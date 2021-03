„Takovou dlouhou dobu bez fotbalu jsem samozřejmě nikdy nebyl. Fotbal nám chybí. Málo nebo vůbec se netrénuje. Ta doba je hodně nejistá. Tréninky ve dvojicích do zavření okresů probíhaly. Nyní v současném lockdownu je to opravdu problém,“ přiznává Josef Mikula.

Tým se nemůže potkat ani jednou týdně společně. Jak se připravuje zkušený hráč individuálně?

„Chodím si zaběhat. Při fyzickém fondu mě udržovala amatérská hokejová liga ve Valašském Meziříčí. Ta se také nehraje. Naštěstí jsem nikdy neměl problém s fyzičkou. Koupil jsem si nové kolo. Mě žádné formy přípravy nikdy nevadily,“ zdůrazňuje Mikula.

Josef Mikula je v současné době také sportovním manažerem Velkých Karlovic+karolinky a podílí se na tvorbě kádru účastníka krajského přeboru.

„Měli jsme rozjednané některé hráče včetně jejich pracovního působení na Valašsku, ale zatím se to vzhledem k nejistému restartu neřešilo. Může se to posunout na novou sezonu,“ vysvětluje Mikula.

VKK jsou v současné tabulce krajského přeboru na desátém místě. „Vedou to Luhačovice. Tam jsme dokázali po dobrém výkonu vyhrát. Druhému Holešovu jsme vzali bod. Třetí Baťov má své kvality. Stáhnou si kluky z okolí Zlína. To my ve Velkých Karlovicích jsme tak stranou i pro hráče, kteří by tady chtěli přijít. Ta špice tabulky odpovídá,“ hodnotí zkušený stoper vedoucí celky tabulky.

Mikula je zvyklý na bouřlivé domácí prostředí ve Velkých Karlovicích. Jak se mu hraje v podobně vypjaté atmosféře v Nedašově?

„Nehraje se mi tam dobře (smích). Je tam malé hřiště, nedá se tam moc tvořit. Jak my z toho těžíme doma, tak venku v tak bouřlivé atmosféře se nám nedýchá dobře.“

Mikulu překvapuje až osmé místo Kvasic. „Trochu jsou překvapením. Myslím si, že mají navíc. Některé kluky znám z vojny. Oni si stahují hráče z Kroměříže,“ říká Mikula.

Jediným valašským rivalem v krajském přeboru je pro VKK Valašská Polanka.

„Prohráli jsme tam 4:1. První poločas byl 3:0, mohli jsme ve druhém během deseti minut srovnat na 3:3. Na porážky se špatně vzpomíná. Každopádně jim přeju, ať se zachrání. Určitě budu raději jezdit do Valašské Polany než do Boršic,“ přiznává Mikula.

Velké Karlovice by měly odehrát minimálně čtyři utkání do regulérního uzavření soutěže.

„Rádi bychom zůstali minimálně na desátém místě. Vím, že máme v zápase o šest bodů Boršice. Oni jsou nevyzpytatelní. Oni hrají podzim tužku, naberou v zimě pět kvalitních hráčů a je to jinak. Musíme je ale porazit. Máme i Kvasice. Čtyři body by stačily zůstat, tam kde jsme,“ dodává Josef Mikula.