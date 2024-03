Do druhé půle jsme šli s tím, že na hřišti jsme lepší mužstvo a musíme to potvrdit, což se nám dařilo . Druhou půli jsme byli ještě více nebezpečnější než soupeř, bohužel jsme nebyli produktivní a buď těsně minuli branku a nebo je v ten zápas podržel výborně chytající Zvonek. Po standardce a centru do vápna míč tečuje na zadní tyč Vedral a Tvrdoň osamocený přidává svůj třetí gól. Hned půl minuty na to Tvrdoň pohrdl možnost přidat zvoleje z malého vápna svůj čtvrtý gól a mohl přinést definitivní rozhodnutí. Místo toho soupeř, po tom, kdy nám propadl střet hřiště snižuje deset minut před koncem střelou k tyči, kterou Ječmen konečky prstů vytlačil jen na tyč, od které se balon odrazil do brány. Závěrečný tlak soupeře ale nepřišel a vyloženou šanci si nevytvořil. O ten gól jsme byli lepší a dobře vstupujeme do jarní části sezony."

Josef Landa, hráč Choryně: „Na první jarní zápas k nám přijel nepříjemný soupeř z Prlova. Oběma týmům chyběli 2-3 hráči ze základní sestavy. My jsme se s tím popasovali lépe a řekl bych, že od začátku jsme měli lehce na vrch. Lépe se nám dařila kombinace a držet balon. Prlov nějaké šance měl, ale většinou to byli nepřesné pokusy z hranice šestnáctky a nebo jsme jejich střely dokázali zblokovat. První gól vstřelil Pavel Tvrdoň po odraženém míči při rozehrané standardce a střele k tyči, kdy brankář nedokázal vytěsnit střelu k tyči, která se mu přes rukavice překutálela do brány. Druhý gól opět dal Tvrdoň, kdy jsme obranou hlavou z jejich odkopu našli Vedrala, který průnikem za obranu vyslal Tvrdoně do šance a lobem přes vybíhajícího brankáře zvyšuje na 2:0. Bohužel jsme taktickou chybou darovali soupeři gól do šatny, kdy posledním dlouhým autem na Sochoru, který prodloužil za sebe na zcela nepochopitelně volného hráče, který na poprvé Ječmena nepřekonal, ale na druhou dorážku už byl krátký.

Václav Vondráček, činovník Poličné: „Utkání s Kelčí se nám vydařilo především střelecky a lví podíl na vysoké výhře má autor tří branek Jakub Kapusta. Omlazený celek hostí ale nám nedal nic zadarmo a a především v první půli se hrála vyrovnaná partie. Do půle se nám podařilo Libosvárem vstřelit úvodní branku. Vyšel nám nástup do druhého poločasu, kdy Kapusta v rozmezí čtyř minut vstřelil dvě branky. O osudu duelu bylo rozhodnuto a Kapusta v závěru zkompletoval hattrick. Hosté v závěru jen dali výsledku kosmetickou úpravu. Konečný výsledek je pro ně dost krutý, protože působili sympatickým dojmem."

David Kelnar, trenér Byniny: „V Jablůnce jsme podali velmi zodpovědný výkon, podložený patřičnou bojovností a po zásluze si odvážíme všechny tři body. Od úvodního hvizdu jsme byli více na míči a vytvořili jsme si několik příležitostí a de facto jsme měli zápas pod kontrolou. Ujala se až utěšená střela Adama Dlouhého ve 41. minutě. Komplikaci přineslo vyloučení Štefka po druhé žluté kartě ve 44. minutě. Ve druhém poločasu domácí vysunuli dopředu kanonýra Horáka a dostali se do několika šancí. Oslabení jsme ale i s trochou štěstí v závěru ustáli a po taktickém výkonu bereme tři body. Máme šňůru deseti utkání bez prohry a budeme ji chtít prodloužit i v dalším utkání s Lužkovicemi. Víkendové výsledky předních týmů nám nahráli a budeme chtít na špici tabulky vydržet co nejdéle."

Milan Gajdůšek, trenér Jablůnky: „V prvním poločasu se hrála vyrovnaná partie s minimem šancí na obou stranách. Na branku se tak čekalo až do závěru prvního poločasu, kdy se prosadil hostující Dlouhý. Těsně před odchodem do šaten sudí Konečný po druhé žluté kartě poslal předčasně do sprch hostujícího Štefka. Ve druhém dějství jsme hráli dlouhou přesilovku, kterou jsme nakonec nedokázali přetavit ve vyrovnávající branku. Šance jsme si vytvořili, ale v koncovce jsme byli neškodní. Je to škoda, poněvadž za předvedenou hru jsme si nějaký bod zasloužili. "

Pavel Juřica, trenér Prlova: „Do Choryně jsme cestovali s respektem. Věděli jsme, že to bude velký boj, vždy tyhle dva týmy to tak mají. Museli jsme se vyrovnat s absencemi tří hráčů ze základní sestavy. Dostali možnost další hráči, kteří v mistrovských utkáních nedostávají až tak velký prostor na hřišti. Ale musím kluky pochválit jak za předvedenou hry, tak i za disciplínu. Do 28.minuty to byl fotbal nahoru dolů, v rychlém tempu zahrnutý bojovností. Udělali jsme hloupé individuální chyby, kdy domácí dvakrát skórovali. My jsme do poločasu snížili zásluhou Mynáře. Druhý poločas už byl terén na hrací ploše velmi těžký zásluhou vydatného deště. Ale měly to oba týmy stejné. Domácí se v 75. minutě dočkali třetí branky, která byla pro nás velmi smolná. Přeskupili jsme formace více do útoku a podařilo se nám hezkou akcí snížit. Dostali jsme domácí pod tlak, ale ta pro nás vytoužená branka na remízu už nepřišla. Domácí hrozili z nepříjemných brejků, ale náš skvělý gólman Zvonek vše pochytal. Příští týden máme doma Poličnou, na kterou se musíme dobře připravit, abychom uspěli za tři body."

Vlachovice - Halenkov 4:0 (0:0)

Jan Bobot, trenér Vlachovic: „První poločas se odehrával spíš ve středu hřiště, kdy žádný tým nechtěl udělat chybu. První naše šance přišla ve 20.minutě, ze které byla penalta, kterou jsme bohužel neproměnili. Další podobná situace přišla o deset minut později, kde si myslím, že se pro nás měla pískat další penalta. A rozhodčí byl ale proti, tak jsme šli do šaten za stavu 0:0. Bylo jasné že zápas se přikloní k týmu, který vstřelí první gól. Druhý poločas jsme začali aktivněji a své šance proměnili. Hlavním naším úkolem bylo pohlídat Škrobáka a Šuláka a hru jim znepříjemnit to se nám povedlo. Šance ve druhé půli jsme využili a vyhráli zaslouženě 4:0. Jsem rád, že jsme začali výhrou, je třeba pracovat dál."

David Pisklák, trenér Halenkova: „První půle přinesla vyrovnanou partii, my jsme však v úvodní příležitosti selhali. Poté domácí neproměnili pokutový kop. Do kabin se šlo za bezbrankového stavu, který odpovídal dění na hřišti. Čekalo se tak na první branku. Tu se podařilo vstřelit domácím a vzápětí přidali další. Stále jsme mohli s utkáním ještě něco udělat, ale v koncovce jsme byli bezzubí. Domácí trpělivě čekali na svoje příležitosti a podařilo se jim dát třetí branku. Ta utkání definitivně rozhodla. V závěru jsme po otočení přímého kopu inkasovali počtvrté. Výsledek je pro nás krutý, domácí byli produktivnějším týmem a to zápas rozhodovalo."

Ratiboř - Bylnice 2:3 (2:2)

Jaroslav Kulhaj, trenér Ratiboře: „Zápas s Bylnicí jsme nezvládli. Přitom jsme se po šesti minutách ujali Hurtou vedení. Po dvaceti minutách byl hostím vyloučen hráč za hraní rukou v pokutovém území a následnou penaltu Daněk proměnil. Hosté ale i v deseti byli nebezpeční a spoléhali na rychlé brejky. Nám se naopak nedařilo dotáhnout slibně se rozvíjející akce. Bylničané po půlhodině snížili a o čtyři minuty později se jim podařilo srovnat a začínalo se od nuly. Ve druhém poločasu jsme si chtěli vzít vedení nazpět, ale hosté po hodině hry dokonali obrat. V závěru jsme měli tlak i šance na vyrovnání, což se nám nepodařilo."

Martin Lukšík, trenér Bylnice: „V Ratiboři jsme odehráli velmi bojovné utkání a i přes nepříznivý začátek duelu, jsme nakonec po týmovém výkonu odvezli tři body. Brzy jsme inkasovali branku. V 19. minutě nám byl vyloučen navíc Chovančík za hraní rukou, dle zápisu to bylo - "zabránil soupeřovu družstvu dosáhnout branky úmyslným hraním míče rukou". Domácí poté penaltu proměnili. Do půle jsme ale srovnali zásluhou Řeháka a Mikuše. Ve druhé půli jsme dokázali Mikušem vstřelit třetí branku. V závěru jsme ustáli tlak domácího týmu a zaslouženě si odvážíme tři body. Teď nás čeká derby s Vlachovicemi a body z Ratiboře, budeme chtít potvrdit i v domácím prostředí."

Brumov B - H. Bečva 5:0 (1:0)

Miroslav Vaněk, trenér Brumova B: „Zápas s prvním týmem tabulky jsme zvládli na jedničku. Na perfektně připraveném hřišti jsme soupeře přehrávali ve všech směrech a nakonec jsme mohli vyhrát i vyšším rozdílem. Už do poločasu mohl být náš náskok vyšší, ale vstřelili jsme pouze jedinou branku Fojtíkem. I ve druhé půli jsme pokračovali ve výborné hře a po třech minutách upravil Macháč na dvoubrankový rozdíl. Hosté měli pouze jedinou možnost skórovat po naší chybě. Utkání jsme měli ve svých rukou a nejdříve zkušený Bublák a po něm Olin Bartozel přidali další trefy. Definitivní podobu výsledku dal dvacet minut před koncem Dubčák. Naše výhra je naprosto zasloužená, kdy se nám podařilo poskládat kvalitní mužstvo a lídra tabulky jsme k ničemu nepustili."

Pavel Roman, hráč Horní Bečvy: „Zápas na pažitu v Brumově jsme absolutně nezvládli. Domácí tým poskládal velmi kvalitní sestavu s několika hráči A týmu. V celém zápasu jsme tahali za kratší konec a nedokázali jsme najít proti zbraň na dobrou hru domácího celku. V průběhu utkání jsme udělali množství chyb, které Brumovjané dokázali tvrdě trestat. Přitom v přípravě se nám dařilo a takové triviální chyby jsme nedělali. Ale to byla jen příprava, navíc na umělce, kde to má jiné parametry. Utkání musíme hodit za hlavu a připravit se na další zápas, kdy hrajeme v Ludkovicích."

Lužkovice - Ludkovice 4:4 (2:1)

Tomáš Gajdošík, trenér Lužkovic: „Začali jsme výborně dali jsme gól mohli jsme hrát v klidu. Ale paradoxně začal hrát soupeř a vyrovnal na 1:1. A přesto jsme do kabin šli spokojenější za stavu 2:1, který svoji druhou trefu v utkání zaznamenal Kolařík. Ve druhém poločasu jsme dali na 3:1, kdy Kolařík zkompletoval hattrick a vypadalo to, že už máme zápas pod kontrolou. Ale po našich hrubých chybách soupeř otočil na 3:4. Naštěstí nakonec střídající Ivo Světlík netradičně hlavou srovnal v 87. minutě na 4:4. Pro diváka to byl zápas zajímavý, plný emocí a padlo hodně gólů."

Miroslav Holík, trenér Ludkovic: „Tak pro diváky to musel být hodně zajímavý zápas, kdy padlo hned osm branek. Ale k vidění bylo také množství chyb a nepřesností, ale to bylo dáno i přechodem z umělky na přírodní trávu. Také brankáři nebyli na jiné odskoky míče zvyklí. V první půli jsme tahali za kratší konec a prohrávali jsme o jednu branku. Ve druhém dějství jsme ale zabrali a výsledek otočili. O výhru jsme přišli až tři minuty před koncem, kdy jsme neuhlídali zkušeného Ivoše Světlíka. Konečná remíza je ale spravedlivá a musí s ní být spokojeny oba celky. My se příliš na postavení v tabulce nedíváme, chceme hrát dobrý fotbal a postupně zapracovat do sestavy mladé hráče. Máme v úvodu poměrně těžký los a v příštím kole přivítáme lídra z Horní Bečvy."