Výhru Kateřinicím v rámci 22. kola I. A třídy skupiny A proti rezervě Valašského Meziříčí vystřelil Hruška, Vidče si v místním derby konečně poradily s Rožnovem. Velké Karlovice o víkendu udolaly jedinou trefou Juřinku a Lidečko nasázelo Viganticím hned půltucet branek. Dolní Bečva rozhodla o výhře nad Valašskými Příkazy už do půle. Podlesí v domácím prostředí vyhořelo s Prostřední Bečvou.

Kanonýrem fotbalistů Vidče je Michal Maléř. | Foto: archiv hráče

VEL. KARLOVICE - JUŘINKA 1:0 (1:0)

Jiří Gajdoš, trenér Vel. Karlovic: „Utkání s Juřinkou jsme si předehráli již v pátečním termínu. Věděli jsme o kvalitách soupeře a jeho klíčové hráče jsme si nakonec pohlídali. V úvodu jsme byli lepším týmem a vytvořili jsme si několik dobrých brankových příležitostí. Ujala se pak až střela Gajdoše z 29. minuty. Do kabin jsme tak odcházeli s jednobrankovým vedením, které ale mohlo být i vyšší. Ve druhém poločasu hosté zvýšili obrátky, ale naše obrana jim nic nedovolila. Pojistit výhru mohl Gášek, ale také hosté byli do konce utkání nebezpeční. Výhru jsme ale uhájili a s kvalitním soupeřem bereme tři body."

Miroslav Sovák, trenér Juřinky: „Ve Velkých Karlovicích se hrálo vyrovnané utkání, o výhře domácích rozhodla branka z 29. minuty, kdy jsme nepohlídali průnik Gajdoše. Ve druhém poločasu jsme častěji drželi míč, ale srovnat se nám již nepodařilo. Pár akcí jsme nedotáhli k zakončení a chyběla nám finální přihrávkqa. Bez vstřelené branky nemůžeme na bodový zisk příliš pomýšlet."

VIDČE - ROŽNOV P/R 3:0 (2:0)

Vladislav Basel, činovník Vidče: „Druhá nejvyšší návštěva v jarní části sezony viděla jedno z nejklidnějších derby utkání za posledních pět let. Domácí na jaře v naprosté pohodě na průběžně vynikajícím 4. místě tabulky, hosté bojující o každý bod a záchranu soutěže. Po devadesáti minutách hry jasná výhra favorita v poměru 3:0, když se o branky na straně vítězů zasloužili hráči, začínající s fotbalem právě v Rožnově Michal Maléř a David Šimša.

Do utkání lépe vstupují hosté a již v 6.min. můžou jít do vedení. Dlouhý nákop Talpy do šestnáctky a tam nedorozumění Milana Drdy s brankářem Lobanovem, míče se zmocňuje Plesník, ale střelou z voleje z penalty naštěstí pro domácí v zakončení přestřeluje. Následuje odkop od brány, při kterém Bill ztrácí míč v souboji s Maléřem, domácí kanonýr si jej navádí na zakončení a placírkou z velkého vápna vysílá slabou střelu na hostujícího brankáře Janíčka. Tomu ve snaze odkopnout ho míč nečekaně přeskakuje nohu a k údivu všech přítomných končí v síti - 8.min. domácí vedou 1:0. V další šanci se ocitá ve 20.min. hry Heryán. Centr Petra Mičkala do vápna a nádherná rána z voleje levého záložníka domácích jde jen těsně vedle levé šibenice. Opět v zakončení Heryán, tentokráte však po individuální akce míří svou střelu z velkého vápna doprostřed brány a ta nemůže ohrozit pozorného Janíčka. Následně hostující brankář vyráží i po akci Maléře s Petrem Mičkalem nebezpečnou ránu znovu doprostřed domácího kapitána. Hra diváky baví a je na co se dívat. 25.min. a parádní ulička Gomoly do běhu Plesníkovi. Výborný Lobanov zmenšuje střelecký úhel a dobrou šanci likviduje. Po půlhodině hry se k zakončení dostává Baroš a přímo z kruhu velkého vápna míří přesně pod břevno. Domácí brankář bravurně vyráží na roh. Ve 35.min. chybuje při výběhu hostující brankář, míč získává Petr Mičkal a směruje jej do odkryté brány. Na poslední chvíli však zasahuje Bortl a míč již letící do sítě vykopává. Odraženého míče se zmocňuje Filip Mičkal, volí dobrou křižnou nahrávku skrz vápno na lépe postaveného Maléře, ale domácí snajpr tentokráte míří vedle. O pět minut později na druhé straně skvělý Lobanov vyráží na roh střelu Plesníka mířící do šibenice. Ve 41.min. chybují ve středu pole hosté při rozehrávce, míče se zmocňuje Raždík a nádherně do uličky mezi obránce uvolňuje Šimšu. Ten postupuje sám na hostujícího gólmana a s přehledem k tyči své sólo proměňuje 2:0.

Druhou půli startuje střela Heryána z velkého vápna těsně vedle pravé tyče. 53.min. a v ní Heryán uvolňuje Petra Mičkala, ten váhá se střelou a zprava do leva po obvodu malého vápna tahá míč a nakonec jej posouvá do vyložené šance Raždíkovi. Ten se rázem ocitá sám před Janíčkem, střela po zemi a hostující brankář skvěle vyráží na roh. Domácí dominují a v 62.min. střílí třetí branku a kdo jiný než bývalý kanonýr Rožnova Michal Maléř. Výborně ve středu pole hrající Raždík vyhrává hlavičkový souboj pro Petra Mičkala, ten druhým dotekem posouvá míč do uličky Maléřovi a ten nedává sebemenší šanci zasáhnout hostujícímu brankáři. Přesná rána k tyči 3:0. Navýšit skóre může Šimša po přesné přihrávce do běhu od Petra Mičkala. Ustojí faul ve velkém vápně a dělá kličku hostujícímu brankáři. Ten však jeho záměr skvěle přečte a vyloženou šanci likviduje. A likviduje i následnou střelu Pavlíčka k levé tyči z hranice velkého vápna. Domácí reagují na vývoj utkání střídáním a do hry vstupuje poslední třetí náhradník a již s přehledem kontrolují další minuty utkání. Největší šanci na vstřelení branky hostujícího týmu má v 72.min. na noze paradoxně hned po svém příchodu na hřiště domácí Novák. Trestný kop Pechy na malé vápno se odráží od stehna domácího záložníka a letí do sítě. Lobanov předvádí skvělý reflexivním zákrok a na brankové čáře míč vyráží. To že chce dnes Lobanov udržet čisté konto předvádí v 85.min. kdy po centru Billa hlavičkuje na malém vápně osamocený Zetek. Dobré zakončení pod břevno domácí brankář vytěsňuje nad bránu. Utkání končí a my tak po více jak třiceti letech porážíme v mistrovském utkání na domácí půdě Rožnov pod Radhoštěm."

Roman Kučerňák, trenér Rožnova p/R: „Ve Vidči jsme odehráli velmi špatné utkání a opakuje se to venku pořád. A těžko se to hodnotí, udělali jsme individuální chyby a špatně na to reagujeme. Inkasovali jsme již po osmi minutách hry. Poté jsme se snažili o vyrovnání, ale domácí nás do šancí příliš nepouštěli. Čtyři minuty před poločasem jsme inkasovali podruhé. Ve druhém poločasu jsme dostali v 62. minutě třetí branku a bylo rozhodnuto. Naše výkony výkony v domácím prostředí a venku jsou stále velmi rozdílné."

HOR. LIDEČ – VAL. POLANKA 0:0

Anton Cintula, trenér Horní Lidče: „Derby přineslo několik brankových příležitostí, přesto skončilo bez gólů. My jsme měli šanci hned z první akce, poté se ke slovu dostali i hosté. Ve druhé půli jsme svého soupeři přehrrávali, ale v zakončení jsme byli nepřesní. Utkání tak dospělo k remíze, ale vzhledem k vývoji zápasu zejména ve druhé půli, je to pro nás ztráta."

Jan Tajzler, činovník Val. Polanky: „V Horním Lidči jsme podali i v omlazené sestavě velmi poctivý a bojovný výkon a po zásluze si odvážíme cenný bod. Zejména v první půli jsme měli několik výborných příležitostí, ale v zakončení jsme byli bezzubí. Do půle se tak diváci branky nedočkali. Ve druhém dějství domácí přidali, přesto mohlo každé mužstvo utkání rozhodnout. Na konci utkání nám už docházely síly, přesto jsme bezbrankový stav udrželi a jsme spokojeni."

KATEŘINICE - VAL. MEZIŘÍČÍ B 2:0 (1:0)

Vít Sacher, trenér Kateřinic: „V souboji o první příčku jsme nakonec uspěli. Zejména v první půli jsme byli lepším týmem a vytvořili jsme si řadu brankových příležitostí. Ujala se až trefa Hrušky ze 44. minuty. Ve druhém dějství hosté zlepšili kombinaci, přesto jsme je do zakončení nepouštěli a co prošlo, pochytal zkušený Eliáš. Čtvrt hodiny před koncem přidal Hruška svoji druhou branku a bylo rozhodnuto. Tři body jsme si zasloužili, zejména v první půli snesl náš výkon přísné měřítko."

Vladimír Kostka, trenér Val. Meziříčí B: „Klíčový souboj o první místo v tabulce vyzněl lépe pro domácí. My jsme zejména v první půli byli horším týmem a mohli jsme klidně prohrávat i vyšším rozdílem. Navíc jsme inkasovali branku do šatny a domácí trefili i břevno. Ve druhém poločasu jsme se hodně zlepšili, domácí nás ale do velkých šancí nepustili. Nepřesnými výroky se prezentoval i hlavní sudí a tak po druhé brance v 75. minutě bylo rozhodnuto. Nám se první půle vůbec nepovedla, ve druhé do bylo lepší, ale bodům to nestačilo."

LIDEČKO - VIGANTICE 6:0 (2:0)

Radek Číž, trenér Lidečka: „Utkání s Viganticemi jsme si náležitě užili. Sice s nimi nepřijel Milan Baroš a René Bolf, přesto mají kvalitní mužstvo. My jsme do boje vyrukovali již s uzdraveným Alešem Čížem, který byl k neudržení. Kromě dvou branek mohl přidat i další, i tak byl jeho návrat pro naši ofenzívu velkou vzpruhou. V první půli se tak trefil Aleš Číž a Michal Gargulák, hosté hrozili jen ze standartních situací, se kterými si brankář Roman Hyžák poradil. Ve druhé půli jsme pokračovali v kvalitní hře a postupně jsme své vedení nyvyšovali. Do hry jsme pak poslali i některé dorostence, kteří se určitě neztratili. Předvedli jsme výborný výjkon, který snesl přísná měřítka a vylepšili jsme si i skóre. Hosté byli vývojem zápasu zaskočeni, předčili jsme je v bojovnosti a nasazení a po zásluze bereme tři body."

Filip Pikal, trenér Vigantic: „Zápas v Lidečku se mi nehodnotí úplně dobře. Byl to den blbec a prostě se nám to nepovedlo. Každé utkání látáme sestavu, těch zranění je už opravdu hodně. A navíc k nim přibyli další tři hráči. Takže můžeme jen věřit, že se hráči dají do kupy a zbytek sezóny odehrajeme se ctí. Po půli jsme prohrávali o dvě branky. Ve druhém poločasu jsme chtěli s výsledkem ještě něco udělat, ale domácí dali třetí branku a na zvrat jsme už nemohli pomýšlet. Musíme na toto utkání co nejrychleji zapomenout."

DOL. BEČVA – VAL. PŘÍKAZY 4:2 (3:0)

Petr Urban, trenér Dolní Bečvy: „Hosté stále bojují o záchranu v soutěži první půlhodinu s námi drželi krok. Pak jsme ale během pěti minut vstřelili tři branky. Ve 32. minutě se prosadil Špatný, o dvě minuty později Ondryáš a skvelou pětiminutovku korunoval Růčka. Do šaten jsme tak odcházeli s pohodlným náskokem. Ve druhé půli hosté po hodině hry snížili z penalty. Tříbrankové vedení nám vrátil krásnou brankou Růčka. Hosté ale z další penalty snížili na rozdíl dvou branek. Do konce utkání se již skore neměnilo a dokráčeli jsme k zasloužené výhře."

Václav Vobořil, trenér Val. Příkaz: „V Dolní Bečvě jsme neměli co ztratit a přijeli jsme zde s hodně omlazeným týmem. V první třetině utkání se na hřišti toho moc nedělo a drželi jsme celkem v klidu bezbrankový stav. Pak ale během pěti minut domácí třikrát skórovali a bylo po našich nadějích. Tu nám vykřesal ve druhé půli z penalty Kušnier a snížil na 1:3. Domácí ale trefili nůžkami na 4:1, vzápětí proměnil Kušnier i svoji druhou penaltu. Na zvrat v utkání jsme neměli již více sil, přesto jsme nepodali špatný výkon. O všem se tak rozhodne až v posledních kolech, teď nás ale čeká lídr tabulky z Kateřinic, tak to bude hodně těžké."

PODLESÍ – PROSTŘ. BEČVA 1:4 (0:3)

Tomáš Adámek, činovník Podlesí: „V úvodu jsme aktivnějším celkem. Již v 5.min dostává míč do úniku Adzima, je faulován brankářem, v následné výhodě ale při zakončení míří do obránce. Dalších několik akcí řešíme až moc složitě a nebo nepřesně. Skóre otevírají hosté v 17.min, útočník si sbíhá pro míč, otáčí se a posílá do úniku Rádsetoulala, který zakončuje nad Maleňáka - 0:1. Ve 26.min má další dobrou šanci Adzima, ale zakončení mu vůbec nesedlo. O minutu později na druhé straně kazíme rozehrávku, míč dostává do úniku znovu Rádsetoulal a zakončuje přesně k tyči - 0:2. V dalších minutách kazíme a ztrácíme řadu míčů. Hosté hrají jednoduše - nákop, sklepnutí, míč do brejku apod. Ve 43.min opět chybujeme, první gólovku likviduje Maleňák, druhou blokujeme, ale u třetí je Vrána úspěšný a jeho střela je výstavní - 0:3.

Do druhé půle jdeme se snahou s výsledkem něco udělat, ale stále nás srážejí nepřesnosti, chyby a řada ztrát. Hosté mohou navýšit vedení v 56. a 62.min, první šanci likviduje Maleňák, u druhé pak hráč zakončuje mimo. V 65.min dostává míč mezi obránce Nerád a navyšuje vedení hostí - 0:4. My snižujeme až v 80.min, hezky z křídla se prosazuje Adzima - 1:4. Tentýž hráč o chvíli později nastřeluje tyč. My se z porážky musíme co nejrychleji oklepat a připravit se na další utkání. Všem fanouškům, kterých dorazilo více jak 150, děkujeme moc za podporu."

Daniel Šulák, trenér Dolní Bečvy: „V Podlesí jsme podali velmi kompaktní výkon a po zásluze bereme tři body. Domácí tým jsme přehráli ve všech řadách a již v první půli jsme svůj výkon korunovali třemi brankami. V první půli se dvakrát trefil Rádsetoulal a jednu branku přidal těsně před odchodem do šaten Vrána. Ve druhé půli jsme kontrolovali hru, navíc Nerád v 65. minutě přidal čtvrtou branku. Domácí zaznamenali čestný úspěch až deset minut před koncem. Naše vítězství je naprosto zasloužené a naše výkony mají stoupající tendenci."