Aktualizujeme

„Uvědomujeme si, že většinu zápasů počasí, respektive déšť odloží, ale od plošného odkladu jsme upustili. I kvůli tomu, že už na náhradní listopadový termín je odloženo už tak dost utkání,“ vysvětlil stanovisko Zlínského Krajského fotbalového svazu šéf sportovně-technické komise Stanislav Travenec.

„Očekávám, že tam, kde mají umělku asi pro odehrání zápasu udělají maximum. Platí ale, že musí dojít k dohodě obou oddílů. Pokud se dohodnou na odkladu, uvedou to do informačního systému FAČR. To bude závazné, stejně jako najít náhradní termín,“ upozornil Travenec.

OFS UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Na Slovácku počkají na definitivní verdikt do pátečního poledne. „Již ve čtvrtek po obědě nám volali zástupci řady klubů, že už nyní mají podmáčená, nezpůsobilá hřiště. Je jasné, jak to bude vypadat na pažitech po dvou třech dnech deštivého počasí. Hrací plochy nemají kvalitní podklady jako ty ligové, profesionálních klubů,“ konstatoval předseda Okresního fotbalového svazu Uherské Hradiště František Miko.

Scénáře řešení seniorskýc soutěží jsou tak nyní pouze dva. „Nejreálnější je, že se celé kolo odloží na nejbližší termín po skončení podzimní části – tedy první listopadový víkend. A nebo se plošně nadcházející kolo nezruší, ale bude na zvážení oddílů, zda se utkání sehraje,“ říká šéf kopané na Slovácku.

V jednom ovšem vedení OFS Uherské Hradiště již rozhodlo. „Mládežníci v tomto počasí a na tak těžkém terénu hrát nebudou, zde celé kolo odkládáme! Na prvním místě je totiž zdraví, nechceme, aby se děti hned z kraje nového roku zbytečně nachladily, v horším případě zranily. Hrát nyní dětem fotbalově nic nedá, jen se najezdí zbytečné kilometry a bude se plýtvat energií,“ vysvětlil Miko.

Jeden velký odklad, celého kolo, zase tak velké problémy svazu neudělají. „Hrát uprostřed týdne nechceme, drtivá většina hráčů studuje, pracuje. Zatím je jasný jednotný termín po skončení podzimní části,“ potvrdil předseda. „Osobně jsem něco podobného nezažil. V roce 1997 byly záplavy v červenci, to se soutěže nehrály, a i tak byl pak velký problém hřiště zasažená povodní opět zprovoznit. Snad nás taková hrůza v regionu nečeká, ale nebude to snadné,“ připouští.

OFS VSETÍN

Naopak před čtvrtečním odpoledním zasedáním mají téměř jasno na Vsetínsku. „U nás půjdeme obráceně – celé kolo zrušíme a necháme na oddílech, pokud chtějí utkání na svou zodpovědnost odehrát, například na hřištích s umělým travnatým povrchem. Své rozhodnutí nám ale musí na svaz sdělit do páteční 12. hodiny!“ zdůrazňuje sekretář a předseda STK OFS Vsetín Pavel Březík.

„I zde máme v plánu odehrát toto kolo po skončení oficiální podzimní části. Některé soutěže tak učiní na konci října, ostatní na začátku listopadu,“ dívá se do kalendáře Březík.

Také pro Valašsko je tato situace výjimečná. „Určitě z optiky podzimní části. Co si pamatuji, tak před nějakými deseti lety jsme složitější situaci zažili na jaře, kdy nás sníh a mrazivé počasí přinutily odložit okolo čtyř kol!“ doplnil Pavel Březík.

OFS KROMĚŘÍŽ

Na Kroměřížsku, kde dlouhodobě z celého zlínského kraje počasí nejvíce přeje fotbalu, si předseda STK Aleš Pumprla nechal čas na rozhodnutí do pátečního poledne. „Spolu celou situaci konzultujeme, ale rozhodující slovo má předseda STK,“ zdůraznil šéf kopané na Kroměřížsku Libor Kopčil. „Osobně bych v tento výjimečný čas zrušil všechna utkání plošně. Ve hře je ale varianta, že si kluby sami rozhodnou, které duely se odehrají. Zítra v poledne pošleme všem klubům email, kde jim sdělíme naše finální rozhodnutí,“ dodal rozhodně předseda OFS Kroměříž.

OFS ZLÍN

Na Zlínsku se vedení svazu rozhodla pro radikální řešení. "Nechceme ohrozit zdraví hráčů, zničit fotbalové terény proto jsme se rozhdoli pro odklad celého kla a to jak zápasy kategorie mužů, tak i mládeže," stručně konstatoval sekretář a předseda STK OFS Zlín Dušan Krajčovič.