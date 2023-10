Filip Bartoš, činovník Ludkovic: „Netradičně v sobotu jsme na domácím hřišti získali další cenné body. Potvrdilo se, co jsem avizoval, že k nám letos přijel objektivně nejkvalitnější soupeř. Nicméně se nám konečně povedlo vytěžit z úvodu gól a to určilo průběh první půle. Byl to hodně soubojový zápas plný faulů, šancí však příliš nebylo. Bohužel po drobné chybě v obraně jsme inkasovali do kabiny. Naštěstí jsme druhý poločas začali luxusní standardkou a mohli se tak soustředit na bránění výsledku. To se nám povedlo s větším klidem, než v Ratiboři. Možná jsme byli šťastnější, ale to k fotbalu patří, obzvlášť, když se tým poctivě připravuje a trénuje tak, jako teď. Musím zmínit důvod sobotního termínu, kterým byla oslava krásných 80 let dlouholetého funkcionáře klubu - pana Jaroslava Plecy staršího. Za tým jsme splnili jeho přání - výhru. Od léta nám totiž drží palce pouze z tribun a touto cestou ještě jednou přejeme především pevné zdraví této ikoně zlínského okresního a krajského fotbalu."

Karel Hověžák, trenér Vlachovic: „V Ludkovicích utkání moc fotbalové krásy nepobralo. Na menším hřišti to bylo spíše o osobních soubojích a standardních situacích. V úvodu utkání nastřelili domácí tyčku naší branky a v 10. minutě se ujali vedení, když jsme zahrávali rohový kop a nezachytili brejk domácích. Nám se podařilo vyrovnat až v nastavení prvního poločasu, když se po rohovém kopu trefil Mira Kudela. Obraz hry se nezměnil ani ve druhém poločase. V 53. minutě zahrávali domácí trestný kop, na který si naběhl Suchý Petr a svou druhou brankou poslal domácí opět do vedení. Ve zbytku utkání jsme se snažili o vyrovnání, ale byly to z naší strany jenom náznaky šancí. Snad největší příležitost jsme mohli mít v závěru zápasu, když byl v pokutovém území faulován náš hráč. Píšťalka rozhodčího ale zůstala němá a domácí si tak připsali další tři body."

BYNINA - RATIBOŘ 2:2 (2:1)

David Kelnar, trenér Byniny: „V duelu s Ratiboří jsme chtěli navázat na výhru z Bylnice. Podařilo se nám však to jenom napůl. Věděli jsme o kvalitách hostujícího kanonýra Sováka, nakonec se nám ho uhlídat nepodařilo. Do utkání jsme skvěle vstoupili a již v páté minutě jsme kopali penaltu. Tu proměnil Bartecký. Ve dvanácté minutě jsme vedli již o dvě branky, kdy míč uklidil do sítě po odražené střele Horák. Další branku jsme nepřidali a hosté Sovákem ještě do půle snížili. Druhý poločas to byl vyrovnaný boj, kdy hosté nakonec Sovákem vyrovnali. V závěru utkání mohly oba celky rozhodnout ve svůj prospěch, nakonec se urodila remíza. Mrzí nás, že jsme vedení neudrželi, ale s kvalitním soupeřem bod bereme. Pošesté v řadě jsme neprohráli a svoji sérii budeme chtít prodloužit za týden ve Vlachovicích."

Jaroslav Kulhaj, trenér Ratiboře: „Nezvládli jsme úvod utkání. Již v páté minutě jsme obdrželi branku z penalty. Po dvanácti minutách jsme prohrávali již o dvě branky. Těsně před odchodem do šaten Sovák snížil na jednobrankový rozdíl. Ve druhé půli jsme se tlačili za vyrovnáním, to přišlo v 55. minutě opět z kopačky střelecky disponovaného Sováka. Nakonec jsme mohli i vyhrát, šance jsme neproměnili. Celková remíza je ale spravedlivá."

KELČ - BYLNICE 3:1 (1:0)

Lukáš Vadel, trenér Kelče: „Souboj s Bylnicí jsme nakonec zvládli a připisujeme si tři body. V první půli jsme se dostali do vedení, kdy se ve 22. minutě prosadil Rada. Do šaten jsme tak odcházeli s jednobrankovým náskokem. Uklidňující druhou trefu přidal v 57. minutě Šefčík. Hosté v závěru snížili na jednobrankový rozdíl. Definitivní podobu výsledku dal minutu před koncem střídající Kajnar."

Pavol Gabriš, trenér Bylnice: „Zápas v Kelči jsme nezvládli a nakonec odjíždíme bez bodu. První poločas byl ve znamení jediné branky, kterou obstarali domácí hráči po dvaceti minutách hry. Druhý poločas jsme se snažili o vyrovnání, ale dostali jsme druhou branku. Naše kontaktní trefa přišla pak až v 87. minutě zásluhou Makovce. Domácí ale po dvou minutách znovu odskočili na dvoubrankový rozdíl. Zápas tak skončil výhrou domácího celku, my se musíme dobře připravit na nadcházející domácí duel s Prlovem."

BRUMOV B - JABLŮNKA 5:1 (3:1)

Miroslav Vaněk, trenér Brumova B: „Utkání s Jablůnkou jsme měli od úvodního hvizdu ve své režii. Po deseti minutách se prosadil Bartozel. Po osmnácti minutách jsme vedli po brance Dubčáka již o dvě branky. Hosté sice snížili, ale Macháč nám vrátil dvoubrankové vedení nazpět. Ve druhé půli jsme mohli přidat další branky, jediným střelcem zůstal Macháč, který dalšími dvěma trefami zkompletoval hattrick. Utkání tak mohlo skončit i vyšším rozdílem, hosté nebyli směrem dopředu nějak nebezpeční a od větší prohry je zachránil brankář."

Milan Gajdůšek, trenér Jablůnky: „Utkání v Brumově jsme zaslouženě prohráli, domácí byli lepším týmem. V první půli jsme třikrát inkasovali. Za stavu 0:2 Horák snížil a sahali jsme i po vyrovnání. Domácí ale znovu odskočili na dvoubrankový rozdíl. Ve druhé půli jsme chtěli s výsledkem ještě něco udělat. Domácí ale po hodině hry dali čtvrtou branku. V závěru jsme inkasovali popáté. Naše situace v tabulce není příznivá, zabojovat budeme chtít v dalším utkání."

H. BEČVA - CHORYNĚ 2:1 (1:0)

Pavel Roman, hráč Horní Bečvy: „Zápasy s Choryní bývají vždy hodně nepříjemné, neboť hosté předvádějí důrazný fotbal. V první půli jsme na hřišti dominovali a vytvořili si řadu příležitostí. Ve 26. minutě jsme měli možnost zahrávat pokutový kop a ten Vaníček proměnil. Do konce poločasu jsme již druhou trefu nepřidali. Hosté ve druhé půli stále cítili šanci na dobrý výsledek a začali vystrkovat růžky. Oba celky si vytvořily brankové příležitosti, ale brankáři byli vždy na místě. Minutu před koncem se podařilo hostím vyrovnat. Poslední slovo měl ale v nastaveném času Zetocha a vystřelil nám výhru. Ta nakonec byla šťastná, ale za první půli jsme si ji zasloužili, kdy jsme byli lepším podstatně mužstvem."

Josef Landa, hráč Choryně: „Věděli jsme, že Bečva je silná na míči, ale první půlku jsme propadli a nehráli vůbec nic, bez pořádné šance, kdy Bečva byla jednoznačně lepší na míči i v počtu šancí. Jen jsme se bránili a odkopávali balony pryč z naší strany to nemělo s fotbalem co dělat. I přesto jsme gól dostali po naší chybě, kdy jsme špatně rozehráli aut a z odraženého balonu se stal brejk pro domácí, stihl jsem se ještě dostat do souboje, ale už pozdě, kdy si jejich útočník obhodil našeho gólmana a já ve skluzu trefil míč i s nohama správně nařízenou penaltu domácí proměnili. Domácí měli ještě několik šancí, ale vyloženou si svým špatným vyhodnocením již nevytvořili. Druhý poločas už od nás byl o něčem jiném sklidnili jsme se a začali hrát fotbal. Řekl bych, že druhý poločas jsme ze hry měli více my, ale pořád to na šance bylo nahoru dolů. Vyloženou šanci na dvakrát pohrdl Pelc, na druhé straně Ječmen bravurně zneškodnil hlavičku do protipohybu. Dočkali jsme se v 90.minutě kdy po skrumáži a několika dorážkách jsem poslal míč do branky přes blok hráčů. Bohužel místo toho aby jsme si remízu pohlídali takticky, vyhoříme a ve sledu několika chyb za sebou inkasujeme v 93. minutě z poslední akce po nešťastné teči našeho obránce do protipohybu gólmana. Tahle prohra bolí. Za první půli si ji domácí zasloužili, kde nás přejeli ale dokázali jsme se jim v druhé půli vyrovnat, remíza by utkání slušela, ale takový je fotbal."

PRLOV - HALENKOV 2:3 (2:1)

Petr Sláčík, činovník Prlova: „První půle byla z naší strany odehraná velmi dobře, je škoda, že jsme nepřidali třetí branku, když příležitosti na to jsme si vypracovali. Vedení se sice ujali hosté, ale Novosad s Juráněm výsledek otočili. Brzy po zahájení druhé půle jsme dostali vyrovnávající branku. Hosté i nadále pokračovali v aktivitě a nakonec se jim dvacet minut před koncem podařilo vstřelit vítěznou branku. V utkání dvou rozdílných poločasů byli hosté o tu branku lepším týmem."

Petr Uherek, trenér Halenkova: „V Prlově jsme zejména ve druhém poločasu předvedli velmi dobrý výkon a odvážíme si proto všechny tři body. Po dvaceti minutách nás poslal Škrobák do vedení. Domácí ale dvěma trefami zápas ještě do půle otočili. V úvodu druhé půle srovnal agilní Škrobák. Převzali jsme otěže zápasu do svých rukou a v 69. minutě jsme se mohli radovat potřetí, po brance Jakeše. Závěr jsme takticky zvládli na jedničku a odvážíme si tři body."

LUŽKOVICE - POLIČNÁ 3:1 (0:1)

Ivo Světlík, činovník Lužkovic: „V duelu s Poličnou jsme chtěli před svými fanoušky odčinit debakl z Choryně a nakonec se nám to i povedlo. V první půli jsme se nedokázali střelecky prosadit a hosté udeřili v samotném závěru první půle. Ve druhém dějství jsme chtěli rychle vyrovnat, podařilo se nám to až dvacet minut před koncem zásluhou Kolaříka. Stejný hráč nám tři minuty před koncem vystřelil tři body. Definitivní pojistku pak přidal ve druhé minutě nastavení zkušený Kovář. Tři body jsme si za výkon ve druhé půli zasloužili, hosty jsme přehráli i po fyzické stránce."

Metoděj Nejedlý, trenér Poličné: „Dobře rozehrané utkání jsme nakonec ztratili v samotném závěru. V první půli jsme byli lepším mužstvem a v nastaveném času nás poslal Vaculín do vedení. Ve druhé půli jsme příznivý stav drželi až do 70. minuty, kdy se domácím podařilo vyrovnat. V závěru jsme v oslabené sestavě už fyzicky na domácí celek nestačili a dvakrát jsme inkasovali. Je to určitě škoda, neboť jsme v Lužkovicích nebyli daleko od bodového zisku."

