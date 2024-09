„Začátek sezony jsme měli špatný, nedávali jsme branky. Teď mi přišlo, že jsme si šancí více vážili, využili jsme každou příležitost. Prvních pět branek jsme vesměs vstřelili do prázdné branky. Dostali jsme krásné nahrávky po kombinačních akcích. Mělo to formát,“ usmívá se zkušený střelec, bývalý hráč Vigantic.

Sedmé kolo bylo vinou povodní přeloženo. Měli jste po 14 dnech větší chuť do fotbalu?

Určitě ano! Pořádně jsme ani nemohli trénovat, jen lehce v pátek před zápasem. V týmu navíc propukla marodka, byli jsme nachlazení, přišlo nás málo. Kvůli horšímu začátku sezony byl na nás od lidí a místních fanoušků větší tlak. Dříve jsme vyhrávali, teď nám to tolik nešlo. Snad jsme jim to tímto trochu vrátili.

Při vítězství 10:2 jste vstřelil pět gólů. Čím to, že vám zápas tak sedl?

Ve Viganticích jsem dříve hrál, tento zápas pro mě hodně znamená. Je to pro mě jedno z největších utkání sezony, srdcová záležitost. Prakticky odtud pocházím, mám tam rodinu. O to je to pro mě vypjatější. Před zápasy nikdy nejsem nervózní, před Viganticemi ano. Svazuje mě to, upřímně v těchto utkáních trpím- Teď se mi navíc tolik nedařilo, konečně mi to tam napadalo. Hodně mi to zvedlo sebevědomí. Snažil jsem se to přenést i na ostatní kluky.

Když to vezmeme s nadsázkou – můžete se do Vigantic vůbec ještě vrátit?

Je to docela citlivá otázka! (úsměv) Do klubu se ale vracet neplánuji. Věk už přeci jen přibývá, zdraví je pro mě důležité. Někdy hraju i přes bolesti. A do obce? Po zápase jsem s kluky poseděl, nepatřím k těm, co by se sbalili a jeli hned pryč. Popili jsme, dali štamprli. Zápas jsem si vyříkali. Navíc si myslím, že mě tam mají rádi. (úsměv)

Doplatíte se v kabině po pěti brankách?

Bude to náročné! Kdybych dal ještě jeden gól, tak bych to měl vážně hodně drahé. (se smíchem) Do kabiny samozřejmě něco donesu, všude je to stejné.

Už jsme nakousli téma Vigantic. Potkal jste se i legendárním Milanem Barošem, viďte?

V první sezoně za Vigantice tam ještě Bary nehrál, druhou už ano. Zažil jsem s ním krásné zápasy. Když se vracel, tak na utkání s Juřinkou přišlo přes tisíc lidí, včetně těch ostravských. Hosté to tehdy odnesli debaklem (8:1), sám jsem dal dva góly. Nakonec jsem vedle něj odehrál přibližně půl sezony.

Jaký je podle vás?

Rozhodně je to borec na správném místě. Znám ho nejen jako fotbalistu, ale také člověka. Byla pro mě velká čest si s ním zahrát, vhlížel jsem k němu. V kariéře toho hodně dokázal. Když jsem byl menší, sledoval jsem ho v televizi, byl to můj velký vzor. Nosil jsem dres s jeho jménem. Navíc znám i jeho rodinu. Zrovna nedávno jsem se s ním bavil.

Za necelý měsíc vás čeká derby s Horní Bečvou. Jak se na zápas těšíte?

Bude to první vzájemné utkání po delší době. Horní Bečva má obrovský lauf, chodíme ji pozorovat. Známe hodně jejich hráčů, nastupují tam mladí, běhaví kluci. Bude to velký zápas, obrovské derby! Přijde asi masakr diváků. Zažijeme emočně vypjatý duel. I. A třída skupina A díky postupu Horní Bečvy získala na velké atraktivitě.

Kolik odhadujete diváků?

Dobře si pamatuji zápas s Dolní Bečvou, na který v minulosti přišlo přes tisíc diváků. Máme menší tribunu, fanoušci jsou pak kolem zábradlí. Věřím, že bude ohromná atmosféra. Jak se tam lidé vměstnají, bude to vypjaté. Je tam velký kontakt s diváky. Takový téměř nikde nenajdete.