VLACHOVICE – VALAŠSKÉ PŘÍKAZY 2:3 (0:3)

Jan Bobot, trenér Vlachovic: „Dnes se hrál dobrý fotbal na obou stranách. V prvním poločase jsme neproměnili mnoho šancí a soupeř nás trestal. A první půlku jsme dostali lekci z produktivity. Druhý poločas jsme nastoupili mnohem lépe a soupeře přehrávali, náš tlak vyústil ve dva střelené góly. Dovolím si říct, že jsme byli víc než vyrovnaný soupeř, body nám to ale nepřineslo. Chci svým hráčům poděkovat za bojovnost, makali do poslední minuty, bohužel to nevyšlo a takový už je fotbal."

Václav Vobořil, trenér Valašských Příkaz: „Měli jsme vynikajících prvních třicet minut prvního poločasu. Dokázali jsme vstřelit tři branky. Poté se osmělili i domácí, udrželi jsme však čisté konto do poločasu a dvě vyložené šance neproměnili. V poločasové pauze jsem nabádal hráče, ať přidáme čtvrtou branku a zlomíme zápas definitivně na naši stranu. Šancí bylo hodně, ale domácí brankář Bodlák už byl proti. A tak se začali prosazovat domácí. V 80. minutě snížili na rozdíl jedné branky, ale vítězství jsme nakonec s vypětím všech sil uhájili. Hrálo se v obrovském horku a všichni na hřišti šli na doraz. Přeji domácímu trenérovi, ať to konečně výsledkově zlomí a začnou tabulkou stoupat vzhůru."

Branky: 54. Šefčík, 80. Horáček - 16. a 30. Ďurkech, 15. Dodek.

HOŠŤÁLKOVÁ - BRUMOV B 1:4 (0:4)

Petr Špaček, trenér Hošťálkové: „V prvním poločasu jsme tahali za kratší konec a vše odstartovala branka v naší síti již ve třetí minutě. Hosté se uklidnili a do poločasu přidali další tři branky. Ve druhém poločasu se nám podařilo hosty zatlačit na jejich polovinu, ale vytěžili jsme z převahy pouze jednu branku, kterou vstřelil po hodině hry Macík. Utkání jsme ztratili zejména v první půli, druhý poločas si už hosté hlídali svůj náskok."

Miroslav Vaněk, trenér Brumova B: „Zápas u nováčka soutěže z Hošťákové jsme zvládli na jedničku. Zejména v prvním půli jsme na hřišti dominovali a již po půlhodině jsme vedli o tři branky. Nejprve se trefil Samiec, po něm Fojtík a třetí branku zaznamenal Macháč. Těsně před pauzou zvýšil Holba na čtyřbrankový rozdíl. Ve druhém poločasu jsme domácím dovolili pouze korigovat výsledek, kdy naše zadáky oslnilo ostré letní slunko. Ve velkém parnu jsme se nikam nehnali a celkem v poklidu jsme si vítězství uhájili. Naše výhra je však naprosto zasloužená a dařilo se nám zejména v prvním poločasu domácí tým přehrát."

Branky: 59. Macík - 3. Samiec, 21. Fojtík, 29. Macháč, 39. Holba.

SLUŠOVICE B - CHORYNĚ 0:0

David Mikel, trenér Slušovic: „Hosté z Choryně se u nás představili ve velmi dobrém světle. Hráli jednoduchý fotbal a dostávali se velmi rychle na naši polovinu. Nám se dopředu příliš nedařilo, hosté nás do šancí moc nepouštěli. V základní sestavě jsme měli čtyři dorostence, kteří teprve sbírají zkušenosti v mužském fotbalu. Druhá půle přinesla podobný obraz hry. Hosté byli častěji na míči, ale branku se jim vstřelit naštěstí nepodařilo. V zápase se tak urodila bezbranková remíza, kterou vzhledem k průběhu hry bereme. Pochvalu zaslouží především brankář Důbravu, který nás několikrát podržel a i zadní řady si odvedly dobře svoji práci. Musíme počkat, až se nám uzdraví někteří zranění hráči a věřím, že potom začneme sbírat více nějaké body."

Radim Žmiják, trenér Choryně: „Utkání ve Slušovic skončilo bez branek, přitom jsme si vytvořili několik brankových příležitostí. Ale trápíme se v zakončení akcí. Domácí toho směrem dopředu příliš nepředvedli, navíc naše obrana byla velmi pozorná. Ztratili jsme zde zbytečně dva body, neboť domácí tým se zaměřil spíše na defenzivu."

BYLNICE - VESELÁ 0:1 (0:0)

Zdeněk Minarčík, vedoucí Bylnice: „V utkání s lídrem tabulky z Veselé to bylo o jediné brance, kterou nakonec vstřelil těsně po přestávce hostující Janíček. V první půli byly obrany obou týmů pozorné. My jsme měli několik standardních situací, ale brankář hostí svůj tým podržel. Vše podstatné se odehrálo ve 49. minutě, kdy jsme neuhlídali zkušeného Janíčka a ten hostím zajistil vedení. Poté jsme dobývali hostující branku, ale gólman Kiza byl vždy na místě. Ze závěrečného tlaku jsme nic nevytěžili a zůstáváme bez bodového zisku."

Tomáš Dujka, trenér Veselé: „Tak věděli jsme, že nás v Bylnici čeká těžká šichta a to se i potvrdilo. Domácí jsou hodně silní ze standardních situací a na to jsme se nakonec dobře připravili. V první půli byli domácí hodně nebezpeční, nám se kombinace až tolik nedařila a špatně jsme řešili především některé finální situace, kdy jsme mohli buď zakončit nebo přihrát lépe postavenému hráči. Do kabin se tak odcházelo za bezbrankového stavu, kdy zadní řady dominovaly nad těmi útočnými. Čtyři minuty po přestávce se však prosadil Tomáš Janíček a zajistil nám vedení. To jsme mohli z rychlých brejků i pojistit, což se nestalo. Zápas tak byl otevřený až do konce. Domácí nás v závěru utkání sevřeli, ale vše jsme uskákali a nakonec si odvážíme cenné tři body. Musím všechny hráče pochválit za výborný přístup, zápas jsme odmakali na sto procent."

Branka: 49. Janíček.

KOSTELEC - HALENKOV 5:1 (4:1)

Petr Velikovský, hráč Kostelce: „Od soupeře z Halenkova jsme nevěděli co máme čekat, neboť soupeře v této třídě nemáme ještě zmapované. Úvod byl trošku opatrný, přesto se již po pěti minutách prosadil hlavou Krhůtek. Ve 13. minutě proměnil samostatný nájezd Prchal a rázem jsme vedli o dvě branky. Dočkal mohl přidat třetí branku, ale trefil jen břevno. Zápas jsme si pak trošku zkomplikovali, kdy jsme vyrobili zbytečně penaltu. Tu hosté po půlhodině hry proměnili. Závěr první půle byl opět v naší režii. Prchal ve 38. minutě přidal svoji druhou trefu a o dvě minuty později dal Matějka čtvrtou branku. Hosté ve 44. minutou šli do deseti, kdy Holec viděl druhou žlutou kartu. Ve druhé půli jsme kontrolovali výsledek. Oba celky si vytvořili několik slibných šancí, brankáři ale byli pozorní. Jedinou branku tak zaznamenal v 53. minutě Dočkal. Utkání pak ztratilo tempo a víceméně se jen dohrávalo. V závěru se v šancích objevil Novotný s Lošťákem, ale brankář hostí vytasil skvělé zákroky. Naše výhra je naprosto zasloužená, byli jsme lepším týmem a dařilo se nám i střelecky."

David Pisklák, trenér Halenkova: „Utkání v Kostelci se nám vůbec nepovedlo. Brzo jsme inkasovali dvě branky. Poté sice Vojtášek snížil. Domácí ale v závěru první půle přidali třetí trefu a zanedlouho i čtvrtou. Navíc jsme přišli o vyloučeného Holce. Ve druhé půli jsme se chtěli ještě porvat o dobrý výsledek. Domácí však na rozdíl od nás, dokázali své brankové příležitosti proměnit. Na toto utkání musíme rychle zapomenout, Kostelec dokázal využít našich chyb a byl navíc hodně silný v zakončení."

Branky: 5. Krhůtek, 13. Prchal, 38. Prchal, 40. Matějka, 53. Dočkal - 29. z pen. Vojtášek.

Další výsledky 4. kola: Jablůnka - Hovězí 0:6 (12. Štrbík, 22. Zádilský, 36. Hruška, 44. Koňařík, 62. Hruška, 78. Durmon), Poličná - Ratiboř 4:1 (3. Králík, 56. z pen. Králík, 72. Vlček, 83. Kapusta - 22. Daněk).

PETR KOSEČEK