Miroslav Bednařík, trenér Morkovic: „V úvodu zápasu byli hosté nebezpečnější, navíc v 10. minutě jsme si situaci hodně zkomplikovali kuriózním vlastním gólem. Hluk vedl zaslouženě, ale stále nebylo ničem rozhodnuto. S přibývajícím čase jsme se více soustředili na ofenzivu, což nahrávalo brejkům soupeře. K naší škodě jsme jeden v 70. minutě zakončili sami do vlastní branky. Třetí gól v závěru – lob z poloviny hřiště - byl pěkný, ale do špatné brány. Závěr je jednoduchý. V Morkovicích se představil velmi kvalitní soupeř.“

Václav Uhlíř, trenér Hluku: „Jsme spokojení. Těžké utkání jsme zvládli herně i výsledkově. K výhře nám pomohl brzký gól. Pro soupeře nešťastný, pro nás velice důležitý. Branka na 1:0 nás uklidnila, po celý první poločas jsme herně dominovali a mohli přidat další branky, což se ale nestalo. Domácí ale po změně stran zvýšili svoji aktivitu a snažili se o vyrovnání. Tím se nám otvíraly prostory a měli další velké šance na potvrzení výsledku, kdy jsme výhru stvrdili dalšími dvěma trefami. Kluky musím pochválit, jak zápas odmakali. Hlavně do defenzivy všichni pracovali velice dobře a bezchybně. Důležité bylo, že jsme proměnili i šance, kterých ale bylo samozřejmě víc. Za zmínku stojí hlavně gól Straňáka, který se trefil stejně jako Schick na minulém Euru.“

Branky: 10. vlastní (Šupčík), 72. Chodura, 88. Straňák.

NAPAJEDLA - KUNOVICE 0:4 (0:1)

Jaroslav Laciga, trenér Napajedel: „Začátek nebyl podle našich představ a Kunovice byly lepším mužstvem, lépe se pohybovaly a kombinovaly. Ovšem od 20. minuty se to otočilo a na hřišti jsme začali dominovat my. Před přestávkou jsme inkasovali po třech navazujících chybách. I po změně stran jsme jsme pokračovali v tlaku až do druhého obdrženého gólu. Poté již bylo z naší strany vše vabank, což vyústilo v další obdržené góly. Za zápas jsme si vytvořili dost příležitostí ke vstřelení branek, ovšem dohrání akcí a produktivita je zatím žalostná. Kunovice nám uštědřily lekci z produktivity.“

Jiří Vojtěšek, trenér Kunovic: Po dobrém vstupu do zápasu, kdy jsme prvních 20 minut byli lepším mužstvem, jsme bohužel nastřelili pouze tyč branky, Postupem času se Napajedla dostávala zpět do zápasu a do přestávky již byli lepším týmem. Bylo klíčové, že soupeř z převahy nevytěžil branku a naopak my jsme z rychlého protiútoku ve 44. minutě skórovali, kdy přesný centr Zámečníka proměnil Flek. Po přestávce pokračovali domácí v tlaku. Rozhodující byla 74. minuta a náš druhý gól, kdy Tomáš Maleňák technickou střelou zvýšil na 2:0. Poté jsme se uklidnili a začali lépe kombinovat a přidali další dvě branky Gajdošíkem. Nejlepším hráčem utkání byl Lukáš Belant. Ze tří odehraných mistrovských utkání byl tento nejméně povedený, ale máme tři body!“

Branky: 64. a 88. Gajdošík, 44. Flek, 74. Maleňák.

LUHAČOVICE - BYSTŘICE P. H. 0:2 (0:2)

Martin Bernáte, trenér Luhačovic: „Zápas jsme nezvládli. Špatně jsme kombinovali a často ztráceli míč. Soupeř hrál jednoduše a účelně. Ve 13. minutě jsme nabídli na zlatém podnose branku hostujícímu útočníkovi a ten ji neodmítl - 0:1. Těsně před poločasem jsme se tlačili před bránu soupeře, ale opět po naší laciné ztrátě šel kanonýr Bystřice sám na branku a nezmýlil se - 0:2. Po přestávce jsme se snažili s výsledkem něco dělat, ale Bystřice všechny závary ustála a naopak hrozila z rychlých protiútoků. Nezasloužili jsme si bodovat. Do příště se musíme zlepšit!“

Roman Ondroušek, trenér Bystřice p. H.: Základem úspěchu byl týmový výkon, kluci táhli za jeden provaz! Byli disciplinovaní a plnili taktické pokyny! Po zisku míče nám dal klid na kopačky Shokun a v nastavení prvního dějství se ani napodruhé nemýlil. Po přestávce jsme pokračovali ve stejném výkonu, měli i další šance, ale Shokun ani Ondroušek už gól nepřidali… Za výhru jsme moc rádi.“

Braky: 13. a 45+1. Shokun.

SLUŠOVICE - NEVŠOVÁ 3:1 (1:0)

Michal Klimt, vedoucí týmu a předseda Slušovic: „Pro nás nesmírně důležité tři body pro získání sebedůvěry. Nevšová byla velmi silný tým. V létě výrazně posílila a byla vyrovnaným soupeřem. Týmově jsme duel zvládli na jedničku. Byli tam sice nějaké minely, ale jak dopředu tak především dozadu jsme si to pohlídali. Do vedení jsme se dostali po rohu, kdy se hlavou prosadil nikým nehlídaný Kvasnica. Ihned po vstupu do druhého poločasu jsme vyrobili chybu a soupeř vyrovnal. Zpět vedení nám získal chvíli poté po standardní situaci hlavou Mach. Klid jsme získali po přečíslení Michalíkem, který mířil přesně pod víko.“

Vladislav Durďa, trenér Nevšové: „Je to stále stejná a bohužel ohraná písnička. Všechny ttři duely sezony jsme slušně odehráli slušně, ale máme ani bod. I nyní jsme podali dobrý výkon, ovšem bez patřičného efektu, Na gól se stále hodně napracujeme, naopak pak inkasujeme tři laciné branky. Slušovice třikrát vystřelily na bránu a daly tři góly. Hra je od nás slušná, i proto věřím, že současnou nepřízeň zlomíme a začneme vyhrávat. Musíme ale zefektivnit koncovku, pak přijdou body.“

Branky: 32. Kvasnica, 55. Mach, 67. Michalík - 46. Kušnier.

KROMĚŘÍŽ B - HRACHOVEC 2:2 (1:0)

Radovan Budín, trenér Kroměříž B: „Zbytečně jsme přišli o body. Vzhledem k průběhu jsme si zasloužili vyhrát, ale bohužel vlastní nedůsledností ve dvou situacích jsme soupeři darovali bod. V prvním poločase jsme naprosto dominovali. Měli jsme dobrý pohyb a velmi kvalitní držení míče. Zároveň jsme se velmi dobře chovali po ztrátě míče. Byl jsem spokojený s přechodovou fází, jen ve finální fázi jsme měli být přesnější a poločasové vedení mít větší. V úvodu druhého dějství hosté zvýšili aktivitu, ale nadále jsme měli utkání pevně v naší režii. Přidali jsme druhou branku a další příležitosti trestuhodně zahazovali. Bohužel v závěru jsme dvakrát inkasovali a získali tak pouze bod. Špatné dohrání utkání přisuzuju opět naší nezkušenosti a individuální odpovědnosti každého hráče. I tak musím hráče pochválit za způsob hry, kterým jsme se prezentovali a věřím, že odměna v podobě výhry přijde již v dalším kole.“

Dušan Janošek, trenér Hrachovce: „V první půli byli dominantní domácí, nepustili nás do žádné šance. My běhali bez míče, i proto kroměřížští mladíci zaslouženě vedli. A díky gólmanovi jen o gól. Po změně stran jsme se zvedli, šance měli Krompach a Vozák, ovšem pk jsme opět předali otěže soupeři. Ten měl další šance a svůj náskok zvýšil. V závěru jsme všechny síly vrhli do útoku a pop krásné akci snížili, abychom následně ze standardky vyrovnali. Domácí závěr nezvládli a dovolili nám šťastně vyrovnat.

Branky: 15. Surynek, 71. Koutný - 82. Sušeň, 85. Malý.

BORŠICE - BRUMOV 2:1 (0:0)

Pavel Kučera, trenér Boršic: „V první půli nás soupeř celkem trápil, hodně rozbíjel naši obranu vířivým pohybem, přesto první velkou příležitost jsme měli Cigošem my, ale bez gólového efektu. Postupem času Brumov převzal taktovku, byl lepší, vytvořil si několik šancí, kdy nás naštěstí podržel brankář Janečka.

Po změně stran jsme byli aktivnější a sebevědomějším, hra se srovnala. Náběhy soupeře jsme si pohlídali a naopak šli do vedení po odražením míči Janík zvoleje trefil místo u tyče a chvíli později po brejku a dorážce Cigoše vedli 2:0. Soupeř rychle korigoval, poté jsme se zatáhli a všechny jejich náznaky, včetně gólu z ofsajdu, ustáli. Stálo při nás stálo štěstí, soupeř by si asi bod zasloužil.“

Pavel Prešnajder, trenér Brumova: Sehráli jsme velice smolné utkání. Kromě prvních deseti minut, kdy jsme byli zbytečně nervózní, jsme byli po celé utkání lepším mužstvem. Vypracovali jsme si spoustu brankových příležitostí, které jsme ale bohužel nedokázali proměnit. Nevyhrálo lepší mužstvo, ale šťastnější.“

Branky: 66. Janík, 72. Cigoš - 74. Bublák

OSVĚTIMANY - ŠTÍTNÁ N. VL. 1:3 (1:1)

René Křemeček, asistent trenéra Osvětiman: „Chtěli jsme doma vyhrát a potvrdit dva dobré výsledky z venku. V prvním poločase jsme drželi víc míč na našich kopačkách ale hosté se ujali vedení. Do poločasu se nám podařilo vyrovnat. Druhý poločas jsme se z hřiště úplně vytratili,problém některým našim hráčům dělal mokrý terén a tak jsme všechny 3 body darovali hostům kteří si za výhrou šli daleko víc než my

Josef Miklas, trenér Štítné n. Vl.: „Začátek byl v režii domácích, ale první jsme šli do vedení my, kdy se v 5. minutě po standardní situaci prosadil hlavou Jan Hrnčiřík. Domácí měli dále více ze hry a ve 20. minutě se jim podařilo po učebnicově zahraném rohu vyrovnat. Druhý poločas jsme začali více aktivně a odměnou nám byly dvě vstřelené branky. Nejprve se v 57. minutě prosadil Lukáš Šebák a za tři minuty po standardní situaci doklepl míč do sítě Lukáš Hlavica. Domácí se snažili něco s výsledkem udělat, ale dvakrát nás výborným zákrokem podržel náš brankář a tak jsme si odvezli z Osvětiman tři body. Za bojovný a hlavně zodpovědný výkon ve druhém poločase musím své mužstvo pochválit. Kaňkou utkání je nepříjemné zranění Josefa Pagáče.“

Branky: 20. Tomaštík - 5. Hrnčiřík, 57. Šebák, 60. Hlavica.