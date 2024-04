/PETR KOSEČEK/ Fotbalisté Vigantic i s Milanem Barošem brali v 15. kole I. A třídy skupiny A z derby v Rožnově p. R. jeden bod a Valašské Příkazy rozjeté Vidče nezastavily. V místním derby rezerva Valašského Meziříčí o víkendu rozstřílela Juřinku a Dolní Bečva v závěru rozhodla duel s Velkými Karlovicemi. Prostřední Bečva si veze z Val. Polanky tři body a derby Hor. Lidče s Lidečkem vidělo 450 diváků.

Fotbalisté Vigantic (v černém) uhráli o víkendu bod. | Foto: Deník/Martin Břenek

Kateřinice - Podlesí 0:2 (0:1)

Vít Sacher, trenér Kateřinic: „V souboji dvou prvních celků jsme vyhořeli v zakončení. Naopak hosté vytěžili maximum a své brejkové příležitosti dvakrát dotáhli do zdárného konce. Před pěknou kulisou jsme ve druhé půli hosty zmáčkli, ale branku se nám vstřelit nepodařilo. Hosté nakonec po taktickém výkonu berou tři body. My do dalšího utkání musíme zlepšit koncovku."

Tomáš Adámek, činovník Podlesí: „Vstup do jara nám vychází bodově na jedničku. Dnes to nebylo lehké utkání a moc fotbalovosti vidět nebylo. Ve 20.min jdeme do vedení, Nosálek vybojoval míč na půli, po rychlé akci míč posouvá do křídla na Adzimu a jeho milimetrově přesný centr končí na hlavě prvně jmenovaného, který otevírá skóre - 0:1. Domácí byli častěji na míči, největší šanci mají na konci poločasu, kterou likviduje Pepa Maleňák.

V úvodu druhé půle mají domácí několik nebezpečných standardních situací, ty ale odvracíme. A tak na druhé straně se prosazujeme my. V 72. min na půlce ustál tři souboje Hrabovský, posílá do úniku Nerušila a ten přidává druhou branku - 0:2. Ve zbytku utkání mají domácí ještě dvě velké šance, Pepa Maleňák v bráně ale byl dnes nepřekonatelný. Z Kateřinic si tak vezeme vybojované, ale důležité první tři jarní body."

Rožnov p. R. - Vigantice 1:1 (1:1)

Roman Kučerňák, trenér Rožnova p. R.: Remíza v duelu s Viganticemi je asi zasloužená, jsme zklamání, chtěli jsme vyhrát. Navíc nepřenesli jsme věci z přátelských utkání do toho mistrovského zápasu. A soupeř měl v závěru trochu více ze hry zejména po příchodu ostřílených hráčů Baroše s Mičolou. Připravit se tak musíme na další utkání, kdy se představíme v Lidečku."

Pavel Šturala, trenér Vigantice: „Derby nakonec skončilo zaslouženou remízou. Před velmi pěknou návštěvou jsme se ujali po jedenácti minutách vedení, kdy Vičan nachytal střelou z dálky brankáře domácích. Ve 28. minutě bylo srovnáno, kdy po naší zbytečné ztrátě domácí srovnali. Druhá půle byla z naší strany lepší, pomohla nám střídání, kdy v 58. minutě vběhli na hřiště zkušení fotbalisté Milan Baroš s Tomášem Mičolou. Své možnosti jsme ale nezužitkovali a odvážíme si jeden bod, se kterým jsme nakonec i spokojeni."

Val. Příkazy - Vidče 1:3 (1:1)

Václav Vobořil, trenér Val. Příkaz: „Úvod zápasu patřil hostím. Přečkali jsme dvě šance a po třiceti minutách hry otevřeli skóre Baránkem. Bohužel jsme si nechali dát gól ve druhé minutě nastavení a tak se šlo do kabin za nerozhodného stavu. Do druhého poločasu jsme nastoupili podstatně lépe. V 51. minutě předvedl zákrok zápasu hostující Lobanov. My jsme se opět trápili v koncovce a soupeř toho dokonale využil. Na konci zápasu dokázal dostat vedení na svou stranu a odváží si tři body. My už se musíme soustředit na náš první venkovní zápas, který odehrajeme v Juřince."

Vladislav Basel, činovník Vidče: „Bez nemocného Milana Drdy, v základní sestavě s Vojtěchem Pavlíčkem a ve stoperské dvojici překvapivě s Rostislavem Babincem, který odehrál snad poprvé na tomto postu výborné utkání. Na Valašské Příkazy netradičně v sobotu a za silného větru jsme odehráli utkání, ve kterém si díky hattricku Michala Maléře odvážíme domů po sedmi letech všechny tři body.

Úvod je plně v naší režii a již ve 3.min. střílený centr Petra Mičkala sráží na břevno vlastní branky domácí Tkadlec. Vzápětí se k míči dostává Maléř a střelou ze šestnácti metrů poprvé prověřuje Valčíka. Na druhé straně střela Polácha ze stejné pozice míří nad bránu. Přichází 15.min. utkání a v ní po pravé straně uniká Šimša, přetažený centr nachází na druhé straně Petra Mičkala, který jej vrací před bránu, kde Maléř hlavou z malého vápna zakončuje ve vyložené šanci nad břevno. Po půlhodině hry ve 32.min. přichází nákop domácích, který propadá až za Špůrka, Lobanov váhá s výběhem, u míče je nejrychleji Baránek a s přehledem k levé tyči otevírá skóre utkání 1:0. Překvapivá branka domácích sice ubírá na chvíli na naší aktivitě, ale rozhodně neubírá na naší touze dnes zvítězit. Ve 40.min. je na hranici velkého vápna faulován Maléř, ale trestný kop z dobré střelecké parkety jde z nohy hostujícího kapitána Petra Mičkala nad domácí bránu. První z klíčových momentů utkání přichází ve 47.min. Šimša na pravé straně hřiště ustojí faul soupeře, posouvá si míč a přesným centrem nachází na penaltě Maléře. Jeho zakončení polonůžkami je excelentní a Valčík v domácí bráně nemá sebemenší šanci zasáhnout 1:1.

Druhá půle je bojem o každý centimetr hřiště. Přibývá tvrdých, ale férových soubojů a tentokráte to jsou domácí, kteří jsou v jejím úvodu lepším týmem. 52.min. a v ní druhý klíčový okamžik. Centr Baránka přesně na hlavu Ďurkecha a již jistý gól zázračně na čáře vyráží mimo Lobanov. O chvíli později po čtvrthodině druhé půle rohový kop Vaculky prochází až na zadní tyč, kde Lefkovi chybí krok k zakončení do prázdné brány. Na druhé straně trestný kop Petra Mičkala tečuje Maléř a tentokráte předvádí skvělý zákrok domácí brankář Valčík a na čáře míč chytá. Hra má spád a následuje dobrá střela Baránka, pozorný Lobanov skvěle vyráží. V 75.min. dochází u hostů k prvnímu střídání, do hry nastupuje Novák a je to střídání velmi dobré. Fryšara vysouvá do uličky Šimšu, přesný centr na Nováka a jeho zakončení hlavou končí na břevně domácí brány. 78.min a hosté jdou do vedení. Aktivní Novák posouvá na levé straně míč na Raždíka, jenž centruje před bránu. Před hlavičkujícím Šimšou míč vyráží domácí brankář pouze k nohám Maléře a ten prostřeluje vše před sebou 2:1. O pět minut později je rozhodnuto. Petr Mičkal vysunuje do brejku Šimšu, ten z úhlu postupuje na brankáře a místo zakončení volí posunutí míče do středu na ještě lépe postaveného kanonýra hostí. Pro Michala Maléře už není problém dostat potřetí míč za záda domácího brankáře 3:1."

Val. Meziříčí B - Juřinka 5:1 (1:1)

Vladimír Kostka, trenér Val. Meziříčí B: „Místní derby jsme nakonec zvládli na jedničku. V první půli padlo po jedné brance na každé straně. Hosty poslal do vedení po půlhodině hry Macíček. O pět minut později jsme srovnali zásluhou Juříka. Chvíli po zahájení druhé půle nás Gajdoš poslal do vedení. Hosté se snažili o vyrovnání, ale posledních patnáct minut bylo v naší režii. Juřík dvěmi trefami zkompletoval hattrick a poslední slovo měl v samotném závěru Zahradník. Zápas jsme tak zlomili ve druhé půli, ale Juřinka byla v první půli velmi zdatným protivníkem."

Hor. Lideč - Lidečko 4:1 (1:1)

Dol. Bečva - Vel. Karlovice 2:1 (0:1)

Val. Polanka - Prostř.Bečva 1:2 (1:1)

