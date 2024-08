Nymburský deník už několik let sleduje úspěšnou sportovní kariéru nymburského…

Josef Mikula, trenér Ratiboře: „Ve Vlachovicích jsme odehráli velmi dobré utkání a byli jsme lepším týmem. V první půli se diváci branky nedočkali, my jsme neproměnili dvě velké šance. Z kraje druhé půle nás poslal Mikula do vedení. Poté jsme mohli své verení navýšit, ale dvakrát jsme trefili brankovou konstrukci. Domácí dvacet minut před koncem z pokutového kopu srovnali. V závěru jsme mohli výhru strhnout na naši stranu, ale brankář domácích byl pozorný. Při troše štěstí jsme si mohli odvézt všechny tři body, škoda neproměněných šancí, kterých jsme si vytvořili více, než domácí celek."

Jan Bobot, trenér Vlachovic: „První poločas jsme nebyli moc aktivní, stejně jako hosté. Zapříčinilo to velké horko. Jako první si své šance vytvořili hosté v první půlce šli do dvou samostatných úniků oba ale zneškodnil půjčený brankář ze Slavičína Tomáš Pjajko. Za jeho výkon i přístup k zápasu bych mu chtěl poděkovat. Druhý poločas začali taky lépe hosté a šli ve 47.minutě do vedení. Chvíli poté dali hosté dvakrát tyč. A následovala naše akce kdy Bartoš ze střední vzdálenosti trefil břevno. Podařilo se nám srovnat v 70.minutě z penalty Bartošem. Za vyrovnaného stavu už nebylo moc šancí a zápas skončil remízou, kterou i tak bohužel musíme brát v domácím prostředí, poněvadž hosté si vytvořili v zápase více šancí."

POLIČNÁ - VESELÁ 1:4 (1:3)

Jakub Kapusta, trenér Poličné: „Vítězství hostů z Veselé je naprosto zasloužená. Zejména v první půli nás přehrávali. Sice se nám podařilo po půlhodině hry Žnivou srovnat, ale to bylo z naší strany vše. Veselá pak kontrolovala hru a mohla přidat další branky. V kombinované sestavě jsme na svého soupeře nestačili a tan byl lepší ve všech herních činnostech."

Tomáš Dujka, trenér Veselé: „Na půdě Poličné jsme odehráli velmi kvalitní utkání a po zásluze si připisujeme tři body. Stále se totiž seznamujeme s novou soutěží a také nevíme co od svých soupeřů a také od nového prostředí máme očekávat. Ve dvacáté minutě si domácí vstřelili vlastní branku. Pak jsme trošku polevili a domácí ve 28. minutě srovnali. Do půle jsme ale ještě dvaktát udeřili. Nejprve se prosadil ve 39. minutě Szivák a v nastavení první půle také Janíček. Stejný hráč pečetil po hodině hry naši výhru. Ta mohlo být i vyšší, ale několik šancí jsme neproměnili. Mužstvo podalo soustředěný výkon a vstup do valašské 1. B třídy se nám podařil. V dalším kole hostíme v derby tým z Kostelce u Zlína a budeme chtít potvrdit body z Poličné."

Branky: 28. Žniva - 46. a 60. Janíček, 21. vlastní (Oszelda), 39. Szivák.

SLUŠOVICE B – VAL. PŘÍKAZY 4:5 (2:2)

David Mikel, trenér Slušovic: „Utkání s Valašskými Příkazy, které sestoupily z 1. A třídy přineslo devět branek, bohužel z toho pět v naší siti. Vyšel nám úvod utkání a již v 11. minutě Krystek skóroval. Hosté ale dokázali výsledk otočit v 19. a ve 30. minutě. Těsně před odchodem do šaten Hrnčiřík vyrovnal na poločasových 2:2. Ofenzívní představení pokračovalo i po přestávce. Vše podstatné se pak odehrálo v posledních patnácti minutách. Krystek nás poslal do vedení , ale hosté o minutu později srovnali. Deset minut před koncem se hosté ujali vedení, které ještě navýšili. V závěru snížil Bednařík, na vyrovnání nám již nezbylo více času. Nepodařilo se nám uhlídat především Slováka Ďurkecha, který zaznamenal hattrick. Prohrou jsme jen podtrhli černý víkend, neboť se nedařilo ani slušovickému A týmu."

Václav Vobořil, trenér Val. Příkaz: „Od začátku se hrál otevřený fotbal, v zápase jsme viděli mnoho šancí a obratů. První poločas jsme měli dost šancí na to, abychom si vypracovali nějaký náskok. Místo toho jsme dostali na konci poločasu z penalty na 2:2. Po chybě ve středu hřiště se soupeř ujal vedení, naštěstí jsme ihned srovnali a poté přidali dva góly. Klasicky jsme si zbytečnou chybou na konci zdramatizovali zápas. Naštěstí jsme závěrečné nákopy odvrátili a připsali si tak první vítězství v této soutěži."

Branky: 11. a 75. Krystek, 45. z pen. Hrnčiřík, 89. Bednařík – 30., 76. a 87. Ďurkech, 19. Baránek, 80. Gargulák.

BYLNICE - HOŠŤÁLKOVÁ 3:0 (1:0)

Zdeněk Minarčík, činovník Bylnice: „Od první minuty jsme byli lepším týmem. Hráli jsme poctivě zezadu a hostům prakticky nepůjčili míč. V Již v 19. minutě krásnou střelou ze třiceti metrů trefil po zranění hrající Macků břevno a míč jasně skončil v bráně, což viděli všichni, kromě rozhodčího. Dál jsme se tlačili do brány, ale bohužel bez gólového efektu. Hosté hrozili z ojedinělých brejků, se kterými si poradila obrana a nebo brankář Křížek. Ke konci poločasu se nám nakonec podařilo vstřelit branku, kdy z pravé strany nasrvíroval Mikuš míč na nohu Hudečka, který bez problémů skóroval. Druhý poločas probíhal stejně, jen hosté se víc osmělili a jen díky své nemohoucnosti nevstřelili vyrovnávací branku. My jsme díky Šatkovi přidali druhý gól a bylo prakticky rozhodnuto. V obrovském vedru všem docházely síly, přesto jsme ještě po rohu dali gól, kdy Lukšík vyskočil nejvíš a hlavou zvýšil na 3:0. Naše výhra je tak naprosto zasloužená."

Petr Špaček, trenér Hošťálkové: „V prvním poločasu to bylo poměrně vyrovnané utkání, několik příležitosté si vytvořily oba týmy. Po půlhodině hry jsme však inkasovali branku. Srovnat do půle se nám už nepodařilo. Ve druhém dějství jsme chtěli s výsledkem ještě něco udělat, ale domácí přidali v 56. minutě druhou trefu. Zkusili jsme zápas ještě zdramatizovat. Domácí si ale výhru pohlídali, navíc deset minut před koncem po standardní situaci jsme inkasovali potřetí a bylo definitivně rozhodnuto."

Branky: 29. Hudeček, 56. Šatka, 81. Lukšík.

KOSTELEC - BRUMOV B 4:3 (2:1)

Petr Velikovský, hráč Kostelce: „Proti Brumovu jsme odehráli velmi kvalitní utkání a přispěly k tomu oba celku. Diváci viděli nakonec sedm branek, výhru našeho celku a museli odcházet spokojeni. V úvodu se hrála vyrovnaná partie, my jsme hrozili především po pravé straně, který tahal mladíček Jaroš. Po jedné z jeho akcí a po faul na něj jsme kopali penaltu, kterou Matějka proměnil. Slavili jsme však příliš dlouho a o dvě minuty později hosté po rohovém kopu využili naší nepozornosti a podařilo se jim srovnat. Kvalitní utkání pokračovalo i nadále. Opět po akci agilního Jaroše jsme po faulu na kanonýra Dočkala kopali v samotném závěru první půle druhou penaltu a tu Matějka s přehledem znovu proměnil.

Ve druhém poločasu jsme si chtěli na svého soupeře počkat a chtěli jsme spoléhat na rychlé brejky. Po centru z pravé strany se v 56. minutě prosadil Dočkal a to jsme už vedli o dvě branky. Dvacet minut před koncem Matějka zkompletoval hattrick. To už vypadalo s našimi akciemi na výhru velmi nadějně. Hosté to však nezabalili a patnáct minut před koncem zkorigovali na 4:2. V závěru jsme si zápas zkomplikovali a hosté dali v 88. minutě kontaktní branku. V závěru sahali dokonce po vyrovnání, ale tentokrát při nás stálo štěstí. Cennou výhru s kvalitním protivníkem jsme tak uhájili a jsme za ni hodně rádi."

Miroslav Vaněk, trenér Brumova B: „První domácí utkání s Poličnou jsme měli odloženo až na listopad a tak jsme čekali, jak dopadne naše premiéra v Kostelci. Ta se nám však příliš nevydařila a odjeli jsme bez bodu. Na první branku domácích z penalty jsme dokázali rychle zareagovat Macháčem. Domácí si ale těsně před pauzou zajistili poločasové vedení opět brankou z pokutového kopu. Ve druhé půli jsme tahali za kratší konec. Domácí postupně své vedení navýšili na 4:1, předtím jsme ale netrefili prázdnou branku. Patnáct minut před koncem se trefil Macháč podruhé. V samotném závěru Fojtík snížil na jednobrankový rozdíl. Domácím už docházeli fyzické síly. V závěru jsme mohli dokonce srovnat. Ale domácí těsnou výhru uhájili. Byli bojovnějším týmem a projevili větší vůli po vítězství. Nám se hra příliš nedařila a nebyli jsme ve své kůži. V sobotu hostíme v místním derby Bylnici a musíme se připravit daleko lépe a konečně chceme svého rivala porazit."

Branky: 19. z pen., 44. z pen. a 69. Matějka, 53. Dočkal - 21. a 75. Macháč, 88. Fojtík.

DALŠÍ VÝSLEDKY 2. kola: Choryně - Hovězí 4:3 (54. Landa, 57. Landa, 75. Horák, 78. Horák - 25. Zádilský, 45. Kocurek, 87. Štrbík), Jablůnka - Halenkov. 1:1 (28. Furmánek - 7. z pen. Vojtášek).

PETR KOSEČEK