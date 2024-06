Fiurášek z Dolní Bečvy sťal ve 25. kole I. A třídy skupiny A hattrickem Vigantice a Horní Lideč rozhodla o výhře v Juřince až v závěru. Fotbalisté Lidečka o víkendu anglický týden nezvládli, Podlesí v domácím prostředí nestačilo na Vidče. Rezerva Valašského Meziříčí jasně přehrála Valašskou Polanku.

Fotbalisté Vigantic (v černém) v sobotním derby s Dolní Bečvou v rámci I. A třídy skupiny A vysoko prohráli 1:5. | Foto: Deník/Martin Břenek

VIGANTICE - DOL. BEČVA 1:5 (1:2)

Filip Pikal, trenér Vigantic: „Sobotní derby se neslo v pohodovém duchu. Přišla i parádní divácká kulisa, což je v takových zápasech vždy potěšující. Jediné, co ale nebylo úplně ideální, byla naše sestava. Neskutečná marodka, která nás provází poslední zápasy je už opravdu za hranou. Už aby byla nová sezóna, na kterou již řeším nové hráče, kteří snad budou mít i chuť více trénovat. Do zápasu jsem musel nastoupit i já jako hrající trenér, plus jsme si museli vypomoct čtyřmi dorostenci. První poločas se jevil ještě jakš takš vyrovnaný. Hosté sice měli více ze hry a šli jako první do vedení. Pak jsme je ale zaskočili a dali branku a za stavu 1:1 trošku znejistili. I tak měli však hodně šancí a do poločasové přestávky dali branku na 1:2. Po přestávce už to byla jen Dolní Bečva, která diktovala tempo hry a šli si jednoznačně za vítězstvím. My jsme opět přišli o další 3 klíčové hráče, kteří se zranili. Mám velké obavy s jakou sestavou nastoupíme k poslednímu zápasu v Kateřinicích. Snad závěrečný zápas dohrajeme ještě se ctí a už se budeme připravovat na novou sezónu"

Petr Urban, trenér Dolní Bečvy: „Měli jsme za sebou úspšnou dohrávku s Horní Lidčí a dobrý výkon jsme zopakovali i v derby ve Viganticích. Zápas sedl Fiuráškovi, který zaznamenal hattrick. Domácí hráli v hodně kombinované sestavě a dokázali nám vzdorovat pouze v první půli. Po půlhodině hry se jim podařilo srovnat, ale Špatný nám tři minuty před odchodem do šaten vrátil vedení. Ve druhém poločasu se už projevila naše fyzická převaha a dalšími třemi trefami jsme rozhodli o naší jasné výhře. Před pěknou návštěvou se hrálo ve velmi dobré atmosféře, konečný výsledek je pro domácí tým asi hodně krutý, utkání nebylo tak jednoduché. "

JUŘINKA – HOR. LIDEČ 2:4 (0:1)

Miroslav Sovák, trenér Juřinky: „Poslední domácí utkání s Horní Lidčí jsme nezvládli zejména v závěru utkání. I když jsme nastoupili bez několika hráčů záklaní sestavy, tak jsme prohrát neměli. V prvním poočasu padla jediná branka a to do naší sítě. Nám se nedařilo v kombinaci a chyběla nám větší přesnost v zakončení. V úvodu druhé půle jsme inkasovali podruhé. Ale poté jsme hosty přitlačili. Nejdříve Vavřík snížil na jednobrankový rozdíl. V 78. minutě jsme přišli o vyloučeného Šoboru, ale o tři minuty později Macíček srovnal. Hosté ale strhli výhru na svoji stranu dvěma slepenými brankami. Je to určitě škoda, dokázali jsme stáhnout dvoubrankové manko, srovnali i v deseti, ale závěr se nám nepovedl."

Anton Cintula, trenér Horní Lidče: „Máme za sebou anglický týden, kdy jsme hráli v Dolní Bečvě. Do Juřinky jsme však přijeli v kompletní sestavě a hned to bylo znát. Hrdinou utkání byl Tkadlec, který zkompletoval hattrick. Hrálo se nahotu a dolů, což nám vyhovovalo. V závěru jsme si utkání zbytečně zkomplikovali. Domácí deset minut před koncem vyrovnali. Pak se ale prosadil slovenský legionář Mišutka a o chvíli později Tkadlec. Za tři body jsme hodně rádi."

VAL. PŘÍKAZY - ROŽNOV P/R 2:5 (1:1)

Václav Vobořil, trenér Val. Příkaz: „V prvním poločase se hrál vyrovnaný zápas. Ujali jsme se vedení, soupeř ovšem do konce poločasu srovnal. Do druhé půle lépe vstoupili hosté. Šli do vedení, po chvíli jsme však srovnali. Zápas se zlomil v 60. minutě, kdy jsme vyrobili zbytečný pokutový kop. Hosté se dostali do pohody a nakonec dokráčeli k zaslouženému vítězství. Příští týden si to rozdáme s Valašskou Polankou o případné setrvání v soutěži."

Roman Kučerňák, trenér Rožnova p. R.: „V první půli se hrála vyrovnaná partie. Domácí hrozili především ze standardních situací. Na úvodní trefu Kušniera jsme dokázali vyrovnat Plesníkem. Za stavu 1:1 skončil i poločas. Ve druhém dějství byl k vidění zajímavý duel. Nejprve se prosadil Zetek, o dvě minuty později již bylo srovnáno. Klíčový moment přišel při penaltě , která byla jasná a tu Pecha proměnil. Potom ještě Zetek zkompletoval hattrick a domácí již neměli dostatek fyzických sil s utkáním něco ještě udělat. Za výkon ve druhé půli si výhru zasloužíme. V příští sezoně ale chceme hrát v horních patrech a máme již rozjednány některé posily."

VAL. MEZIŘÍČÍ B – VAL. POLANKA 4:0 (2:0)

Vladimír Kostka, trenér Val. Meziříčí B: „Utkání s Valašskou Polankou jsme měli ve své režii. V první se dvakrát střelecky prosadil Juřík a vnesl klid do našich řad. Hosté v první půli bojovali, ale kontaktní branku se jim vstřelit nepodařilo. Po příchodu ze šaten se trefil Kurinec z velké dálky a bylo de facto rozhodnuto. Čtvrtou trefu pak přidal Straka a v poklidu jsme dokráčeli k jasné výhře."

Jan Tajzler, činovník Val. Polanky: „Na půdě druhého týmu tabulky jsme neměli co ztratit a chtěli jsme ho překvapit. Je škoda, že jsme v první půli neproměnili dvě příležitosti. Domácí byli více na míči a svoji převahu korunovali dvěma brankami. Ve druhém dějství jsme brzy inkasovali třetí branku a utkání se jen dohrávalo. V omlazené sestavě jsme bojovali, ale jenom to nestačilo. V posledním utkání si rozdáme s Valašskými Příkazy o sestup, snad to utkání zvládneme a 1. A třídu udržíme."

PODLESÍ - VIDČE 1:2 (0:1)

Tomáš Adámek, činovník Podlesí: „Z klíčového souboje o 3.místo odcházíme bohužel poraženi. Hosté jsou na jaře ve velké herní a hlavně výsledkové pohodě. V úvodu jsou právě oni aktivnějším týmem a mají také několik velkých šancí. V té první nás podržel Pepa Maleňák, u druhé pak hostující hráč možná až zbrkle zakončuje nad a ve třetím případě hostům nevychází přihrávka. Ve 22.min jdou hosté do vedení (v důležitém momentu náš hráč podkluzuje), úřaduje velmi dobře hrající útočné duo Mičkal-Maléř. Prvně jmenovaný posílá do úniku Maléře a ten podél Maleňáka otevírá skóre-0:1. My se prakticky až v dalších minutách dostáváme více k ohrožení branky hostí. Největší šanci má Pavel Blažek, jeho tečovaná střela končí těsně nad. Ve 40.min se pak už radujeme z vyrovnání, Skalickému se ale mává ofsajd a branka neplatí. Během první půle pak musíme nuceně dvakrát střídat kvůli zranění hráčů.

Ve druhé půli ukázal v 55.min fotbalovou parádu Petr Mičkal. Míč z pravého křídla si navedl na roh šestnáctky a perfektní střelou na zadní tyč navyšuje vedení-0:2. V dalším průběhu se tlačíme za snížením. Máme řadu centrů do vápna, ty ale odvrací obrana hostí v čele s brankářem. V 68.min se hosté hodně zlobí na pomezního, který zdviženým praporkem zastavuje gólový únik Mičkala. Snížení přichází v 72.min, to se hezky prosazuje Geryk-1:2. V závěru zápasu vrháme všechny síly do útoku, v největší šanci pak hostující obránce vykopává míč z čáry. Nakonec tak odcházíme poraženi a 3.místo už tak není v našich rukou."

Vladislav Basel, činovník Vidče: „Druhé venkovní utkání za tři dny pořádně prověřilo fyzickou i mentální připravenost týmu. Oproti pátku se do sestavy vrátili Babinec a z Prahy v den utkání vracející se z Oktagonového super zápasu Vémola – Végh kanonýr Maléř. Kolo před koncem soutěže v přímém souboji o celkové 3. místo jsme dokázali i v šestém venkovním jarním utkání neprohrát a po Lidečku vyhrát i na půdě Podlesí.

Od začátku vstupujeme do utkání sebevědomě, jsme lepším týmem a vytváříme si spousty brankových příležitostí. Zaskočení domácí jsou pod permanentním tlakem a jen díky skvěle chytajícímu Maleňákovi branka nepadá. Již ve 2.min. Raždík parádně uličkou mezi stopery vysouvá Maléře, ale ten se zakončením tak dlouho váhá, až mu jeho šanci likviduje včasným vyběhnutím domácí gólman. O minutu později přiklepává na hranici šestnáctky Petr Mičkal míč Raždíkovi, následuje dobrá střela k tyči, avšak skvělý Maleňák špičkou nohy vyráží na roh. V 5.min. domácí brankář odkopává míč jen k nohám Babince, ale ten se své super šance zaleká a zbrkle míří vedle brány. Po čtvrthodině hry uniká po levé straně Šimša, centruje před bránu, kde míč přes Petra Mičkala a Maléře propadá až na zadní tyč k Babincovi. Toho však vychytává domácí gólman a jeho tutovku vyráží opět na rohový kop. Ve 22.min. je však i on krátký na ránu Maléře. Petružela svým odkopem vybízí ke kombinaci dvojici Maléř - Petr Mičkal. Oba hostující snajpři si mezi sebou vyměňují míč a rázem běží Maléř sám na domácího gólmana. Zakončení s přehledem k tyči, ujímáme se vedení 0:1. Obdržená branka startuje domácí k větší aktivitě a rázem jsou na hřišti lepším týmem. Ve 26.min. přichází rohový kop, na zadní tyči si míč nachází Radim Blažek, ale ani nadvakrát neprostřeluje skvělého Lobanova. 38.min. a po nahrávce Nerušila se do zakončení dostává Skalický, dobrá střela těsně nad. Nad břevnem končí i následná střela Nerušila. V závěru prvního poločasu se jen s vypětím všech sil bráníme obrovskému tlaku domácích. 41.min. a v ní Škabraha uvolňuje Nosálka. Výbornou ránu po zemi Lobanov vyráží. Hostující brankář vyráží již v nastavení i pumelenici Škabrahy takřka z pětadvaceti metrů. V síti končí až dorážka Skalického těsně před poločasovým hvizdem, ale pro ofsajdové postavení zakončujícího hráče branka neplatí.

Poločasová přestávka nám prospívá, nabíráme síly a v 53.min. střílíme druhou branku. Dlouhý nákop Špůrka nachází Petra Mičkala. Ten si v rohu šestnáctky připravuje míč k zakončení a po kličce obránci nádhernou střelou k levé tyči přes celou bránu nedává sebemenší šanci Maleňákovi zasáhnout 0:2. Vzápětí má třetí branku na kopačkách Maléř, ale v souboji s domácím brankářem jej nepřetlačí a ke kličce a zasunutí míče do prázdné brány mu chybí krok. Tímto momentem jeho působení na hřišti končí a do hry přichází střídající Filip Mičkal. V 59.min. na druhé straně parádní ulička Pavla Blažka do běhu Nerušilovi, ale domácí útočník ztroskotává v zakončení na Lobanovovi a před možnou dorážkou míč odkopává do bezpečí Špůrek. 65.min. a v ní si na trestný kop Pavla Blažka nabíhá stoper Holčák, naštěstí pro hosty je jeho zakončení nepřesné. Necelých dvacet minut před koncem přeci jen domácí střílí branku. To si v 72.min. vybírá slabší chvilku hostující brankář Lobanov a pouští za svá záda střelu po zemi takřka z dvaceti metrů Geryka 1:2. Vstřelené brance však chvíli předtím předchází odmávané postavení mimo hru Petra Mičkala, který po sólu na brankáře dopravuje míč do domácí sítě potřetí. Závěrečná čtvrthodina je už bojem. Domácí se tlačí za vyrovnáním, zjednodušují hru a z levé strany zásluhou střídajícího Adámka a Škabrahy létá do hostující šestnáctky jeden centr za druhým. Hosté však odolávají i když z důvodu únavy jsou nuceni utkání dohrát na hřišti se třemi dorostenci. K výborně hrajícímu Šimšovi se přidávají Novák a Pavlíček. A právě Šimša může vnést klid do hostujících řad v 76.min. kdy po nezištné přihrávce od Petra Mičkala dělá kličku domácímu brankáři, ale zakončuje slabě a míč již letící do sítě vykopává těsně před brankovou čarou Holčák. Na druhé straně se míč po závaru před hostující brankou odráží k Radimovi Blažkovi, ale ten míří z hranice šestnáctky vedle. Největší šance domácích na srovnání skóre přichází v 83.min. kdy po centru Škabrahy zakončuje tentokráte hlavou k tyči opět Radim Blažek, ale Lobanov předvádí excelentní zákrok. V samotném závěru ještě po vysunutí od Nováka běží sám na domácího gólmana Petr Mičkal, ale zakončit nestačí, neboť i z důvodu již chybějících sil mu míč odskakuje od nohy."

LIDEČKO - VEL. KARLOVICE 0:1 (0:1)

Radek Číž, trenér Lidečka: „Měli jsme za sebou páteční dohrávané utkání s Vidči, navíc dorostenci hráli v sobotu klíčové utkání o postup do Krajského přeboru s Bystřicí pod Hostýnem. Ve druhé půli jsme tahali už nohy a přišli jsme i o vyloučeného Fuska. Přitom v první půli jsme měli dobré příležitosti k tomu jít do vedení a zápas by se patrně odvíjel úplně jinak. Hosté ale v závěru první půle dostali míč do naší sítě. Ve druhé půli mohl vedení navýšit agilní Gášek. Stále jsme měli dostatek času k vyrovnání, ale už nebylo udkud brát a ze závěrečného náporu jsme už nic nevytěžili."

Jiří Gajdoš, trenér Vel. Karlovic: „Věděli jsme, že domácí mají za sebou náročný program a chtěli jsme toho využít. V první půli nás podržel brankář Sedlák a pomohla nám Kovářova branka do šatny. Domácí ve druhé půli bojovali, ale my jsme zlepšili kombinaci a mohli jsme své vedení pojistit. Domácí hráli na konci utkání již vabak, měli tam pár závarů, ale srovnat se jim už nepodařilo. Zápasu by možná více slušela remíza."

PROSTŘ. BEČVA - KATEŘINICE 0:3 (0:2)

Daniel Šulák, trenér Dolní Bečvy: „Hosté hráli o první místo v tabulce a pomohla jim osmá minuta, kdy se jim z první vážnější akce podařilo skórovat. Měli jsme pak příležitosti k vyrovnání, to se nám nepodařilo a hosté pět minut před pauzou své vedení ještě zvýšili. Také ve druhé půli jsme měli možnosti s vývojem utkání ještě něco udělat. Hosté ale byli střelecky velmi efektivní a přidali třetí branku. Výsledek utkání je pro nás docela krutý, ale takový už je fotbal."

Vít Sacher, trenér Kateřinic: „Chtěli jsme v Hutisku stvrdit vítězství v . A třídě, což se nám nakonec po velmi zodpovědném a kolektivním výkonu i podařilo. Vše odstartovala osmá minuta, kdy nás poslal Doležel do vedení. Domácí nám ale nedali ani kus hřiště zadarmo a byli velmi nepříjemným protivníkem. Uklidnění do našich řad přinesla branka Ostřanského ze 40. minuty. Domácí byli po přestávce nebezpeční, naše obrana však fungovala spolehlivě. Dvacet minut před koncem se trefil Jančina a to už jsme věděli, že to nepustíme. Mužstvo si závěr zápasu pohlídalo a mohly tak propuknout vítězné oslavy."

