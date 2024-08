Zdeněk Kučera, činovník Veselé: „Vstup do nového ročníku, a navíc ještě poprvé v jiné než zlínské I.B třídě. Určitě jsme chtěli v utkání uspět. Osobně jsem měl trochu obavy i z podcenění soupeře. Jaro totiž Jablůnka zakončila na předposledním místě a porážkou v Ludkovicích 8:1. Navíc srpnové sestavy jsou většinou děravé díky doznívajícím dovoleným. Ale kluci k tomu přistoupili zodpovědně a i přes velké absence jsme měli lavičku náhradníků pěkně zaplněnou a na hřišti jedenáctku, co od začátku v zápase dominovala. Po dvaceti minutách přišla i první branka z kopačky Pavla Postavy. Jenže ještě do poločasu jsme měli další minimálně čtyři tutovky a přesto se šlo do kabin v poločase za stavu 1:0. Otřepané nedáš - dostaneš se sice nakonec nekonalo, ale hostům patřil úvod 2. poločasu a nám u zábradlí se vynořily vzpomínky na konec jara, kdy jsme v závěrečných minutách přišli v posledních třech utkáních o body.

Tlak hostů byl ale platonický, bez větší šance a Veselá se nakonec přeci jen prosadila a dvěma slepenými brankami kolem 70. minuty zápas rozhodla. Všem patnácti hráčům, co zasáhli do zápasu, musím poděkovat za úspěšný vstup do ročníku. Náš obdiv patří i dvěma hráčům hostů, nejmladšímu a nejstaršímu na hřišti. Ten ročníku 2008 držel dlouho Jablůnku nad vodou svými zákroky v bráně. Ten druhý (ročník 1970) byl neomylný ve středu hřiště a fyzicky trumfnul i o 30 let mladší spoluhráče. Úvod se Veselé podařil a už se všichni těšíme na venkovní premiéru za týden v Poličné."

David Bartoň, trenér Jablůnky: „Na Veselou jsme přijeli v hodně okleštěné sestavě. Veselá má hodně zkušený tým a to naše mladé hráče platilo. Podržel nás několikrát i brankář. Výhra domácího celku je tak naprosto zasloužená."

Branky: 21. a 67. Postava, 71. Tomaštík.

HOŠŤÁLKOVÁ – KOSTELEC 1:2 (1:0)

Petr Špaček, trenér Hošťálkové: „Do utkání jsme vkročili ustrašeně a hledali se na hřišti. Po deseti minutách nervozita opadla a začali jsme hrát. Do vedení jsme šli po krásném přímáku Macíka. Jinak ve zbytku poločasu jsme hráli dobře a vypracovali si další gólové šance, které jsme bohužel neproměnili a nevytvořili si větší skóre. Ale hosté taky zahrozili a trefili tyčku a břevno.

Do druhé půle jsme vstoupili dobře, ale bohužel znovu nevyužili šance a nevstřelili branku. Po rohu jsme trefili břevno a další šance nepřesně zakončili. Posledních patnáct minut jsme vůbec nevzládli a hosté nás zatlačili a vyhráli zápas. Je to pro nás ponaučení do dalších střetnutí."

Petr Velikovský, hráč Kostelce: „V Hošťálkové jsme v úvodním kole chtěli bodovat. Domácí nás ale zaskočili jednoduchým fotbalem a dokázali také využít našich chyb. Problémy nám v úvodu dělalo dlouhé a úzké hřiště. Po zbytečném trestném kopu jsme inkasovali ve 14. minutě první branku. Domácí to povzbudilo a vypracovalo si další příležitosti, podržel nás brankář Krajča. V závěru první půle jsme se již adaptovali na místní podmínky a dvakrát jsme trefili brankovou konstrukci. Do půle jsme však odcházeli s jednobrankovým mankem.

Ve druhém poločasu jsme se zvedli a zlepšili jsme podstatně svoji kombinační hru. Začali jsme se dostávat do nějakých šancí, ale domácí bránili velmi obětavě. Vysvobození přišlo až deset minut před koncem, kdy se prosadil po pěkné kombinaci Prchal. Výhru nám vystřelil v 86. minutě Lošťák. V závěru jsme mohli přidat třetí branku. Utkání jsme tak po bojovném výkonu dokázali zvrátit v samotném závěru. Seznamujeme se s novými soupeři, pravděpodobně tato valašská 1. B třída bude hodně o soubojích. Teď nás čeká rezerva Brumova, ale jsou ještě dovolené, tak uvidíme, jak sestavu se nám podaří poskládat.“

Branky: 14. Macík - 80. Prchal, 86. Lošťák.

HALENKOV – VLACHOVICE 5:1 (4:0)

David Pisklák, trenér Halenkova: „Byli jsme konečne po půl roce v úplné kompletní sestavě. A chybí uz jen po operaci kolena obránce Ondra Blaha. Od začátku utkání jsme byli nebezpečnějsim a lepším týmem, své šance jsme proměnili. A soupeř z Vlachovic jich moc neměl. Ve druhé půli jsme chtěli pokračovat v našem nastaveném projevu, chtěli jsme navýšit skóre, ale měli jsme tam asi patnáct min.hluchou pasáž,soupeř dal gól. Měli jsme poté zase několik šancí, ujala se už pouze jedna trefa. Z mého pohledu zasloužená naše výhra."

Jan Bobot, trenér Vlachovic: „Hrálo se na krásně připraveném hřišti. Bohužel první poločas hrál pouze jeden tým a to byli domácí, kteří nás přehrávali ve středu hřiště. Byli dominantní na míči a tvořili si mnoho šancí a standardních situací, z toho vyplynulo poločasové skóre 4:0 pro domácí. Do druhé půle jsme nastoupili odhodlaní výsledek zmírnit, podařilo se nám dát branku a mírně soupeře přehrát, víc už jsme ale nezvládli a když domácí zvýšili v 80. min na 5:1, tak už jsme neměli psychické síly s utkáním něco udělat. Domácí byli ve všem lepší a zaslouženě berou tři body."

Branky: 9. a 19. Šulák, 40. a 80. Ondryáš, 32. Škrobák - 70. Hověžák

BYLNICE - SLUŠOVICE B 1:1 (0:0)

Zdeněk Minarčík, činovník Bylnice: „Hosté ze Slušovic k nám přijeli s velmi mladým týmem a představili se jako běhavé mužstvo. Nám chybělo pár hráčů, stále jsou dovolené. V prvním poločasu se diváci branky nedočkali, ale viděli poměrně zajímavý fotbal. Brankáři obou týmů byli velmi pozorní. Ve druhém dějství to bylo podobné, čekalo se na první branku. V 72. minutě otevřel skóre Šatka. Vedení jsme udrželi pouze pět minut, hosté srovnali na 1:1. V závěru jsme mohli utkání rozhodnout v náš prospěch, což se nastalo a z úvodního duelu máme pouze bod. Ten asi odpovídá poměru sil na hřišti. V dalším kole hostíme nováčka z Hošťálkové a zde budeme chtít bodovat naplno."

David Mikel, trenér Slušovic: „V letní pauze jsem se posunul do role trenéra rezervního týmu a s výsledkem a hlavně s výkonem našeho celku jsem spokojen. Na úvod tohoto ročníku jsme vyfasovali velmi silného soupeře, který se vloni pohyboval v horních patrech tabulky a především v domácím prostředí je velmi silným protivníkem. Navíc má ve svém kádru několik zkušených fotbalistů, kteří okusili vyšší soutěže a také slovenské legionáře. V první půli domácí hrozili z křídelních prostorů a nebezpečné byli především jejich standardní situace. Nás několikrát podržel brankář. Ale postupem času jsme se dostávali k zakončení a velkou šanci na první branku jsme nevyužili. Hrálo se nahoru a dolů a výsledek 0:0 odpovídal dění na hřišti.

Ve druhém poločasu každé mužstvo chtělo strhnout výhru na svoji stranu. Ovšem osmnáct minut před konccem jsme si nepohlídali přední tyč a po rohovém kopu inkasovali. Naštěstí o pět minut později Klimt také po rohovém kopu srovnal. V závěru se objevilo pár šancí na obou stranách. Bod z horké půdy však bereme a jsme za něj rádi. V dalším kole hostíme Valašské Příkazy, které překvapivě vysoko prohráli v Hovězí."

Branky: 72. Šatka - 77. Klimt.

Brumov B – Poličná - odloženo na 3. 11.

Další výsledky 1. kola: Ratiboř- Choryně 2:3 (31. Machala, 45. z pen. Daněk - 29. Tvrdoň, 41. Horák, 80. Vedral), Hovězí - Val. Příkazy 5:0 (4. Zádilský, 16. Štrbík, 38. Zádilský, 51. Koňařík, 90. Kopřiva).