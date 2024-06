Miroslav Vaněk, asistent trenéra Brumova: „Utkání podtrhlo naši sezonu se vším všudy. Branku nedáme ani kdybychom hráli do setmění a jakým způsobem dostáváme soupeře do hry, je tristní! Po celý čas jsme byli lepším týmem, vytvořili si šance, ale fotbal se hraje na góly a ty bohužel vstřelila Bystřice. Domácí hráli v hlubokém bloku a podržel je brankář. Naši kluci makali, bojovali. V tomto ohledu jim nemáme co vytknout.“

Branky: 18. Lima Zorzan, 81. Janků.

HRACHOVEC - SLUŠOVICE 2:1 (0:0)

Dušan Janošek, trenér Hrachovce: „Ve vyrovnaném duelu byli hosté v první půli přece jen lepší, vytvořil si více šancí, naštěstí nás podržel gólman. Po změně stran jsme se otřepali, zlepšili pohyb a využili chyby soupeře Žákem k zajištění vedení. Když o deset minut později stejný hráč z standardky zvýšil na 2:0, přidaly také Slušovice a přitlačily nás. Naštěstí více než jeden gól nedali a my se můžeme radovat z bronzové příčky. Jsme za ni šťastní!“

Michal Klimt, vedoucí týmu a předseda Slušovic: „Před začátkem jara jsem predikoval postup ze sedmé příčky na čtvrtou. Po dnešku jsme mohli nakonec skončit na “bedně”! To bychom ale museli v prvním poločase proměnit šance, kterých jsme měli na dva zápasy. Kdyby to po první části bylo 3:0 nebo 5:2, tak by se nikdo nemohl divit. Fotbalové rčení pokud nedáš gól, nemůžeš vyhrát, zde platilo na sto procent! Ve druhém poločase jsme záhy vyrobili minelu v obraně a bylo to 1:0. Další naše šance opět zůstali neproměněny a proto následovalo navýšení domácích z přímého kopu na 2:0. Nakonec jsme se i my dočkali zkorigování výsledku na 2:1. Následné obléhání branky ale nepřineslo kýžené vyrovnání. Po nepovedeném podzimu a pomalejším rozjezdu na jaře nakonec můžeme být se čtvrtým místem spokojeni. Kluci si dají deset dnů “oraz”, pak dostanou individuální plán a společně se potkáme 12. července na prvním společném tréninku v letní přípravě.“

Branky: 52. Žák, 62. Nezhoda - 78. Antolák)

OSVĚTIMANY - SP. HLUK 1:1 (0:1)

René Křemeček, asistent trenéra Osvětiman: „Utkání bylo v prvním poločase vyrovnané, kde se hosté po naší individuální chybě dostali do vedení. Ve druhé polovině jsme měli míč více na našich kopačkách a povedlo se Tomaštíkem vyrovnat. Utkání tak i skončilo asi zaslouženou remízou.“

Václav Uhlíř, trenér Hluku: „Sehráli jsme oboustranně kvalitní zápas. Z pohledu tabulky u obou týmů o nic nešlo, přesto se hrálo ve vysokém tempu a bylo se na co dívat. V prvním poločase jsme byli aktivnějším a nebezpečnější a šli do vedení po rychlém průniku Bartoška. V dalším průběhu jsme měli dvě velké šance na zvýšení vedení, ty jsme ale neproměnili. Po přestávce Osvětimany zvýšily aktivitu a vyrovnaly krásnou střelou Tomaštíka. V závěru měly oba týmy příležitosti rozhodnout a skóre už se nezměnilo.“

Branky: 65. Tomaštík - 26. Bartošek.

FRANC. LHOTA - MORKOVICE 1:5 (1:2)

Mojmír Jaroš, trenér Francovy Lhoty: „Smolné utkání jako celá sezona. Dobře jsme začali, ale soupeř nám udělali lekci z produktivity. Přitom více jak hodinu bylo utkání vyrovnané. Poté ale soupeř přidal, byl běhavější a z brejků trestal naše chyby. Porážka je krutá, ale musíme zvednout hlavu a připravit se co nejlépe na další sezonu.“

Miroslav Bednařík, trenér Morkovic: „Jedním slovem spokojenost. Domácím vyšel úvod zápasu a z první útočné akce ve 4. minutě šli do vedení. I přes tuto sprchu jsme to byli my, kdo byl lepší a zaslouženě jsme první poločas vyhráli 2:1. Soupeř hrozil pouze z rychlých protiútoků, při kterých byl nejvíce nebezpečný rychlík Chmela. Úvodní čtvrthodina druhé půle bylo z obou stran hodně nervózní a na hřišti to docela jiskřilo. Francova Lhota měla velkou příležitost k vyrovnání, ale skvělý zákrok vytáhl chytající Šebestík. Od 60. minuty jsme zcela ovládli hru a prosadili se i gólově. Opět se ukázali naši střelci – Žourek skóroval třikrát, Knap dvakrát, ale pochvalu zaslouží celé mužstvo. Byl to výlet téměř na celou neděli, ale když jsme přivezli tři body, tak musím říci, že byl pěkný. Zároveň to byla důstojná tečka za sezonou."

Branky: 4. Chmela – 13., 64. a 84. Žourek, 29. a 80. Knap.

NEVŠOVÁ - BORŠICE 3:2 (1:2)

Ivana Urbanová, předsedkyně Nevšové: „Poslední utkání na domácím hřišti jsme chtěli zvládnout vítězně a to se nám taky povedlo. I když v první půli byli hosté lepším týmem a vedli už ve 20. minutě 2:0, dokázali jsme do poločasu snížit Petrem Švachem. Druhá půle byla z naší strany více vydařená, ale až do 70. minuty soupeř vzdoroval. Srovnali jsme gólem z penalty po faulu na Petra Švacha, kdy pokutový kop proměnil Vašek Tomšů. Poté jsme měli tlak, ze kterého pramenila standardní situace, při které se nejlépe ve vápně zorientoval Tomáš Švach a zápas otočil na 3:2. Tento výsledek už jsme si pohlídali a mohli jsme si tak konečně v kabině zazpívat vítězný pokřik!“

Branky: 31. a 77. Švach, 73. z pen. Tomšů - 11. Šmít, 29. Cigoš.

NAPAJEDLA - LUHAČOVICE 4:1 (1:0)

Zdeněk Horňák, trenér Napajedel: „V posledním utkání jsme ukázali svoji sílu a až by člověk řekl škoda, že je konec soutěže. Vítězství zasloužené a řekl bych nijak složité. V mém posledním utkání na střídačce jsme potvrdili domácí sílu a loučíme se vítězstvím. Klukům děkuji za spolupráci a přeji jim hodně úspěchů v nadcházejících sezonách.“

Martin Bernátek, trenér Luhačovic: „První poločas byl hodně vyrovnaný. Byl to boj mezi šestnáctkami bez výraznější šance. Bohužel když už jsem si myslel že půjdeme do kabin za nerozhodného stavu, přišla chyba v naší obraně, kterou domácí využili. Ve druhé půli jsme se snažili o vyrovnání ale Napajedla nás do žádné velké šance nepustili. Navíc po 10 min. přidali druhý gól. Naději vykřesal D. Rajznauer, který snížil na 2:1. Bohužel naděje dlouho netrvala a zkušený Krajča zvýšil na 3:1. V závěru jsme ještě jednou inkasovali a tak z posledního utkání nevezeme ani bod.

Branky: 44. Holomek, 55. Juráň, 74. Krajča, 88. Holomek - 59. Rajznauer.

KVASICE - ŠTÍTNÁ N. VL. 4:0 (3:0)

Branky: 8. Vojtášek, 26. Galetka, 44. Galus, 56. Galus.