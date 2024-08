KUNOVICE - SP. HLUK 0:1 (0:0)

Jiří Vojtěšek, trenér Kunovic: „Zklamání je po každé porážce. Věděli jsme, že k nám dojel favorit krajského přeboru. Hluk má velmi silný tým, což u nás potvrdil. Byli jsme mu vyrovnaným soupeřem. Možná kdybychom šli do vedení, zápas by dopadl jinak. Bohužel nám nevyšel nástup do druhé půle, z brejku jsme si nechali dát jediný gól zápasu. Jednu akci jsme si nepohlídali a hosté svojí zkušeností už zápas dohráli. My jsme ke konci hru otevřeli, několikrát jsme se dostali do zakončení, ale branku jsme nedali. Klukům nemám co vytnout. Musím je pochválit. V létě k nám přišli Tomáš Maleňák a Lukáš Belant. Ani jeden z nich nás nezklamal. I v takto těžkém utkání prokázali, že jsou platnými hráči našeho mužstva a určitě jejich výkony ještě porostou. Vždyť Belant hrával na jaře I. B třídu. Bohužel máme zraněné kluky a nemohli jsme postavit všechny hráče, museli jsme sáhnout i do dorostu, odkud jsme si vytáhli Maxima Vaněčka a Davida Vagdala. Hráli dobře, věřím že pro kunovický fotbal budou přínosem. Chyběli nám Horáček, Kaňovský, Kučera, který se po dlouhé pauze teprve dostává do fyzické kondice. Nehrál ani Obal. Všichni patří do základní sestavy. Přestože ztrát bylo poměrně dost, odešli jsme ze hřiště se vztyčenou hlavou a Hluk jsme určitě potrápili. Potěšila mě i návštěva. Nečekal jsem, že by mohlo přijít tolik lidí. Tipoval jsem 150 diváků. Přišlo dvakrát tolik a viděli slušný fotbal.“

Václav Uhlíř, trenér Hluku: „Pro nás to jsou velmi cenné a hlavně vydřené body, ale o to sladší. Výhry na půdě rivala si moc vážíme. Tak, jak jsme 1:0 vyhráli, jsme mohli stejným poměrem i prohrát. Kunovice hrály fakt výborně, vůbec se nechovaly jako nováček. Málokterý tým nás v této soutěži místy i přehrával. K výhře nám pomohl střídající Bartošek. V sedm hodin ráno se vrátil z Chorvatska, proto nehrál od začátku. Nakonec jeho únik vyrovnaný zápas rozhodl. Tomáše Martiše jsme raději pošetřili. Nechtěli jsme, aby si neobnovil zranění. Na Osvětimany už bude nachystaný. Chyběl nám pouze dlouhodobě zraněný Kukla. Kluky chválím za bojovnost a přístup. Oboustranně to bylo férové utkání. Jsem rád, že to nebylo tak vyhrocené jako minule. Snad se to lidem líbilo.“

Branka: 48. Dohnal. Rozhodčí: Ogrodník - Ševčík, Martinák. Diváci: 357.

NAPAJEDLA - NEVŠOVÁ 1:1 (0:1)

Jaroslav Laciga, trenér a předseda Napajedel: „Vzhledem k průběhu musíme být spokojení i s remízou. Přibrzdil nás gól po nedůsledném bránění před vápnem a šťastného odrazu. Bohužel pak jsme neproměnili několik šancí a trápili se. Plichta je dobrá.“

Vladislav Durďa, trenér Nevšové: „Před zápasem bych bod bral všemi deseti, Napajedla jsou kvalitní tým, ale pár minut po zápase jsem zklamán, remíza bolí. Byli jsme blizoučko vítězství, které nás mohlo do sezony hodně nakopnout. Po ne zrovna dobré uplynulé sezoně jsme kádr dost proměnili, ale noví kluci jsou tady krátce a teprve se s kabinou a soutěží sžívají a výkonnostně porostou. Věřím, že s novými zkušenými posilami bychom mohli být rychlejší, fotbalovější a mohly by přijít dobré výsledky.

Branky: 90+4. Holomek - 30. Kušnier.