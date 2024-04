Vlastimil Chytrý, trenér Kvasic: „Po zklamání v Napajedlech jsme byli odhodláni udělat vše pro výhru, která se povedla. Hodně nám povedl povedený vstup do zápasu, rychlé dvě branky. To je přesně naše cesta, s tak kvalitním kádrem musíme soupeře zatlačit, dominovat. Nyní to odskákala Nevšová, tak trochu i za Napajedla. Takto musíme k zápasům přistupovat. Věřím, že jsme tímto nastartovali nějakou úspěšnou sérii.“

OBRAZEM. Favorit KP se probudil, Kvasice nadělovaly. Co na to trenéři?

Vladislav Durďa, trenér Nevšové: „Bohužel rychlá, námi darovaná úvodní branka domácích zcela nabourala naši defenzivní taktiku. Přijeli jsme totiž nekompletní, s jedním hráčem na střídačce. Kvasice potvrdily svou kvalitu, nedokýzali jsme jim konkurovat. Domácí vyhráli zaslouženě.“

Zdroj: Břenek Martin

Branky: 4. a 32. Galetka, 36. a 42. Slaměník, 48. Chytil, 57. Strašák.

ŠTÍTNÁ N. VL. - FRANC. LHOTA 1:0 (0:0)

Josef Miklas, trenér Štítné n. Vl.: „ Dnešní utkání moc fotbalovosti nepobralo. Hosté se snažili jen nakopávat a my z několika šancí jak v prvním, tak i ve druhém poločase ne a ne vstřelit branku. Nakonec vše rozhodl po hodině hry Tom Vaculík a body zaslouženě zůstávají ve Štítné!“

Mojmír Jaroš, trenér Francovy Lhoty: „První teplé počasí nám nesedělo, obecně více než fotbal byla k vidění kopaná. Snažili jsme se prosadit nakopávanými míči, ovšem odražené míče a více času měl balon na kopačkách soupeř, což se ukázalo, jako rozhodující. Domácí rozhodly brankou z nepřehledné situace, naopak my naše šance neproměnili. Štítná byla o gól lepší, byla důraznější.“

Branka: 63. Vaculík.

LUHAČOVICE - OSVĚTIMANY 2:2 (2:0)

Martin Bernátek, trenér Luhačovic: „Začátek nám vyšel po 18 minutách jsme vedli 2:0. Po půlhodině hry ale čím dál víc přebírali iniciativu hosté. Dobře kombinovali a vytvářeli si standardní situace. Po změně stran jsme chtěli být aktivní a opět čekat na příležitost vstřelit rozhodující branku. Bohužel jsme zaspali začátek. Nepohlídali jsme si rozehraný rohový kop a bylo to 2:1. Navíc hned na to přišla sporná penalta a po které Osvětimany vyrovaly. Soupeř byl na koni, stále tlačil a my jsme byli všude pozdě. Paradoxně nakonec jsme mohli rozhodnout z poslední akce zápasu, ale netrefili jsme odkrytou bránu.“

René Křemeček, asistent trenéra Osvětiman: „V prvním dějství se potvrdilo, že nás v Luhačovicích nečeká nic lehkého. Domácí se po našich individuálních chybách dostali do dvou brankového vedení. Nástup do druhé půle se ale nám vydařil nám, když nejprve hlavou a poté pokutovým kopem vyrovnal David Šlechta. Pak jsme hru měli na svých kopačkách,vypracovali jsme si několik šanci, ale vítězný gól se nám dát nepovedl.“

Branky: 9. Danquah, 18. Danquah - 48. a 51. z pen. Šlechta.

BORŠICE - HRACHOVEC 0:2 (0:0)

Pavel Kučera, trenér Boršice: „Favorita jsme potrápili, kluci odvedli dobrý výkon. První půle byla vyrovnaná, na šance ale vyhrál soupeř, dokonce rozezvučel naše břevno. My měli jednu nebezpečnou střelu Krsičkou, která minula šibenici. Ani po přestávce jsme nebyli vyloženě horší, ale udělali jsme jednu individuální chybu, kterou Hrachovec potrestal. Definitivně o výhře soupeře rozhodla parádně trefená standardka. Ve zbytku času jsme se již do větší šance nedostali. O osudu rozhodla jedna naše nedorozumění, bod nevisel vysoko…“

Dušan Janošek, trenér Hrachovce: „Ve vyrovnaném duelu jsme v první půli měli mírně navrch a nedali dvě vyložené šance - Žák trefil konstrukci brány, tutovku spálil i Malý. I po přestávce jsme hráli svůj fotbal a diktovali tempo, navíc se dočkali i fotbalového koření – nejprve se gólově prosadil Žák, aby naše vítězství stvrdil parádní trefou do šibenice Malý. Soupeř vzdoroval, my vyhráli zaslouženě."

Branky: 57. Žák, 81. Malý.

MORKOVICE - BRUMOV 2:2 (0:2)

Miroslav Bednařík, trenér Morkovic: „První poločas nám moc nevyšel. V nasazení, agresivitě a celkovém pohybu byl soupeř lepší. I přes rezervy v naší hře jsme si z rychlých protiútoků vytvořili čtyři tutovky. Ve 45. minutě nás ale Brumov ještě více uzemnil, když ranou po zemi k zadní tyči zvýšil již na 2:0! Ve druhém poločase jsme se probudili, pomohli nám i fanoušci a šli jsme si minimálně za vyrovnáním. To se po dobré hře podařilo po trefách Knapa a Žourka. Kdyby v úplném závěru hlavičkoval Zápařka o kousek níže, mohla klapnou Csaplárovka. Brumov zahrál velmi dobře první poločas, my zase druhý, a proto i z tohoto pohledu je remíza spravedlivá.“

Alois Kachlík, trenér Brumova: „Utkání se mi hodnotí rozpačitě. První poločas jsme zvládli výborně, hráli jsme aktivně, byli důrazní v soubojích a vstřelili dvě branky Pavlem Opravilem a Matějem Kubišem. Morkovice měly dvě dobré příležitosti, ale Důbrava dobrými zákroky vychytal. V úvodu druhého poločasu měl velkou šanci Kubiš, kdy ho šikovně našel Šenkeřík, ale bohužel těsně minul bránu. Domácí snížili po naší chybě v bránění. Od té chvíle domácí ožili, mi byli nepřesní a začali se bát o výsledek. Po individuální akci Žourek srovnal střelou na konečných 2:2. Měli jsme na vítězství, ale musíme se poučit z chyb, které jsme udělali a dobře se připravit na domácí utkání s Boršicemi.“

Branky: 67. Knap, 77. Žourek - 30. Opravil, 44. Kubiš.

SP. HLUK - SLUŠOVICE 3:2 (1:0)

Václav Uhlíř, trenér Hluku: „Zasloužené, ale hodně vydřené vítězství. Slušovice byly nejlepším protivníkem, který se u nás představil. Soupeř hrál organizovaně, má mladý a běhavý tým, který zde odehrál výborný zápas – úrovní nadstandardní na poměry krajského přeboru. Musím ale pochválit i své svěřence, příkladně bojovali a byli o gól lepší. Jsem rád, že se klukům podařilo napravit si reputaci z nepovedeného zápasu v Brumově.“

Michal Klimt, vedoucí týmu Slušovic: „Zápas začal oboustranně velmi opatrně. Obě mužstva si vypracovala v prvním dějství po jedné vážnější šanci. Do kabin šel s jednobrankovým náskokem Hluk, jelikož jsme nedůrazně odvrátili nakopnutý centr. V druhém poločase jsme brzo srovnali a zdálo se, že můžeme pomýšlet na bodový zisk. Bohužel jsme byli opět dvakrát nedůrazní v obrané fázi a to nás stálo body. V zakládání útoků nám to vůbec neladilo, navíc máme dalšího dlouhodobě zraněného. Uvidíme jak to vůbec o víkendu poskládáme.“

Branky: 44. Chodura, 60. Dohnal, 80. Martiš - 58. Bednařík, 88. Bednařík.

BYSTŘICE P. H. - NAPAJEDLA 0:0

Roman Ondroušek, trenér Bystřice p. H.:

Zdeněk Horňák, trenér Napajedel: „Tenhle zápas nás nezastihl v dobré pohodě… Trápili jsme se ne jen s nerovným terénem, ale i s houževnatým a bojujícím soupeřem. Nepředvedli jsme v útočné fázy zhola nic!!!“