v náš úspěch!“

Branky: 42. Danquah, 81. Danquah - 67. Demjan.

BORŠICE – FRANCOVA LHOTA 3:1 (1:1)

Pavel Kučera, trenér Boršic: „Samotný úvod patřil jednoznačně nám, kdy jsme soupeři téměř nic nedovolili a naopak my jsme si vytvořili několik slibných příležitostí, bohužel zakončení nebylo dobré. Po necelé čtvrthodině jsme naopak doplatili na vlastní ležérnost a do vedení šla po proměněné penaltě Francova Lhota. Kluci dál pokračovali v naší trpělivé hře a po půlhodině a pěkné kombinaci jsme se dočkali vyrovnání. Po přestávce se obraz hry nezměnil, byli jsme lepší na míči, protivník se pokoušel prosadit z brejků a nákopů. Odměněni jsme byli po necelé hodin hry vedoucí brankou, abychom se v 66. minutě dočkali po chybném odkopu a pohotové střele Sedláčka z 35 metrů uklidňujícího třetího gólu. Závěr nebyl z naší strany ideální, vlastní ležérností jsme dovolili Francově Lhotě několik standardek, trmy-vrmy, které jsme ale i se štěstím a uměním brankáře Popelky ustáli. Za vítězství jsme šťastní, pro nás důležité tři body se startem jara.“

Mojmír Jaroš, trenér Francovy Lhoty: „Porážka je pro nás krutá! Na kvalitním terénu jsme začali dobře, z penalty se dostali do vedení a měli i další šance. Bohužel nás poznamenala branka do šatny. I po přestávce jsme se snažili, měli šance, ale branky už střílely jen Boršice. Po celý čas jsme si vytvářeli šance, ale doplatili jsme na nepřesnou koncovku.“

Branky: 32. Cigoš, 57. Šmít, 66. Sedláček - 12. z pen. Chmela.

MORKOVICE – OSVĚTIMANY 4:1 (1:0)

Miroslav Bednařík, trenér Morkovic: „Velká spokojenost i s výsledkem, ale i s předvedenou hrou. Velmi silného soupeře jsme porazili díky výbornému týmovému výkonu. Osvětimanům jsme hodně komplikovali hru naším dobrým pohybem a zdravou agresivitou. Jsem spokojen s aktivní obranou, rychlým přechodem do útoku a výborným řešením koncovky. Když v 74. minutě Petr Holoubek upravil na 4:0, bylo rozhodnuto. Jeden gól dal Žourek, a velmi důležité byly první dvě trefy Dominika Knapa. Jsem moc rád, že nám vyšel vstup do jarní části sezony. Za předvedený výkon jsem pochválil každého jednoho hráče.“

Rene Křemeček, asistent trenéra Osvětiman: „Vstup jsme měli velmi dobrý, drželi jsme domácí na jejich polovině a ve všech směrech byli lepší. Na našeho Tomaštíka byla jasná penalta, kterou k údivu všech neviděla jen trojice rozhodčích! Poté stejný hráč neproměnil vyloženou šanci, aby poté platilo pořekadlo - Nedáš dostaneš - a domácí z jediné šance prvního dějství šli do vedení. Druhý poločas jsme drželi míč na našich kopačkách, ale bez nápadu směrem dopředu. Naopak domácí chytrou defenzivní taktikou čekali na naše chyby, kterých jsme se dopouštěli a po nich vyráželi do smrtících gólových brejků. Výsledek je pro nás velmi krutý…“

Branky: 33. a 58. Knap, 61. Žourek, 74. Holoubek - 89. Zapletal.

ŠTÍTNÁ N. VL. - NAPAJEDLA 2:2 (0:1)

Josef Miklas, trenér Štítné n. Vl.: „Remízu bereme. V první půli byli hosté lepší, více na míči, po naší hrubici dali jednu branku. Ani my nebyli bez šance, ale své tři sóla jsme neproměnili. Když jsme si chvíli po přestávce dali po standardce vlastní gól, nevypadalo to s námi dobře. Po přeskupení řad jsme začali mít tlak a navrch, neproměnili jsme tři velké možnosti. Až dva slepené góly v závěru nám přinesly cenný bod, který bereme.“

Zdeněk Horňák, trenér Napajedel: „Tento výsledek bude opět patřit mezi ty co nás budou mrzet. První poločas si domácí vytvořili spoustu brankových šancí a jen díky našemu brankáři se jim nepodařilo vstřelit gól. Byli jsme to naopak my kdo se ujal vedení a poločas jsme vyhráli. Vstup do druhé půle vyšel opět nám a po rohovém kopu jsme navýšili vedení. Domácí potom prostřídali, vsadili na nakopávané míče což jim vyšlo.. Paradoxně jsme to mohli být zase my kdo v závěru mohl strhnout vítězství na svoji stranu ale ve vyložené šanci jsme selhali.“

Branky: 82. Struhař, 83. Kořenek - 13. Foral, 50. vlastní (Hnaníček).

Utkání Bystřice p. H. - Kvasice bylo kvůli nezpůsobilému terénu odloženo na středu 29. května (17.00).

1. Sp. Hluk 14 9 2 3 40:14 29

2. Hrachovec 14 9 1 4 43:17 28

3. Kvasice 13 9 1 3 35:22 28

4. Luhačovice 14 7 4 3 28:16 25

5. Štítná n. Vl. 14 6 4 4 22:22 22

6. Napajedla 14 6 3 5 23:27 21

7. Brumov 14 6 1 7 25:23 19

8. Slušovice 14 5 3 6 25:24 18

9. Boršice 14 5 3 6 25:25 18

10. Nevšová 14 5 2 7 20:29 17

11. Morkovice 14 4 5 5 23:39 17

12. Osvětimany 14 4 4 6 25:34 16

13. Bystřice p. H. 13 4 0 9 23:38 12

14. Franc. Lhota 14 1 1 12 14:41 4