ŠTÍTNÁ N. VL. - BORŠICE 2:0 (0:0)

Josef Miklas, trenér Štítné n. Vl.: „V úmorném vedru se hrál spíše bojovný fotbal. V první půli jsme se dostali do tří vyložených šancí, bohužel jsme gól nevstřelili. První branku utkání vstřelil v 56. minutě Patrik Malaník. Hosté se snažili o vyrovnání, kdy měli několik standardních situací, ale naši hráči si se všemi poradili a nakonec v poslední minutě po brejku se trefil Jan Hrnčiřík, který tak stanovil konečný výsledek.“

Branky: 56. Malaník, 90. Hrnčiřík.

BRUMOV - KROMĚŘÍŽ B 3:2 (1:1)

Pavel Prešnajder, trenér Brumova: „Zaskočila nás rychlá branka a několik minut jsme se hledali. Postupem času jsme se ale zlepšili a i díky několika rohům po sobě jsme hosty zatlačili a dokázali jsme stav srovnat. Ve druhem poločase jsme přidali dvě branky a zaslouženě jsme vyhráli. Jsem rád, že jsme dokázali navázat na výkon ze Slušovic a potvrdili jsme venkovní body. Opět jsme podali výborný kolektivní výkon.“

Radovan Budín, trenér Kroměříže B: „Další obrovská zkušenost pro naše hráče. Narazili jsme na výborně připraveného soupeře, který hrál po celou dobu utkání velmi dobře. Nám se dařilo zakládání, bohužel ve středním pásmu a finální třetině nám chyběla kvalita a dostatečný počet hráčů, abychom byli více nebezpeční. Zároveň se stále někteří hráči potřebují srovnat s mužským fotbalem, a to půjde jen těmito náročnými zápasy. V tomto ohledu jsme trpěliví a víme jaké jsou naše cíle a na čem potřebujeme nadále pracovat.“

Branky: 24. Kubiš, 49. Chovanec, 67. Bublák - 3. Surynek, 74. Steiner

HRACHOVEC - SLUŠOVICE 6:0 (3:0)

Dušan Janošek, trenér Hrachovce: „Fotbalová exhibice. Předvedli jsme dominantní výkon, soupeře, který neměl jedinou šanci, jednoznačně přehráli a do přestávky zaslouženě vedli 3:0. Slušovice se po obrátce zvedly, v úvodu trochu kousaly, ale to bylo od nich vše. Naopak my po dalších brankách zcela ovládli hru a zaslouženě slavili výhru. Musím kluky hodně pochválit, už v Luhačovicích jsme byli lepší, ale skřípalo to v koncovce. Máme ještě kvalitnější kádr než loni, proto jsou naše ambice nejvyšší, minimálně vylepšit třetí místo, ovšem soutěž je hodně vyrovnaná. A kdybychom soutěž vyhráli, už bychom se ani postupu do divize nebránili, jsme připravení.“

Michal Klimt, vedoucí týmu a předseda Slušovic: „Za tento výkon se našim fanouškům musím omluvit. Soupeř nás potrestal z každé šance. Kluci si to v úterý v kabině musí vyříkat. Nastartovat se musíme už ve středu na poháru v Podlesí.“

Branky: 20. vlastní (Tkadlec), 26. Vaigl, 34. Halda, 71. Zahradník, 79. Malý, 90. Škabraha.

NEVŠOVÁ - LUHAČOVICE 0:4 (0:1)

Ivana Urbanová, předsedkyně Nevšové: „Zápas se nám nevydařil a soupeř nám udělil lekci z produktivity, kdy prakticky každá jejich šance skončila brankou. My jsme mohli hned v úvodu zahrozit, ale hosté nás zaskočili rychlou brankou, první půle byla pak vyrovnaná a skončila 0:1. V druhém poločase jsme měli 20 minut trvalý tlak, ale bohužel se nám nepodařilo skórovat, čehož využil soupeř a po rychlém brejku nás potrestal a navýšil na 0:2. Bohužel jsme nedokázali zareagovat na vývoj zápasu a protrápili se až do konce, kdy Luhačovice přidaly ještě dvě branky. Pro nás je to porážka z kategorie krutých a neodpovídá průběhu hry, ale hraje se na góly a takové mužstvo jako Luhačovice si umí svůj náskok pohlídat.“

Martin Bernátek, trenér Luhačovic: „Již tradiční derby s Nevšovou se hrálo za vysokých teplot. Hřiště ale bylo skvělé připravené. To nám vyhovovalo, dobře jsme kombinovali. I když první šanci zápasu měli domácí, kterou ale skvěle zlikvidoval náš brankář Švec. Ve 13. minutě jsme šli do vedení díky průnikové přihrávce Popelky na O. Červenku a ten nás na dvakrát s pomocí týče poslal do vedení. Škoda, že jsme z dalších akcí nepřidali druhý gól do poločasu. Tak se přece jen domácí po změně stran dostali do pár náznaků, ale vše končilo u našeho gólmana. V 74. minutě se po individuální akcí prosadil George a v 81. minut nás uklidnil A. Popelka, který protančil kolem několika domácích hráčů a zvýšil skóre na 3:0. Ještě v samotném závěru jsme přidali čtvrtou branku, kdy po rychlém protiútoku T. Kociána se prosadil svou druhou brankou George. Nyní to kvůli vysoké teplotě hodně bolelo, ale odměna tří bodů za to stojí.“

Branky: 13. Červenka, 74. Danquah, 81. Popelka, 89. Danquah

BYSTŘICE POD HOSTÝNEM - NAPAJEDLA 0:0

Roman Ondroušek, trenér Bystřice p. H.: "Po minulém zápase jsme museli sáhnout do sestavy z důvodu zranění a pracovních povinností. Do utkání jsme zařadili všechny tři posily Kublaka, Silvu a Barbořaka. A nevedli si vůbec špatně! Branku jsme bohužel nevstřelili, z penalty jsme bohužel trefili pouze tyčku! Z tohoto pohledu je remíza bohužel spravedlivá… Dál musíme tvrdě trénovat a zlepšit souhru kluků!“

Jaroslav Laciga, trenér Napajedel: „I přes nekvalitní terén jsme se snažili o kombinaci. V prvním poločase jsme byli aktivní v získávání míčů kolem poloviny hřiště a dobrým, rychlím přechodem jsme se dostávali do šancí, které jsme bohužel nevyužili. Na druhé straně jsme po špatném postavení a chybě v přebrání protihráčů čelili asi dvěma šancím soupeře. Nicméně jsme do přestávky měli být ve vedení. Druhý poločas jsme chtěli pokračovat ve stejném duchu, v některých fázích se to dařilo, ale taky jsme se dostali do fáze, kdy jsme se nechali zbytečně zatlačit. Výsledkem toho byla zbytečná penalta, kterou soupeř naštěstí neproměnil. Za průběh zápasu je bod ztrátou, nicméně kdybychom dostali gól z penalty, bylo by těžké zápas dotáhnout ke třem bodům.“

KUNOVICE - MORKOVICE 0:2 (0:2)

Jiří Vojtěšek, trenér Kunovic: „Rozhodla pětiminutovka, kdy jsme nejprve inkasovali po chybě gólmana. Soupeř se rychle prosadil ze dvou standardek. Do té doby i měli minimálně dvě šance, ale potvrdili jsme, že se v koncovce dlouhodobě trápíme. Po změně stran jsme prakticky hráli na jednu bránu, měli několik možností ke skórování, ale prostě nám to nešlo. Morkovice využívaly každé možnosti k brejkům, mají na to vhodné rychlostní hráče.“

Miroslav Bednařík, trenér Morkovic: „První poločas byl herně vyrovnaný. Nám se podařilo dvakrát gólově prosadit ze standardních situací Kapounkem a Opltem, což byl základ k vítězství. Další gólové příležitosti, které byly na obou stranách, zůstaly nevyužity. Zejména mrzí sólový únik Dominika Knapa, který pouze orazítkoval tyč. Druhý poločas jsme začali velmi dobře, ale chyběl třetí pojišťovací gól. Stále jsme chtěli hrát aktivně, ovšem poslední minuty jsme se hodně zatáhli a dostali se pod tlak. Protože domácí ani naši fotbalisté už neměli střelecké kopačky, tak se stav již nezměnil. Šest bodů ze dvou kol bereme s pokorou. Na cestě domů byla krátká zastávka ve Zlechově, kde jsme velmi decentně připili na vítězství slováckým mokem. Jsme rád, že opět mohu zdůraznit týmový výkon.“

Branky: 23. Kapounek, 27. Oplt.

SP. HLUK - OSVĚTIMANY 1:1 (0:0)

Václav Uhlíř, trenér Hluku: „Musím kluky pochválit, odevzdali maximu. Z obou stran byl k vidění kvalitní duel, kdy soupeř potvrdil svou kvalitu, navíc před sezonou posílil. Po změně stran jsme šli do vedení, kdy po spolupráci Sopouška se Straňákem otevřel skóre hlavou Dohnal. Škoda, že jsme náskok neudrželi, kdy nás Osvětimany zatlačily a ze standardky po rohu Tomáštíkem rozhodli o dělbě bodů. Musím uznat, že remíza je spravedlivá.“

Branky: 68. Dohnal - 82. Tomaštík.