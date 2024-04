Dvě třetiny první půle jsou hosté lepším týmem. Daří se jim častěji držet míč na kopačkách, ale šanci si vytváří jen v samotném úvodu utkání. V 5.min. se rohový kop Kryštofa Špatného ve skrumáži před bránou odráží k Radku Růčkovi, jeho zakončení však na poslední chvíli blokuje na roh Pavlíček. Od 30.min. přebíráme iniciativu na hřišti my. Akce po křídle Maléře, centr do šestnáctky na Mičkala, který hledá na velkém vápně ještě lépe postaveného Drdu. Také jeho střela je však blokována dobrým skluzem bránícího Vítka Špatného a z šance je pouze rohový kop. O pět minut později zakončuje Drda, tentokráte po přiklepnutí Heryána těsně nad břevno. 36.min. a v ní Mičkal nachází v šestnáctce zcela volného Maléře. Ten se ocitá tváří v tvář Einšpieglovi, hostující brankář skvěle zmenšuje střelecký úhel a ránu vyráží. Vzápětí další tutovka domácích. Opět Mičkal vybízí ke skórování Heryána. Jeho střela placírkou končí na tyči hostující brány. Míč se odráží k Maléřovi, ale ten znovu neprostřeluje na brankové čáře skvěle zasahujícího Einšpiegla. Nedáš – dostaneš. Fiurášek z vlastní poloviny nachází skulinu mezi stopery domácího týmu, do které si nabíhá Kryštof Špatný a s přehledem obchází vyběhnuvšího Romana Petruželu a do prázdné brány otevírá gólem do šatny ve 43.min. skóre utkání 0:1.

Vít Sacher, trenér Kateřinic: „Věděli jsme, že nás čeká ve Velkých Karlovicích těžká šichta, což se i potvrdilo. Lepší kombinaci znemožňoval náročný terén. Přesto jsme se s tím popsavali a po třinácti minutách jsme šli Ostřanským do vedení. Ve druhé půli jsme hráli dobře zezadu a co prošlo, pochytal bezchybný Eliáš. Naše brejkové šance jsme nedotáhli do zdárného konce, nakonec tři body bereme všemi deseti."

Jiří Gajdoš, trenér Vel. Karlovic: „Utkání se hrálo na těžkém terénu. V prvním poločasu jsme po třinácti minutách inkasovali. Tlačili jsme se za vyrovnáním, ale trefili jsme jen brankovou konstrukci. Do kabin jsme tak šli s jednobrankovým mankem. Druhou půli hosté spoléhali na brejky, které byly nebezpečné. A hosty pak několikrát podržel brankář Eliáš. V závěrečném náporu se nám srovnat nepodařilo. Zápasu by spíše slušela remíza."

Úvod poločasu druhého vychází lépe hostům a ve dvou šancích se ocitá Fiurášek. První ránu i s pomocí jmenovce Lukáše vyráží nohama domácí gólman Roman Petružela. Tu druhou k pravé tyči s přehledem chytá. Vzápětí postupuje sám na domácího brankáře Radek Růčka. Technická střela kolem gólmana jen těsně míjí levou tyč domácí brány. Na druhé straně rohový kop Drdy vrací „koníčkem“ před bránu Maléř, kde sám před brankářem jej v zakončení Šimša z otočky míjí. Přichází 58.min. a v ní zbytečný faul Adamce na Raždíka v rohu šestnáctky a pokutový kop pro domácí. Míč si na penaltu staví domácí kapitán Mičkal a s přehledem srovnává skóre utkání na 1:1. Domácí povzbuzeni vyrovnáním jsou rázem lepším týmem. Hlavička Maléře v 65.min. po trestném kopu Drdy jde jen těsně vedle levé tyče hostující brány. O pět minut později po přiťuknutí Šimši má na kopačkách druhou branku domácích Maléř. Umístěnou střelu k tyči skvělý Einšpiegl vyráží, dorážka jde jen těsně nad. V 74.min. přichází rychlá akce hostí na jejímž začátku je přesná nahrávka Ondryáše do křídla Fiuráškovi. Ten křižnou střelou skrz celou bránu nachází ve skluzu na zadní tyči Kryštofa Špatného a hosté jdou opět do vedení 1:2. Domácí jdou do rizika, vysunují Heryána z postu obránce do útoku a snaží se ze všech sil o vyrovnání. Bohužel šance nepřicházejí a naopak na druhé straně může sedm minut před koncem dovršit svůj hattrick Kryštof Špatný, ale po sólu z půlky hřiště v zakončení těsně bránu míjí. V 88.min. je definitivně rozhodnuto. Na rohový kop Ondryáše si nabíhá Štuler a z voleje k tyči nedává Romanu Petruželovi sebemenší šanci zasáhnout 1:3.

Petr Urban, trenér Dolní Bečvy: „Utkání ve Vidči jsme nakonec zvládli a zaslouženě si odvážíme tři body. V úvodu jsme byli nebezpečnějším týmem a domácí tým jsme do šancí nepouštěli. Klíčový moment se odehrál před přestávkou, domácí Maléř v obrovské šanci proti našemu brankáři neuspěl a opět se potvrdilo nedáš-dostaneš a Kryštof Špatný nás poslal do poločasového vedení. V začátku druhé půle jsme mohli své vedení navýšit, což se nestalo. Domácí srovnali Mičkalem z pokutového kopu. Domácí ožili, ale nám se podařilo opět Špatným vsítit druhou branku. V závěru domácí hráli už vabank a naši výhru pečetil Štuler."

JUŘINKA – VAL. PŘÍKAZY 5:1 (3:1)

Miroslav Sovák, trenér Juřinky: „V paměti jsme měli poslední utkání ve Valašských Příkazech, kde jsme inkasovali šest branek. Pomohla nám rychlá branka ze 4. minuty, navíc jsme po deseti minutách přidali druhou trefu. Hosté z přísné penalty snížili na jednobrankový rozdíl a snažili se utkání jerště zdramatizovat. My jsme však měli hru ve své režii a do šancí jsme je nepouštěli. Druhý poločas jsme ovládli hru, hostím se nedařila kombinace. Přidali jsme čtvrtou branku a skóre završil po pěkné kombinaci Macíček. Výsledek je tak naprosto zasloužený, byli jsme po všech stránkách lepším týmem."

Václav Vobořil, trenér Val. Příkaz: „Zápas v Juřince se nám absolutně nepovedl. Od první minuty jsme tahali za kratší konec. Inkasovali jsme již po čtyřech minutách hry. Z penalty jsme ještě vykřesali naději na solidní výsledek, ale domácí ve druhé půli dvěmi brankami dali výsledku konečnou podobu. Soupeř byl lepší ve všech herních činnostech a zcela zaslouženě vyhrál. Musíme zvednout hlavy a sami se z toho dostat."

VIGANTICE – VAL. POLANKA 5:1 (4:0)

Filip Pikal, trenér Vigantice: „Utkání s Valašskou Polanku jsme zvládli, i díky podařenému vstupu do utkání. Již ve 12. minutě vstřelil Jan Balažek první branku. Stejný hráč o pět minut později naše vedení navýšil. Do půle jsme se radovali ještě dvakrát, kdy se ve 27. minutě prosadil Kučera a chvilku před odchodem do šaten Vyvíjal. Ve druhém dějství jsme pod vědomím vybudovaného čtyřbrankového náskoku trošku polevili a hosté vstřelili branku. Poslední slovo měl dvě minuty před koncem Rezdar, který vstřelil naši pátou trefu. Dařilo se nám proměňovat vytvořené šance a to rozhodlo."

Jan Tajzler, činovník Val. Polanky: „

LIDEČKO - ROŽNOV P. R. 2:0 (1:0)

Radek Číž, trenér Lidečka: „Utkání o šest bodů jsme zvládli na výbornou. Již v páté minutě nás poslal Michal Gargulák do vedení. Po dvaceti minutách se nám zranil Aleš Číž a museli jsme střídat. Na naší hře to však nebylo poznat a stále jsme byli směrem dopředu nebezpečnější. Poločas tak skončil naší jednobrankovou výhrou. I ve druhém poločasu jsme pokračovali v aktivní hře a soupeře jsme na dostřel mladého brankáře Lukáše Hyžáka příliš nepouštěli. Navíc v 53. minutě přidal Juřička uklidňující druhou trefu. Hra se pak rozkouskovala. Po hodině hry došlo ke zranění hostujícího hráče a musel být odvezen sanitou do nemocnice. Utkání se pak jen dohrávalo, my jsme si utkání v klidu pohlídali. Naše výhra je naprosto zasloužená, měli jsme větší vůli po vítězství a to rozhodlo. Zraněnému hráči Rožnova p/R přejeme brzké uzdravení."

Roman Kučerňák, trenér Rožnova p. R.: „Předvedli jsme dnes v Lidečku naprosto šílený výkon, kdy jsme s domacími hráli pouze nakopávanou, ve které oni byli silnější. Navíc jsme inkasovali rychlou branku. Nezasloužili jsme si za dnešek ani bod."

PODLESÍ – HOR. LIDEČ 3:3 (1:2)

Tomáš Adámek, činovník Podlesí: „

Anton Cintula, trenér Horní Lidče: „

PROSTŘ. BEČVA - VAL. MEZIŘÍČÍ B 1:4 (1:0)

Daniel Šulák, trenér Prostř. Bečvy: „

Vladimír Kostka, trenér Val. Meziříčí B: „