Zdeněk Horák, asistent trenéra: „Když vyrovnáte v poslední minutě, bod musíte brát! Další dva jsme si ztratili v prvním poločase, kdy jsme převedli naprosto katastrofální výkon, asi nejhorší, který jsem tady zažil. Po přestávce už kluci zaslouží pochvalu, dřeli, makali, přesně to, co od nich čekáme. Samozřejmě na klucích byla znát únava, ve středu jsme hráli pohár, odehráli třetí duel během týdne. I proto remízu bereme.“

Jaroslav Laciga, trenér Napajedel: „Povedl se nám začátek utkání, dělali jsme přesně, co jsme si řekli a to přineslo ovoce v podobě dvou gólů. Bohužel jsme inkasovali při nedůsledném bránění, špatné komunikaci a i proto jsme dovolili Hluku dvakrát skórovat. Je férové uznat kvalitu soupeře, kdy častěji držel míč a kombinoval, nicméně si myslím, že jsme je nepouštěli do šancí a tak až závěr zápasu byl jako na houpačce. V závěru jsme po pěkné akci udeřili a šli za obrovské euforie do vedení. Nicméně jsme si v posledních okamžicích nechali dát vyrovnávací branku. Naše chyby bohužel byly řádně potrestány, jinak ale kluky musím pochválit za odhodlání a nasazení jak k zápasu přistoupili, moc chtěli prolomit sérii bez vítězství.“

LUHAČOVICE - MORKOVICE 0:2 (0:0)

Martin Bernátek, trenér Luhačovic: „Zápas se odehrával z převážné části mezi šestnáctkami. Moc šancí k vidění nebylo. Dobře jsme zachytávali hostující útoky, i standardní situace jsme pokryli. Bohužel dopředu jsme už tak kvalitní nebyli. Nakonec zápas rozhodla šťastná branka deset minut před koncem, kdy při nás nestálo štěstí. Morkovický útočníky šikovně strčil nohu do prudkého centru a k překvapení všech míč s pomocí týče skončil v naší síti. Moc času reagovat jsme neměli. A tak jsme otevřeli hru a snažili se vyrovnat, ale hosté přidali pojistku v podobě druhé branky a bylo definitivně rozhodnuto.“

Miroslav Bednařík, trenér Morkovic: „Značná část zápasu se odehrávala mezi šestnáctkami. Střed hřiště byl hodně zahuštěn a k vidění bylo velké množství osobních soubojů. Celkově byla hra vyrovnaná. Oproti Luhačovicím jsme však měli nebezpečnější rychlé protiútoky. Vytvořili jsme si několik nadějných příležitostí, ale gólu jsme se dočkali až v 81. minutě: po rychlé akci a centru z pravé strany se prosadil Dominik Knap. O šest minut později po samostatném průniku přidal druhý gól Mára Oplt, což definitivně stvrdilo náš zisku tří cenných bodů. Díky lepší organizaci hry a nebezpečnější útočné fázi je naše vítězství zasloužené.“

Branky: 81. Knap, 87. Oplt.

SLUŠOVICE - KUNOVICE 5:0 (3:0)

Michal Klimt, předseda a vedoucí týmu Slušovic: „V úvodní čtvrthodině to vypadalo na vyrovnané utkání . Pak jsme dali z přímého kopu gól a od té doby jsme opanovali celý zápas. Byli jsme ve všech směrech lepším týmem, zejména pak pátý gól po nacvičeném signálu lahodil oku. Pomalu ale jistě se dostáváme do herní pohody, vrací se nám zranění důležití hráči jako například Ivo Lošťák. Příští důležité utkání v Morkovicích ukáže, jak na tom opravdu jsme.“

Jiří Vojtěšek, trenér Kunovic: „V začátku jsme působili a herně vypadali celkem slušně, domácí jsme čtvrt hodiny přehrávali. Pak domácí zahrávali trestný kop z třiceti metrů a po velké chybě našeho brankáře dostala Slušovice do vedení. I přes tento laciný gól jsme se nadále snažili o vstřelení branky a k tomu jsme neměli příliš daleko. Samostatný únik Tomáše Maleňáka zlikvidoval brankář, při další šanci, po rohu Dan Flek orazítkoval břevno . Následně měl šanci Tibor Horáček, ovšem přišla 41. minuta a další chyba našeho brankáře. To nás srazilo do kolen a minutu na to domácí zápas rozhodli třetí brankou.

Po přestávce jsme chtěli dát kontaktní gól, šanci měl Zámečník. Pořekadlo Nedáš - dostaneš se opět naplnilo a inkasovali jsme počtvrté. Do konce utkání domácí přidali ještě jednu branku. Od této doby domácí ovládli hru a ve všech směrech dominovali. Znovu jsme zjistili, že mužstva v krajském přeboru dokážou potrestat každou malou chybu. A pokud budeme dělat takové chyby, jaké nyní děláme, tak budeme mít velký problém.“

Branky: 43. a 56. Kvasnica, 15. Klečka, 41. Trunkát, 49. Michalík.

KROMĚŘÍŽ B - BYSTŘICE P. H. 8:1 (5:0)

Radovan Budín, trenér Kroměříže B: „Jsem spokojený, že jsme utkání zvládli výsledkově i herně. Vítězství jsme moc potřebovali pro naši sebedůvěru a motivaci k další práci. Do utkání jsme výborně vstoupili a po krásných akcích jsme v 10. minutě vedli 3:0, utkání bylo prakticky rozhodnuté. Dokázali jsme dál diktovat tempo a tvořit si další šance k navýšení skóre. Přirozeně jsme v některých situacích byli více lehkovážní, než bychom měli, ale vzhledem k průběhu se to dá chápat. Do poločasu jsme přidali dvě branky. I po přestávce jsme tempovali hru, byli přesní v kombinaci a vytvořili další šance. Postupně jsme přidali další branky.“

Roman Ondroušek, předseda a trenér Bystřice p. H.: „

Branky: 7. Steiner, 9. Gorip, 10. Pospíšil, 35. Pecina, 38. Steiner, 57. Steiner, 68. Buksa, 79. Gorip - 63. Barbořák.

BORŠICE - NEVŠOVÁ 1:1 (0:0)

Pavel Kučera, trenér Boršic: „Od začátku jsme byli více na míči, proti zataženému soupeři diktovali tempo hry. Nevšová hrozila z brejků, kdy měla jednu vážnější situaci. My měli střely z větší vzdáleností, největší šance měl dvakrát Trlida, ovšem opět jsme ztroskotali na efektivitě. Ani po změně stran se obraz hry nezměnil, třebaže hosté byli trošku nebezpečnější, my se už nedostali tak herně do kvality. I přesto měli šance Cigoš a Kolář, abychom šli do vedení až po nepodařené střele Janíka. O tři body jsme přišli v samém závěru kvůli nedisciplinovanosti a pozdním reakcím více hráčů.“

Ivana Urbanová, předseda a vedoucí týmu Nevšové: „Zápas byl víceméně po celou dobu vyrovnaný, bojovný, kdy obě mužstva měla problém s koncovkou a spíše se snažila ohrozit gólmana ze standardních situací. To se povedlo Boršicím, které po zbytečném rohovém kopu z naší strany se ujaly vedení. Po obdržené brance jsme začali více kombinovat, hru jsme směřovali na zem a z toho pramenily i gólové situace. Ty se nám bohužel nedařilo zúročit. Až v nastavení, kdy se ve vápně nejlépe zorientoval Vašek Tomšů a zápas srovnal. Dělba bodů je dle průběhu zasloužená, i když pro domácí tým asi v samotném závěru krutá. My si bohužel také v závěru prohospodařili utkání v Napajedlech, ale nyní se k nám štěstí naopak přiklonilo.“

Branky: 76. Janík - 90+1. Tomšů.

OSVĚTIMANY - HRACHOVEC 3:1 (2:0)

René Křemeček, asistent trenéra Osvětiman: „První poločas se hrál kvalitní fotbal, kdy jsme naše šance dokázali využít a poločas zaslouženě vedli 2:0. Druhý poločas jsme nepochopitelně do hry pustili Hrachovec, ale konečná výhra 3:1 je spravedlivá!“

Dušan Janošek, trenér Hrachovce: „Trestuhodně jsme prospali první poločas. Naopak domácí na nás vletěli, vytvořili tlak a zaslouženě získali dvoubrankové vedení. Po změně stran jsme již hru vyrovnali a i za stavu 0:3 byli aktivní a nebezpeční. Po snížení Halda dvakrát trefil břevno, jednou jsme neuklidili míč do již odkryté brány. Dalo se vyrovnat, ale za výkon v prvním poločase jsme si ve finále body nezasloužili.“

Branky: 23. Tomaštík, 27. Slouka, 49. Tomaštík - 51. Baran.

ŠTÍTNÁ N. VL. - BRUMOV 0:3 (0:1)

Josef Miklas, trenér Štítné n. Vl.: „Utkání nám jak výsledkově, tak i herně vůbec nevyšlo. Kromě prvních deseti minut byl soupeř po celé utkání lepší, ve všech směrech. Prostě byl rychlejší, důraznější, dobře kombinoval a odměnou mu jsou tři body. Nám nezbývá, než jim sportovně pogratulovat k vítězství.“

Pavel Prešnajder, trenér Brumova: „Chtěli jsme napravit domácí zaváhání a odčinit ztrátu bodů. Od úvodních minut jsme byli lepším mužstvem a zaslouženě zvítězili. Zisku tří bodů si vážíme, protože hrát do pevného obranného bloku je velice těžké pro každé mužstvo. Nám se to díky výbornému kolektivnímu výkonu podařilo.“

Branky: 42. Opravil, 68. Běhunčík, 69. Samiec.